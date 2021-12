Kanton St.Gallen führt Corona-Hilfe im Jahr 2022 weiter

Kanton St.Gallen Corona-Hilfe wird im Jahr 2022 fortgeführt: Fünf Millionen Franken stehen zur Verfügung Seit Mitte April 2021 haben St.Gallerinnen und St.Galler die Möglichkeit, ein Gesuch um finanzielle Corona-Hilfe zu stellen. Das Angebot für Privatpersonen wird genutzt und die Regierung hat beschlossen, dieses auch im Jahr 2022 fortzuführen. 17.12.2021, 11.16 Uhr

Gesuche um Corona-Hilfe können auch im neuen Jahr gestellt werden. Bild: Britta Gut

Die Corona-Hilfe des Kantons St.Gallen richtet sich gemäss Mitteilung des Kantons an Privatpersonen, die aufgrund der Coronakrise in eine finanzielle Notlage geraten sind. Sie erhalten bei ihrer Wohnsitzgemeinde eine kompetente Beratung und können dort Corona-Hilfe beantragen. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, stellt der Kanton St.Gallen hierfür einen Kreditrahmen von 5 Millionen Franken zur Verfügung.

Abgleiten in die Sozialhilfe verhindern

Zwischen April und Ende November 2021 seien in den Gemeinden 822 Beratungen durchgeführt und 341 Gesuche um finanzielle Corona-Hilfe bewilligt worden. Es seien insgesamt 2,4 Millionen Franken ausbezahlt worden. «Der Höchstbetrag beläuft sich pro Haushalt auf 10’000 Franken», heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Die Zahlen zeigten, dass die Corona-Hilfe über den ganzen Kanton hinweg breit in Anspruch genommen werde. «Die Regierung erachtet das Angebot weiterhin als wichtiges Mittel, um den Menschen im Kanton St.Gallen in einer coronabedingten Notlage schnell und unbürokratisch helfen zu können.» In vielen Fällen könne dadurch ein Abgleiten in die Sozialhilfe verhindert werden. Aus diesem Grund habe die Regierung beschlossen, die Corona-Hilfe im Jahr 2022 fortzuführen.

Von Kurzarbeit betroffen oder arbeitslos

Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie seien für die Menschen und insbesondere für Familien nach wie vor spürbar. Viele seien von Kurzarbeit betroffen oder in dieser Zeit arbeitslos gewesen. «Besonders betroffen sind Familien mit Kindern. Sie machen rund die Hälfte der Gesuchstellenden aus», teilt der Kanton mit.

Die wichtigsten Informationen zu Corona-Hilfe, eine Übersicht der zuständigen Beratungsstellen und das Formular für ein Gesuch um Unterstützungsbeiträge sind auf der Website www.coronahilfe.sg.ch aufgeschaltet. Die Informationen stehen in zehn verschiedenen Sprachen zur Verfügung. (pd/chs)