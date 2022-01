Bezirksgericht Münchwilen: Urteil wegen Sexualdelikten an Kindern

Justiz «Dies ist der Albtraum aller Eltern»: Bezirksgericht Münchwilen verurteilt Mann wegen Sexualdelikten an Kindern Ein 32-jähriger Mann hat von April 2019 bis September 2020 im Raum Wil verschiedene Sexualdelikte an Kindern begangen. Am Donnerstag stand er vor dem Bezirksgericht Münchwilen. David Grob Jetzt kommentieren 20.01.2022, 19.32 Uhr

Das Bezirksgericht Münchwilen behandelt den Fall in einem Fünfergremium. Bild: Roman Scherrer

In den meisten Fällen gibt der Beschuldigte seine Taten unumwunden zu. Doch in einem Fall streitet er alles ab. Dem 32-jährigen Mann aus dem Kanton Thurgau, der an diesem trüben Donnerstag vor dem Fünfergremium im Bezirksgericht Münchwilen sitzt, werden neun verschiedene Fälle von Sexualdelikten gegen Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren vorgeworfen, die sich alle zwischen April 2019 und September 2020 in der Region Wil zugetragen haben.

Die Hauptvorwürfe der Anklageschrift, die der vorsitzende Richter Punkt für Punkt mit dem Beschuldigten durchgeht, reichen von sexuellen Handlungen an Kindern über Nötigung, Schändung, Exhibitionismus bis zu Pornografie. Bei seiner ersten Tat im April 2019 hat sich der 32-Jährige drei sechsjährigen Mädchen genähert und sexuelle Handlungen an einem vorgenommen. In mehreren Fällen zeigte er Mädchen Sexspielzeuge oder griff ihnen in den Schritt oder ans Gesäss. Oft filmte er seine Taten. Für den Eigengebrauch, wie er beteuert.

Beschuldigter streitet einen Fall ab

Der Beschuldigte, kurzer Haarschnitt, dunkle Stimme, zeigt sich kooperativ. Er bestätigt die Darstellung der Anklageschrift bis auf wenige Details weitgehend, anerkennt die geforderten Anklagepunkte. Auch gibt er sich einsichtig: Ihm sei die Schwere seiner Handlungen damals nicht bewusst gewesen.

«Doch die Anklage hilft mir, mich mit meinen Taten auseinanderzusetzen.»

Wie erklärt er sich seine Taten? Negative Gefühle habe er stets verdrängt. Mit Alkohol, mit Cannabis, das er seit 2015 wieder regelmässig konsumiere. Positive Gefühle habe er durch die Übergriffe auf die Kinder gesucht. Meist spricht der Beschuldigte sachlich, distanziert, beinahe abstrakt über seine Taten, stets mit leiser, monotoner Stimme, sodass ihn der Richter mehrfach auffordern muss, lauter zu sprechen.

Doch ihn einem Anklagepunkt wird er energischer. «Nein, mit diesem Fall habe ich nichts zu tun!», sagt der Beschuldigte, angesprochen auf ein Delikt vom September 2020. Es ist der einzige Fall, bei dem das Opfer männlich ist, ein siebenjähriger Bub aus der Umgebung Wil. Wie in anderen Fällen hat sich der Täter dem Kind genähert und ihm einen Dildo gezeigt. Der Bub lief danach gemäss Anklageschrift schreiend zu seiner Mutter. «Ich habe kein Interesse am männlichen Geschlecht», sagt der Beschuldigte hierzu.

Für die Staatsanwaltschaft ist klar: «Es ist das gleiche Quartier, es ist das gleiche Vorgehen. Es ist davon auszugehen, dass der Beschuldigte der Täter ist.» Der Verteidiger meint hingegen: «Warum sollte mein Mandant diesen Vorfall abstreiten, wenn er ansonsten geständig ist?» Das einzige Argument der Staatsanwaltschaft sei Ort und Zeit. In der Tat ereigneten sich einige Monate zuvor im selben Quartier zwei Vorfälle, die der Beschuldigte nicht bestreitet. Beim ersten Delikt entblösste er sein Geschlecht vor zwei Mädchen und filmte sich dabei. Einige Wochen später zeigte er jene Aufnahmen einer Gruppe von Kindern, unter denen sich auch die beiden Mädchen befanden.

«Dies ist der Albtraum aller Eltern»

Die Staatsanwältin betont in ihrem Plädoyer den Ort der Taten. «Die Übergriffe fanden dort statt, wo sich die Kinder zu Hause fühlen: im Treppenhaus, im Quartier, auf dem Spielplatz. Dort, wo die Kinder ihre Autonomie trainieren können. Dies ist der Albtraum aller Eltern.» Der Vater eines Opfers sagt in einer Pause:

«Meine Frau kann unsere Tochter kaum mehr unbeaufsichtigt draussen spielen lassen.»

Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von 30 Monaten, eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 30 Franken, eine Busse von 600 Franken und ein lebenslanges Tätigkeitsverbot mit Kindern. Die Verteidigung stimmt den Ausführungen der Staatsanwaltschaft weitgehend zu, beurteilt die Schwere der Taten aber in gewissen Aspekten als weniger gravierend und fordert deshalb eine Freiheitsstrafe von maximal 24 Monaten. Ebenso setzt sie die Geldstrafe und die Busse tiefer an.

Der entscheidende Punkt ist aber ein anderer: Muss der Beschuldigte seine psychische Erkrankung stationär in einer psychiatrischen Klinik behandeln lassen? Oder reicht eine ambulante Massnahme mit regelmässigen Therapiesitzungen? Für die Staatsanwältin ist klar: «Das Risiko eines Rückfalls kann mit ambulanten Massnahmen nicht minimiert werden. Dies garantiert nur eine stationäre Massnahme.»

Dies sieht die Verteidigung freilich anders: Der Gutachter hebe eine «aussergewöhnliche Bereitschaft seines Mandanten hervor, sich seiner pädosexuellen Neigung zu stellen». Ebenso könne eine wirksame Sexualtherapie in kurzer Zeit erfolgen. Klar ist bei einer stationären Massnahme: Seine Freiheitsstrafe tritt der Beschuldigte erst nach der stationären Massnahme an.

30 Monate Freiheitsentzug und stationäre Massnahme

Die Richter folgen in ihrem Urteil der Staatsanwaltschaft im Strafmass weitgehend und verurteilen den Beschuldigten zu 30 Monaten Freiheitsentzug, einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 20 Franken und einer Busse von 500 Franken. Strafmildernd wirken die Geständnisse des Beschuldigten. Das Gericht beurteilt gewisse Anklagepunkte jedoch anders als die Staatsanwaltschaft und spricht ihn in jenen Punkten frei. So sei etwa das Zeigen von Sexspielzeugen nicht als versuchte sexuelle Handlung zu werten. Der Beschuldigte wird somit in diesen Punkten freigesprochen – und damit auch von der Tat, die er bestreitet.

«Ich habe eine zweite Chance verdient», sagte der 32-Jährige zu Beginn der Verhandlung. Eine stationäre Massnahme sei zu hart. Dies sehen die Richter fundamental anders:

«Eine ambulante Massnahme kommt derzeit absolut nicht in Frage. Die Rückfallgefahr kann nicht eingeschätzt werden. Dies wollen und können wir nicht verantworten.»

