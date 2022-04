Frieda Keller: Ein Thurgauer Mädchen, das zur Kindsmörderin wurde

Justiz Frieda Keller: Die Geschichte des braven Thurgauer Mädchens, das sein eigenes Kind tötete 1904 wurde die 24-jährige Frieda Keller in St.Gallen zum Tode verurteilt. Sie hatte ihren fünfjährigen Buben erdrosselt, das Kind aus einer Vergewaltigung. Der Grosse Rat St.Gallen wandelte das Urteil um in eine lebenslange Haftstrafe. Doch für Frieda Keller war das keine Gnade. Ida Sandl Jetzt kommentieren 14.04.2022, 15.39 Uhr

Frieda Keller in einem selber genähten Kleid. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1903. Bild: PD

Tagelang hat es geregnet, doch dieser Abend im Juni ist mild und trocken. Man schreibt das Jahr 1904. Zwei Italiener spazieren durch den Hagenbuchwald in St. Fiden - und weichen plötzlich erstarrt zurück: Auf dem Boden, notdürftig von Erde und Laub bedeckt, liegt ein totes Kind. Es ist ein Knabe, fünf bis acht Jahre alt. Um den Hals ist eine Paketschnur gebunden.

Die Ordensschwestern wissen, wem die Kleider gehören

Von einem Täter fehlt jede Spur. Die Staatsanwaltschaft veröffentlicht deshalb im «St. Galler Tagblatt» eine genaue Beschreibung der Kleider des Kindes und landet einen Volltreffer. Es melden sich zwei Ordensschwestern der St. Galler «Kinderbewahrungsanstalt Tempelacker». Dann geht alles sehr schnell, die Schwestern sind sich einig, die Kleider gehören dem fünfjährigen Ernst Keller. Der Knabe, ein uneheliches Kind, sei vor einem Monat von seiner Mutter Frieda Keller abgeholt worden. Nicht freiwillig, sondern auf Druck des Heimes, denn dort können nur Zöglinge bis zu vier Jahren betreut werden. Die Mutter habe ihn nach München zu einer Tante bringen wollen. Sie habe den Schwestern sogar geschrieben, die Reise sei gut verlaufen, der Knabe habe sich schon eingelebt.

Noch am selben Tag wird Frieda Keller verhaftet. Sie gesteht sofort. Sie ist 24 Jahre alt, ihre Chefin und die Kolleginnen beschreiben sie als still und fleissig. Im schriftlichen Geständnis schreibt sie:

«Wie ich nun gar einsehen musste, dass ich das angstvoll gehütete Geheimnis preisgeben müsse und die Schande nicht mehr länger verheimlichen könne, gewann jener schreckliche Gedanke alle Macht über mich.»

Frieda Keller hat so gar nichts von einer Kindsmörderin an sich. Ernst und folgsam ist sie. Aufgewachsen als eines von acht Kindern. Der Vater ist Schuster in Bischofszell und wohl ein Choleriker, der seine Kinder mit strenger Hand erzieht. Die Mutter dagegen ist sanftmütig: «Mutter war meine einzige Vertraute, ich liebte sie sehr.» Frieda will Schneiderin werden, seit sie Kind ist. Sie findet eine Lehrstelle in Bischofszell. Zum Lehrabschluss näht sie ihrer Schwester Emma das Brautkleid. Die Lehrmeisterin sagt bei der Befragung vor Gericht aus:

«An Friedas Betragen gab es nie etwas auszusetzen. Sie war alles andere als eine verschlagene Person.»

Vielleicht wäre alles anders gekommen, wäre sie nach der Lehre nicht daheim geblieben, um der kränklichen Mutter im Haushalt zu helfen. Stattdessen verdient sie sich nebenbei etwas Geld als Aushilfe im Gasthaus «Zur Post». Der Wirt Karl Zimmerli ist verheiratet und zweifacher Vater, ein enger Freund von Friedas Vater. Vor Frieda hat schon ihre ältere Schwester Berta in der «Post» bedient, sich aber von einem Tag auf den anderen geweigert, weiter hinzugehen.

Den Grund dafür erfährt Frieda bald am eigenen Leibe. Eines Sonntags schickt Zimmerli sie in den Keller zum Wein holen. Er folgte ihr, schliesst die Türe hinter sich ab und stürzt sich auf sie. Er habe gedroht, er werde sie schlagen, wenn sie sich wehrt, sagt sie später aus:

«Nachdem er mir meine Unschuld genommen hatte, drohte er alles meinem Vater zu sagen.»

Frieda ist erst 18 Jahre alt und schämt sich in Grund und Boden. Wie zuvor ihre Schwester, wagt sie nicht, es jemanden zu erzählen. Eine Woche lang erfindet sie Ausreden. Bis es ihrem Vater zu bunt wird und er sie zwingt, weiter in der «Post» zu arbeiten. Zum zweiten Übergriff kommt es als Frieda Zimmerlis Frau ein Kleid bringen will, das sie für sie genäht hat. Doch nicht die Frau, sondern Zimmerli erwartet sie. Wieder droht er ihr Schläge an, als er sie im Schlafzimmer vergewaltigt.

