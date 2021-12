junge gründer Nach der Mittelschule direkt durchstarten: Das Start-up «Student-Rockets» möchte das ermöglichen Weil vier Freunde nach ihrer Matura 2020 grosse Mühe hatten, einen Einstiegsjob zu finden, bauen sie jetzt kurzerhand selbst eine Jobbörse auf. Aylin Erol Jetzt kommentieren 07.12.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Amiel Schweizer (20), Joël Kaspar (20), Maurice Hess (19) und Max Bieri (20) (v.l.n.r) gründeten ein Start-up, um Mittelschülerinnen und -schülern die Suche nach Neben- und Einsteigerjobs zu erleichtern. Bild: Andrea Stalder

«Gerade auf dem Land haben viele eine eher schlechte Haltung gegenüber Mittelschülern. Man muss sich immer wieder anhören, dass sie nichts ‹Richtiges› arbeiten können. Dabei wären viele Mittelschüler bereit, mitanzupacken.» Das sagt Max Bieri (20) aus Stettfurt. Mit seinen drei ehemaligen Kantifreunden Amiel Schweizer (20) und Maurice Hess (19) aus Frauenfeld und Joël Kaspar (20) aus Tuttwil hat er diesen Sommer das Start-up «Student Rockets» gegründet, eine Onlinejobbörse explizit für Mittelschülerinnen und Mittelschüler. Wie der Name sagt, sollen dank der Plattform Mittelschülerinnen und -schüler möglichst früh und einfach beruflich starten können. Die Idee dazu kam den vier Studenten aufgrund eigener Erfahrungen.

Einsteigerjobs finden ist schwierig

2020 schlossen die vier an der Kantonsschule Frauenfeld ihre Matura ab. Dann ging es für jeden erst mal ins Militär. Nach der RS blieb aber noch etwas Zeit übrig, bis das Studium im September anfing. Eigentlich eine perfekte Lücke, um in möglichen zukünftigen Berufsfeldern Erfahrungen zu sammeln. Aber: «Die Suche gestaltete sich für alle von uns sehr schwer, obwohl wir auch während der Kanti immer wieder gearbeitet haben», sagt der 20-jährige Wirtschaftsinformatikstudent Maurice Hess. Die Start-up-Gründer erzählen von 20-30 Bewerbungen, die sie für Praktikumsstellen schreiben mussten.

«Viele Einstiegsjobs werden unter der Hand vergeben», erzählt Joël Kaspar. Manchmal könne man durchaus ein Praktikum finden, indem man Firmen direkt anschreiben oder sich blind bewerben würde. «Aber das ist natürlich ein extremer Aufwand», sagt Amiel Schweizer, der seine Praktikumsstelle unter anderem ebenfalls auf diesem Weg fand. Mit ihrer Jobbörse für Mittelschülerinnen und -schüler möchten die Studenten deshalb das Anfragen von Firmen übernehmen, die zwar Praktika anbieten, diese Möglichkeiten aber nicht offiziell kommunizieren. Kaspar sagt zur Vision des Start-ups:

Maschinenbaustudent an der ETH Joël Kaspar (20). Bild: Andrea Stalder

«Das Ziel wäre, dass Mittelschüler auf einer einzigen Plattform Praktika, Einstiegsjobs und Nebenjobs finden und sich auch direkt bewerben können.»

Es klingt auf jeden Fall nach grossen Zielen für vier Vollzeitstudenten. «Zurzeit haben wir mit dem Aufbau und der Weiterentwicklung der Plattform etwa eine 40-Stunden-Arbeitswoche auf vier Personen aufgeteilt», rechnet Hess vor. Gearbeitet wird mit dem privaten Laptop und von wo auch immer sich die jungen Männer gerade befinden.

Mal im Zug, beim Pendeln zur Uni, mal zu Hause, mal in der Mensa. Einmal pro Woche gibt’s ein Online-Meeting und einmal pro Monat trifft man sich bei jemandem zu Hause. «Wir haben alle einen vollen Terminkalender mit dem Studium an unterschiedlichen Unis, Prüfungen, Vereinen, Familie ... Da ist es sinnvoll, dass sich jeder seine Zeit selbst einteilen kann», sagt Hess. Der Aufwand aber mag sich lohnen, denn mit ihrem Start-up haben die vier Thurgauer wohl eine Marktlücke erschnuppert. Schweizer erklärt:

Amiel Schweizer (20) studiert zurzeit an der HSG Internationale Beziehungen. Bild: Andrea Stalder

«Obwohl es ja gefühlt schon Tausende Jobbörsen gibt, haben wir noch keine gefunden, die sich konkret an Mittelschülerinnen und Mittelschüler wendet. Dabei ist die Zielgruppe relativ gross.»

Gemäss der Marktanalyse der vier Start-up-Gründer gibt es in der Schweiz mehr als 150’000 Mittelschülerinnen und Mittelschüler auf insgesamt 863 privaten und öffentlichen Schulen, zu denen Gymnasien und Fachmittelschulen zählen.

Marketingkampagne für Frühling geplant

Die Plattform ist zurzeit für alle Nutzenden, egal ob Unternehmen oder Schülerinnen und Schüler, kostenlos. «Die beiden Zielgruppen bedingen sich nun mal gegenseitig. Haben wir keine Jobinserate, kommen keine Mittelschülerinnen und -schüler auf die Plattform. Haben wir keine Bewerbenden, sehen es die Firmen nicht ein, ein Inserat reinzustellen», erklärt Kaspar das Anfangsdilemma einer jeden Onlineplattform, die sich als Vermittlerin zwischen zwei unterschiedlichen Nutzergruppen etablieren möchte. Momentan kann die Plattform erst um die 30 Anmeldungen von Schülerinnen und Schülern aufweisen.

Einmal im Monat treffen sich die Start-up-Gründer bei jemanden zu Hause, um Neues zu besprechen. Bild: Andrea Stalder

Vorerst konzentrieren sich die vier «Student Rockets»-Gründer aber auf den Netzwerksausbau mit KMU und den etwa 200 Mittelschulen in der Nordostschweiz. An die Mittelschülerinnen und Mittelschüler richten sie sich erst im Frühling mit einer Marketingkampagne. «Bis dahin wollen wir die Plattform noch optimieren und weiter ausbauen. Die Bewerbungsphase beginnt ja ohnehin bei den meisten erst dann», sagt Kaspar. Bis es so weit ist, müssen die Start-up-Gründer nebenher auch noch ihre ersten Semesterprüfungen an der Universität Zürich, der ETH und der HSG meistern.

Hinweis Die Jobbörse für Mittelschülerinnen und Mittelschüler kann unter folgendem Link abgerufen werden: www.studentrockets.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen