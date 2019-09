Kolumne Kanton der kurzen Ärmel ResTZucker: Baubewilligungen dauern im Thurgau immer länger. Vermutlich deshalb, weil man bei Kurzarm-Hemden die Ärmel nicht hochkrempeln kann. David Angst

Gerne bezeichnen Politiker den Thurgau als Kanton der kurzen Wege. Dies wird nun von rund 70 Mitgliedern des Grossen Rats in Frage gestellt. Sie bemängeln die Dauer der Bewilligungsverfahren für Gestaltungspläne und Baugesuche. Sie vermuten Arbeitsverweigerung. Die Gründe sind aber wahrscheinlich andere.

David Angst, Chefredaktor Thurgauer Zeitung.

Möglicherweise liegt es an der Kleidung der kantonalen Mitarbeiter. In der Verwaltung trägt nämlich im Sommer männiglich kurzärmlige Hemden, vom Hauspöstler bis zum Regierungsrat. Der Thurgau wird deshalb gelegentlich auch als Kanton der kurzen Ärmel bezeichnet. Kurze Ärmel aber haben einen Nachteil: Man kann sie nicht hochkrempeln, wenn mehr Arbeit hereinkommt. Und deshalb stapeln sich in den Büros der Bauverwaltung die Gesuche.

Die Interpellanten bemängeln auch, in der kantonalen Verwaltung herrsche ein «Silodenken». Das mag sein, aber nicht aus dem Grund, den sie vermuten. Womöglich ist ihnen nicht bewusst, dass ein Silo der Lagerung von Tierfutter dient. Man füllt ihn mit ungetrocknetem Gras und lässt dieses einige Wochen oder Monate gären. Gut Ding will Weile haben, das kennt man auch vom Saft und vom Wein.

Und genau so machen es die Mitarbeiter des Baudepartementes mit den Baugesuchen. Sie lassen sie eine Weile ruhen, bis sie das richtige Gärstadium erreicht haben. Der Thurgau ist also nicht ein Kanton der langen Wege, sondern im schlimmsten Fall ein Kanton der langen Gärungsprozesse.