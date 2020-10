Kämpfer für das Spital Wattwil behaupten: Ein Familienvater sei auf dem Weg nach Wil verstorben — nun zeigt sich: Den Patienten gab es nicht Ein prominent besetztes Komitee engagiert sich gegen die Schliessung des Toggenburger Landspitals und wirbt mit einem Flyer für seine geplante Grundversorgungs-Initiative. «Der drohende Notstand ist lebensgefährdend», heisst es darauf. Es wird von einem tragischen Todesfall erzählt – eine erfundene Geschichte, wie sich jetzt zeigt. Regula Weik 12.10.2020, 05.00 Uhr

Der Flyer des Komitees. Bild: PD

Der Flyer ist düster und eindringlich: ein junger Mann, die Augen geschlossen. Daneben der erklärende Text: «Martin, † 38 Jahre, Nesslau, Familienvater, verheiratet.» Weiter erfahren die Betrachterinnen und Betrachter des Flyers: Martin hatte einen Herzinfarkt erlitten, es kam zu Komplikationen und trotz Erstversorgung ist er auf der Fahrt von Nesslau nach Wil verstorben. «Wegen Notstand im Krankenwagen verstorben», heisst es auf dem Flyer. Und weiter: «Der drohende Notstand ist lebensgefährdend.»

«Das ist Propaganda der übelsten Sorte»

Der Flyer tauchte kurz vor der Beratung der künftigen Spitalstrategie durch das St.Galler Kantonsparlament auf. Die Kämpferinnen und Kämpfer für das Spital Wattwil brachten ihn am frühen Morgen auf dem Olma-Gelände an die Frau und den Mann. Genützt hat es wenig: Das Kantonsparlament will das Landspital schliessen, genauso wie die Regierung.

Kantonsrat Thomas Schwager (Grüne, St.Gallen) Bild: Benjamin Manser

Doch der Flyer gab zu reden. Das Komitee stiess damit das eine oder andere Parlamentsmitglied vor den Kopf. «Widerlich», hiess es da und dort. Das gehe gar nicht, mit einem tragischen Todesfall für seine Anliegen zu kämpfen. So sagte etwa Thomas Schwager, Stadtsanktgaller Kantonsrat der Grünen:

«Das ist Propaganda der übelsten Sorte.»

Der Gesundheitschef stellt Nachforschungen an

Bruno Damann, St.Galler Gesundheitschef. Bild: Benjamin Manser

Der Flyer hat auch dem St.Galler Gesundheitschef Bruno Damann keine Ruhe gelassen. «Jeder solche Herzinfarkt im Kanton kommt nach St.Gallen ins Spital», sagt er. Auch der Toggenburger Familienvater hätte ins Kantonsspital gebracht werden müssen – und nicht nach Wil. Das Gesundheitsdepartement ist deshalb der Geschichte nachgegangen – mit dem Resultat: «Einen solchen Patienten gab es nicht», sagt Gesundheitschef Damann. Und weiter:

«Die Flyer-Geschichte hat mich ziemlich verärgert.»

Uwe Hauswirth, Sprecher des Komitees und Präsident des Toggenburger Ärztevereins. Bild: PD

Was sagt das Komitee dazu? Hat es die Geschichte des Toggenburger Familienvaters frei erfunden? Uwe Hauswirth, Sprecher des Komitees und Präsident des Toggenburger Ärztevereins, erklärt auf Anfrage:

«Es handelt sich um ein fiktives Beispiel.»

Ob die Betrachterinnen und Betrachter des Flyers die Geschichte als fiktiv wahrnehmen oder mehrheitlich davon ausgehen, dass sich der Fall so zu zugetragen hat, bleibt offen.

Demonstration gegen die geplante Spitalschliessung in Wattwil während der Septembersession des St.Galler Kantonsparlaments auf dem Olma-Gelände. Bild: Benjamin Manser

Drei ehemalige Nationalräte tun im Komitee mit

Wann die Initiative «Medizinische Grundversorgung auch für die Landbevölkerung» lanciert wird, steht laut Hauswirth noch nicht fest. Das Komitee – ihm gehören aktuell 20 Personen an – ist prominent besetzt. Mit im Boot sind die drei ehemaligen St.Galler Nationalräte Toni Brunner (SVP), Jakob Büchler (CVP) und Walter Müller (FDP). Weiter gehören ihm auch die beiden Gemeindepräsidenten Alois Gunzenreiner (Wattwil) und Axel Zimmermann (Pfäfers) an. 1094 Personen haben dem Komitee bislang ihre Unterstützung zugesagt.