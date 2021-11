Das 4. Sparpaket im Kanton St.Gallen ist plötzlich mehrheitsfähig

KANTON ST.GALLEN 75 statt 120 Millionen: Das abgespeckte Sparpaket 4 hat mehr Aussicht auf Erfolg als anfangs gedacht Drei Tage lang hat die Finanzkommission des Kantonsrats über dem vierten Sparpaket gebrütet. Der Vorschlag der St.Galler Regierung: Bis 2024 sollen 75 Millionen Franken eingespart werden. Gut möglich, dass das Paket nun mehrheitsfähig ist. Christoph Zweili 16.11.2021, 05.00 Uhr

Boris Tschirky, VSGP-Präsident: «Wir sind kein Verschiebebahnhof, was die Staatsebenen betrifft.» Bild: Benjamin Manser

Als wäre das vierte Sparpaket im Kanton St.Gallen schon vor der politischen Debatte in zwei Wochen zum Scheitern verurteilt: Im September hagelte es knüppeldicke Kritik aus den Reihen der Parteien. «Nicht erfüllt», befanden SVP, Die Mitte und die FDP zum Massnahmenstrauss der Regierung. «Nicht erfüllt», kritisierten auch SP und Grüne. Erstere sprachen von vorgeschlagenen Massnahmen, «die sowieso beschlossene Sache sind», vermissten das Umsetzen von «tatsächlichen strukturellen Massnahmen» und verlangten «Nachbesserungen», um die Finanzen des Kantons langfristig ins Lot zu bringen. Zweitere empfinden die Sparmassnahmen als «unverantwortlichen und einschneidenden Angriff auf die Bildung, das Personal und die innerkantonale Solidarität».

Fliegen in der bevorstehenden Novembersession aber tatsächlich die Fetzen in der Olma-Halle? So schlimm kommt es wohl nicht. Auch wenn das Sparpaket wohl heftig diskutiert werden wird: Es scheint, als ob sich die anfänglichen Wogen geglättet hätten, wie es nach der Sitzung der Finanzkommission in der vergangenen Woche heisst.

Weit bessere Abschlüsse in Budget und Rechnung als erwartet

Ein Sparauftrag von 120 Millionen Franken, vom Kantonsrat erteilt in der Februarsession, von der Finanzkommission später nach der Gewinnausschüttung der Nationalbank um 30 Millionen auf netto 90 Millionen reduziert und von der Regierung schliesslich auf einen Umfang von noch 75 Millionen Franken bis zum Jahr 2024 verringert. Mitten in der Coronakrise muss die Regierung des grössten Ostschweizer Kantons auf Geheiss der bürgerlichen Mehrheit im Parlament etwas umsetzen, woran andere Kantone derzeit nicht einmal zu denken wagen.

Was den Rat wohl versöhnlich stimmt: Im Budget 2022 wird ein Defizit von lediglich 36,3 Millionen Franken vorausgesagt - das ist weit tiefer als ursprünglich im Aufgaben- und Finanzplan geplant. Ohne Eigenkapitalbezüge von 105,7 Millionen Franken und bereits eingeplante sogenannte A-Massnahmen aus dem Sparpaket 4 bestünde Ende 2022 allerdings ein operatives Defizit von 142 Millionen.

Auch die Rechnung 2021 wird mit einem Ertragsüberschuss abschliessen. Statt eines Minus von 27,2 Millionen wird ein Plus von 256,3 Millionen Franken erwartet – darin eingerechnet sind allerdings auch hier ein hoher Eigenkapitalbezug von 175 Millionen aus dem freien Eigenkapital sowie weitere Bezüge aus dem besonderen Eigenkapital. Bei beiden – Rechnung 2021 und Budget 2022 – ist die Besserstellung auf die höhere Gewinnausschüttung der Nationalbank und höhere Steuererträge zurückzuführen. Negativ wirken sich die künftig deutlich tieferen Erträge aus dem Bundesfinanzausgleich aus, weil der Kanton an Ressourcenstärke zugelegt hat.

