Vater soll transsexuellem Kind mit Tod gedroht haben - Freispruch

Justiz «Es ist mein Kind und ich weiss, wie es ihm geht»: Vater soll transsexuellem Kind mit Tod gedroht haben – und wird freigesprochen Das Kreisgericht Mels spricht einen Vater vom Vorwurf der Nötigung frei. Er soll seinem transsexuellen Kind mit dem Tod gedroht haben, weil es sich einer Geschlechtsumwandlung unterziehen wollte. Noemi Heule 04.03.2022, 20.16 Uhr

Sie sei als Mädchen geboren worden, fühle sich aber als Junge, eröffnete das mutmassliche Opfer ihrem Vater. Bild: iStockphoto

Es gebe in diesem Fall kein Opfer, sagt der Verteidiger des Beschuldigten am Freitag vor dem Kreisgericht in Mels. Zumindest im Gerichtssaal fehlt das mutmassliche Opfer. Es hat sich abgemeldet, will sich nicht gegen den eigenen Vater stellen. Nötigung lautet der Vorwurf. Und weil dies ein Offizialdelikt ist, findet der Prozess statt, ob das Opfer will oder nicht.

Ein Notruf am Sonntag, 18. August 2019, 21.01 Uhr, hat das Verfahren angestossen. Ihr Vater werde sie verprügeln oder gar umbringen, sagte die Person am anderen Ende der Leitung, die sich laut Anklageschrift Leo nennt, offiziell aber einen Mädchennamen trägt. Später wurde folgendes Zitat ins Protokoll aufgenommen: «Wenn du so weitermachst, werde ich dich umbringen, wenn es notwendig sein sollte. Zudem werde ich dich Tag und Nacht verprügeln, bis du vernünftig geworden bist.»

Identitätskrise gipfelt in Suizidversuch

Er sei nicht bereit gewesen, zu akzeptieren, dass sein Kind sich als Junge fühle und sich einer Geschlechtsumwandlung unterziehen wolle, heisst es in der Anklageschrift. Sofort wurden zum Schutz des 17-jährigen Opfers diverse Massnahmen ergriffen. Der Kosovare wurde festgenommen und in Untersuchungshaft gesteckt, wo er sechs Wochen verharrte. Es gab eine Hausdurchsuchung, ein Beistand wurde eingesetzt, das Bedrohungsmanagement beigezogen.

Die Drohung habe dennoch Wirkung gezeigt, eine Operation zur Geschlechtsumwandlung nie stattgefunden, heisst es in der Anklageschrift weiter. Zudem zog Leo zurück ins Elternhaus. Am 30. September erklärte er das Desinteresse am Strafverfahren. Zwei Wochen zuvor versuchte er sich das Leben zu nehmen.

«Ich sehe sie momentan als Bub»

Vor Gericht tönt das Geschehene weniger dramatisch. Er wisse nicht, weshalb seine Tochter den Notruf gewählt habe, sagt der Angeklagte. An diesem Tag habe sie ihm eröffnet, dass sie ihre Lehre in einem Optikergeschäft unterbrechen und eine Geschlechtsumwandlung vornehmen wolle. Letzteres habe Zeit, sei seine Antwort gewesen. Die Lehre aber werde nicht unterbrochen.

«Heute sagt sie das, morgen meint sie etwas anderes», sagt der Beschuldigte auf die Frage, wie er den Wunsch zur Geschlechtsangleichung aufgenommen habe. «Keine Ahnung», antwortet er auf die Frage, ob sein mittlerweile volljähriges Kind in psychiatrischer Behandlung sei.

Der Verhandlung folgt der Lagerist ohne erkennbare Gefühlsregung, kommuniziert im Dreieck mit dem Einzelrichter. Die Fragen nimmt er auf Mundart entgegen, seine knappen Antworten richtet er auf Albanisch an die Gerichtsdolmetscherin.

«Eine Eskalation mit Ansage»

Die Staatsanwältin spricht vor Gericht von einer «Eskalation mit Ansage». So sei er bereits zuvor mit Drohungen gegen Familienmitglieder aufgefallen und habe in der Einvernahme angegeben, sein Kind «vielleicht» schon geschlagen zu haben.

Der Verteidiger unterstellt der Staatsanwältin dagegen, dass sie Vorurteilen verfalle und der Familie seines Mandanten das Bild eines patriarchalischen Familienclans überstülpen wolle. Zudem verweist er darauf, dass Aussagen aus den Einvernahmen ungültig seien, weil nicht auf das Recht aufmerksam gemacht worden sei, die Aussage zu verweigern.

In jeder Familie ein schwieriges Thema

«Es ist mein Kind und ich weiss, wie es ihm geht», wählt der Angeklagte als Schlussworte. Und er sei unschuldig. «Bin ich unschuldig?», vergewissert er sich, nachdem der Richter den Freispruch mündlich verkündet hat. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Das Thema Geschlechtsumwandlung sei unabhängig vom kulturellen Hintergrund schwierig, erklärt der Richter. Und argumentiert ähnlich wie der Vater: «Jugendliche in diesem Alter springen hin und her.» Vor allem aber könne keine Nötigung nachgewiesen werden, da aus den spärlichen Aussagen des mutmasslichen Opfers nicht darauf geschlossen werden könne, dass es tatsächlich vorhatte, eine derartige Operation vorzunehmen. Auch er erklärt Aussagen aus den Einvernahmen für ungültig.

Und die Drohung des Vaters könne nicht geahndet werden, weil es sich dabei um ein Antragsdelikt handelt, das nur verfolgt wird, wenn die geschädigte Person dies will.

Ob es in diesem Fall also tatsächlich kein Opfer gibt, bleibt offen. Es gibt aber keine nachweisbare Tat.