Ein paar Monate später spürt Frieda, dass sie schwanger ist. Mittlerweile arbeitet sie in St. Gallen. Sie ist mager und kann ihren Zustand lange verbergen. Erst zwei Monate vor der Geburt entdeckt die Chefin die Schwangerschaft und informiert die Eltern. Der Vater soll wie ein Verrückter getobt haben, will sie nie mehr sehen. Die Mutter reist sofort nach St. Gallen.

Sie beschliessen, das Kind nach der Geburt in die Kinderbewahrungsanstalt Tempelacker zu bringen. 5 Franken Kostgeld muss Frieda dafür pro Woche bezahlen, dazu kommt die Miete für ihr Zimmer. Selbst mit dem Geld, dass ihr die Mutter manchmal zusteckt, kommt sie mehr schlecht als recht über die Runden. Karl Zimmerli, von der Mutter über seinen Sohn informiert, schickt ihr 80 Franken, mehr hört sie nicht von ihm.

Die Frauenrechtlerin Helene von Mülinen hat einen flammenden Leitartikel gegen das Todesurteil für Frieda Keller geschrieben. Bild: Fotosammlung Gosteli-Stiftung

Strafanzeigen gegen verheiratete Männer wegen sexuellen Missbrauchs oder Vergewaltigung sind zu jener Zeit so gut wie aussichtslos, wenn das Opfer wusste, dass der Täter verheiratet war. Das schreibt der Journalist und Kriminalautor Peter Holenstein in seinem Essay zum Fall Frieda Keller. Im Privatrechtlichen Gesetzbuch für den Kanton Thurgau steht:

«Eine Weibsperson, die sich mit einem Ehemann einlässt, verdient keine Gunst des Gesetzes, vielmehr soll sie die Folgen ihrer Unsittlichkeit selbst tragen müssen.»

Nach der Geburt ihres Sohnes, tut Frieda alles, damit niemand von ihrem Kind erfährt. Selbst die Besuche im Tempelacker hält sie kurz, damit die Arbeitskolleginnen keinen Verdacht schöpfen. Sie führt ein Leben voller Lügen, stets in der Angst, jemand könnte ihr Geheimnis entdecken. Vor Gericht sagt sie aus:

«Ich meinte, es wüssten nur ganz wenige Personen von meinem unehelichen Kind, und weitere wollte ich nichts von meiner Schande wissen lassen.»

Bevor es zur schrecklichen Tat kommt, prasseln mehrere Ereignisse auf Frieda ein. Sie verliebt sich in einen jungen Heizer, schreibt ihm romantische Briefe und träumt von Heirat. Doch ihr liegt wohl mehr an ihm als umgekehrt. Als ihm eine neue Stelle in Raperswilen angeboten wird, beendet er die Beziehung. Dann stirbt auch noch die geliebte Mutter an einem Hirnschlag. Frieda hat niemanden mehr, der ihre finanzielle Not lindert und den einzigen Menschen verloren, dem sie sich anvertrauen konnte. Dazu macht die Kinderbewahrungsanstalt Druck, sie müsse den Knaben endlich anderweitig unterbringen. Ansonsten werde man ihn ihr vor die Tür stellen.

Anfang Mai 1904 holt Frieda Keller ihren Sohn Ernst im Tempelacker ab. Fast zwei Stunden sitzen sie nebeneinander auf einer Bank im Hagenbuchwald. Sie redet kein Wort mit dem Kind, starrt nur vor sich hin. Dann fängt sie an, mit ihren Schuhen eine Mulde in den Boden zu scharren. Das Kind habe sich nicht gewehrt, als sie ihm die Schnur um den Hals gelegt und zugezogen habe, sagt sie vor Gericht aus.

«Es vergingen nur wenige Minuten bis das Kind tot war. Es hat weder geschrien, noch gezappelt.»

Am 11. November 1904 findet im Kantonsgericht St. Gallen der Prozess gegen die Kindesmörderin Frieda Keller statt. Wegen der vielen Besucher muss das Gericht auf den Grossratssaal ausweichen. Der Staatsanwalt plädiert auf vorsätzlichen Mord und fordert die Todesstrafe, die es damals im Kanton St. Gallen noch gibt. Der Verteidiger versucht, den Richter zu einem Schuldspruch wegen Totschlags zu bewegen. Vergeblich führt er ihre innere Not und Verzweiflung ins Feld.

Am zweiten Tag der Verhandlung wird Frieda Keller des Mordes schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Mit einem Schrei bricht sie ohnmächtig im Gerichtssaal zusammen und muss hinaus getragen werden.