Regierung legt Ratsauftrag neu aus

Aufgrund dieser besseren Finanzlage beugt sich die Regierung dem Spardiktat des Parlaments nur teilweise – ihr Argument: Die Vorgabe des Kantonsrats sei zu hoch, um wie verlangt nur die strukturellen Defizite im Kantonshaushalt zu beheben. Sie will das Defizit daher nur mit dem Paket der A-Massnahmen beheben – aus heutiger Sicht lasse sich so das strukturelle Defizit im Kantonshaushalt beseitigen. In den nächsten drei Jahren würden demnach 75 Millionen Franken eingespart – die Gemeinden wären daran mit 5,5 Millionen (7,3 Prozent) beteiligt.

Gut möglich, dass das abgespeckte vierte Sparpaket im Kanton nun deutlich konsensfähiger ist, als es zuerst den Anschein machte. Auch wenn die SP anfänglich befürchtete, dass ein allfälliger Angriff auf den Finanzausgleich und massgebliche Verlagerungen von Aufgaben auf die Gemeinden ein weiteres Auseinanderdriften der Gemeinden bewirken wird. Auch SVP, Die Mitte und die FDP sprachen von einer zusätzlichen Belastung der Gemeinden - die Regierung habe wohl bewusst auch «Vorschläge mit viel Sprengkraft» gemacht – «dies, um die Betroffenheit zu erhöhen und damit die politische Mehrheitsbildung im Kantonsrat zu erschweren».

Boris Tschirky, Präsident der Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten. Bild: Ralph Ribi

Aus der Luft gegriffen ist diese Einschätzung nicht: Das abgespeckte Sparpaket mit den A-Massnahmen tut auch den Gemeinden weniger weh als das ursprünglich verlangte 120-Millionen-Paket mit den einschneidenderen B-Massnahmen. Boris Tschirky, Präsident der gewichtigen Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP), sagt:

«Wir müssen einen gewissen Pragmatismus an den Tag legen, statt Zeter und Mordio zu schreien.»

Die Kommunen seien im Wesentlichen von der Lehrmittelfinanzierung (jährlich 4,7 Millionen) betroffen. «Das ist nicht neu für uns.» Seit diesem Jahr teilen sich Kanton und Gemeinden die Lehrmittelfinanzierung, ab 2023 sollen nun alle Lehrmittel zu 100 Prozent durch die Schulträger finanziert werden.

Von der AHV-Finanzierung für Nichterwerbstätige (1,7 Millionen) seien die Gemeinden aber überrascht worden – sie sollen künftig aufgrund ihrer Zuständigkeit für die Sozialhilfe auch den Mindestbeitrag für AHV, IV und Erwerbsersatzordnung (EO) für Nichterwerbstätige übernehmen. «Beide Massnahmen – Lehrmittelfinanzierung und die AHV-Finanzierung für Nichterwerbstätige – bedingen aber Gesetzesanpassungen. Das heisst, das Parlament wird sich noch einmal dazu äussern können.»

Entweder liege eine Aufgabe beim Kanton. Oder sie liege bei den Gemeinden. «Oder sie ist als Verbundaufgabe ausgelegt, die gemeinsam am Tisch definiert wird», sagt Tschirky. Das Credo der VSGP sei seit Jahren das gleiche:

«Wir sind kein Verschiebebahnhof, was die Staatsebenen betrifft.»

Flavio Büsser, Generalsekretär Finanzdepartement. Bild: Ralph Ribi

Im Finanzdepartement weist man den Vorwurf des Richtungswechsels bei der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden zurück. Es habe in den vergangenen Jahren Entflechtungen in beide Richtungen gegeben, «beispielsweise bei den Ergänzungsleistungen (zu 100 Prozent beim Kanton) oder der Pflegefinanzierung (zu 100 Prozent bei den Gemeinden)», sagt Generalsekretär Flavio Büsser.

Bei zwei der drei früheren Sparpakete im Kanton St.Gallen waren die Gemeinden wesentlich mehr betroffen (Sparpaket I, 58 Prozent; Sparpaket II, 12 Prozent). Das dritte Sparpaket von 2013 hatte sie entlastet (minus zwei Prozent).