Die St.Galler Kantonsärztin Danuta Zemp hört auf

Kanton St.Gallen Berufliche Neuorientierung: Kantonsärztin Danuta Zemp verlässt die Kantonsverwaltung per Ende Jahr Kantonsärztin Danuta Zemp verlässt das St.Galler Gesundheitsdepartement Ende Jahr auf eigenen Wunsch. Sie will sich ihrer zeitintensiven Weiterbildung widmen. Jetzt kommentieren 22.02.2022, 15.12 Uhr

Seit 2017 war sie im Amt – nun hört sie auf: die St.Galler Kantonsärztin Danuta Zemp. Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 28. Januar 2021)

Die St.Galler Kantonsärztin Danuta Zemp verlässt die Kantonsverwaltung für eine berufliche Neuorientierung. Dies teilt die Staatskanzlei in einem Communiqué mit. Zemp absolviert eine Zusatzausbildung an der Universität St.Gallen, um sich zukünftig noch gezielter strategischen und konzeptionellen Tätigkeiten widmen zu können.

Zemp trat am 1. Januar 2017 die Stelle als Kantonsärztin an. Zuvor war sie als stellvertretende Kantonsärztin im Kanton Tessin tätig und arbeitete in der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich. An beiden Stellen beschäftigte sie sich intensiv mit verschiedenen «Public Health»-Themen wie der kantonalen Pandemieplanung, dem Aufbau eines Palliative-Care-Versorgungsnetzes sowie der Aids-Thematik.

Die letzten zwei Jahre waren allerdings geprägt von der Bekämpfung der Coronapandemie. Zemp leitete das Modul Pandemie im Kantonalen Führungsstab, tauschte sich mit Fachgremien aus und beriet die Regierung bei pandemiepolitischen Fragestellungen. «Ich habe in dieser Zeit enorm viel gelernt. Die Pandemie hat meine Tätigkeit als Kantonsärztin noch mehr als bis anhin in die strategische Ebene verlegt. Die Führung eines fortlaufend wachsenden und sehr interdisziplinären Teams war spannend und horizonterweiternd», sagte Zemp gegenüber unserer Zeitung über ihre Arbeit während der Coronapandemie.

Die Stelle wird zur Neubesetzung öffentlich ausgeschrieben. (SK/nat)