Aus der ganzen Schweiz melden sich empörte Frauen zu Wort

Das Todesurteil löst eine Welle der Empörung bei den Schweizer Frauenorganisationen aus. Der Bund Schweizerischer Frauenvereine protestiert in einer Resolution gegen das Urteil, das sich in keiner Weise mit dem Rechtsbewusstsein der Gegenwart decke. Die Zeitung der Frauenstimmrechtsvereine schreibt: «Der eigentlich Schuldige in diesem Fall ist der schamlose Vergewaltiger, der sich dank unserer Gesetze seinen Verpflichtungen und seiner Bestrafung auch leicht entziehen konnte.»

Die Frauenrechtlerin Helene von Mülinen empört sich in einem Leitartikel, dass vor Gericht mit ungleichen Ellen gemessen werde. Selbst wenn Männer Frauen und Kinder bestialisch abschlachten, werden ihnen aufgrund verminderter Zurechnungsfähigkeit, mildernde Umstände zugestanden, während Frieda Keller mit unnachgiebiger Härte bestraft worden sei.

«Doch noch immer sind die Schweizerfrauen, die Unfreien, die nicht von ihresgleichen gerichtet werden.»

Der berühmte Psychiater und Wissenschaftler Auguste Forel. Archivbild: Getty Images

Auch der berühmte Zürcher Psychiater Auguste Forel mischt sich in die Diskussion ein und bringt Friedas Armut, ihr Schamgefühl und auch den feigen Kindsvater ins Spiel. Hätten die Richter dies berücksichtigt, hätten sie nie den Mut zum Todesurteil gehabt.

«Denn ihr Gewissen hätte die wahren Schuldigen zu deutlich gekennzeichnet: die feige männliche Rohheit, heuchlerische sexuelle Sitten und ungerechte Gesetze.»

Doch es gibt auch andere Stimmen: Für die katholische Zeitung «Die Ostschweiz »ist Frieda die kaltblütige Mörderin, die ein unsittliches Leben mit zahlreichen Liebhabern geführt hat. Die «Thurgauer Zeitung» zeigt dagegen Herz für die Verurteilte und kritisiert die St. Gallische Gesetzgebung, die das Todesurteil noch nicht abgeschafft hat.

Am 28. November 1904 wird Frieda Keller vom Grossen Rat St. Gallen mit 156 gegen 1 begnadigt. «Nur einer zeigte sich unerbittlich», kommentiert die «Thurgauer Zeitung». Auch die Begnadigung sieht die «TZ» kritisch:

«Was ist nun Gnade? Antwort: Lebenslängliches Zuchthaus.»

Hinter einer solchen Tür verbrachte Frieda Keller 15 Jahre in Einzelhaft. Bild: PD

Frieda Keller zerbricht beinahe an der Einzelhaft. Sie schreibt an ihre Schwester Berta: «Nein. Ich bin nicht stark genug, das durchzustehen; ich werde an dieser Qual zugrunde gehen.» Doch sie ist stärker als sie denkt. Insgesamt 15 Jahre verbringt sie allein in einer Zelle. Nach zehn Jahren stellen ihre Geschwister ein Gesuch auf Begnadigung und vorzeitige Entlassung. Der Grosse Rat lehnt ab. Frieda Keller sei ja bereits begnadigt worden.

Fünf Jahre später unternehmen die Geschwister einen zweiten Versuch, er wird auch von der Direktionskommission des Zuchthauses unterstützt. Diesmal lassen sich die St. Galler Grossräte erweichen, «da im Laufe der Zeit mildere Auffassungen Platz gegriffen haben.»

Sie leidet unter Depressionen und Wahnvorstellungen

Als Frieda Keller im November 1919 mit knapp 40 Jahren entlassen wird, ist sie von der Haft schwer gezeichnet. Sie leidet an Depressionen und Wahnvorstellungen, oft weint sie stundenlang vor sich hin und kann sich zeitweise kaum auf den Beinen halten. Ihre Schwester Berta vermittelt sie zur einstigen Schulfreundin Ida Marbach in den Kanton Bern. Für Frieda ein Glücksfall. Sie kann als Hilfskraft und Putzfrau im Hotel Marbach arbeiten, soweit ihr das möglich ist. Ida Marbach kümmert sich die nächsten sieben Jahre fürsorglich um sie

Ende 1937 erleidet Frieda den ersten von mehreren Hirnschlägen. Sie kommt zuerst ins Bezirksspital Thun. Nachdem sich ihr geistiger Zustand weiter verschlechtert, wird sie in die Thurgauer Irrenanstalt Münsterlingen eingeliefert. Die letzten vier Jahre ihres Lebens verbringt sie in diesem streng geführten Haus. Am 7. September 1942 stirbt Frieda Keller. An ihrem Grab stehen bei der Beerdigung nur die Geschwister und Ida Marbach. Auf dem Trauerkärtli steht:

«Weinet nicht an meinem Grabe,

sondern tretet still hinzu,

bedenkt, was ich gelitten habe

und gönnet mir die ewige Ruh»

Die Vorlage für dieses Artikel bildet die ausgezeichnete Arbeit des Publizisten Peter Holenstein «Der Fall Frieda Keller. Kindsmord als Verzweiflungstat », erschienen 2012 in der Kriminalstatistik Schweiz.

