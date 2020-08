Junge Frau wegen Rauferei unter Heizstrahler fast verbrannt: Schläger erhält sieben Monate Haftstrafe Den Jahreswechsel wollte eine Deutsche in einem Vorarlberger Club feiern. Doch wegen einer Rauferei stürzte ein Heizstrahler auf sie und die 33-Jährige erlitt schwere Verbrennungen. Der Fall war nun vor Gericht. Christiane Eckert 12.08.2020, 05.00 Uhr

Eine 33-jährige Frau erleidet in der Silvesternacht schwere Verbrennungen. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Die junge deutsche Frau wollte den Jahreswechsel gemeinsam mit ihrem Mann in einem bekannten Vorarlberger Club feiern. Der 41-jährige Geschäftsführer dekoriert jeweils um die Weihnachtszeit den Aussenbereich und stellt Heizstrahler auf, damit sich die Gäste auch im Winter draussen wohl fühlen. Doch genau so ein Heizstrahler wurde der jungen Technikerin an dem Abend zum Verhängnis.

Zwei junge Besucher zettelten einen Streit an und schlugen einen Unschuldigen zusammen. Einer der beiden Schläger stiess dabei gegen den Heizstrahler, dieser geriet ins Wanken und stürzte schliesslich um. Die 33-Jährige wurde unter dem schweren Gerät eingeklemmt.

Der Ehemann hatte sich während der Schlägerei schützend vor seine Frau gestellt. Dass sie hinter ihm vom Heizstrahler verletzt werden könnte, konnte er nicht ahnen. Das Opfer erinnert sich:

«Ich lag am Boden, der Heizstrahler auf mir. Ich versuchte mit den Beinen, das Gerät wegzuschieben, aber es war zu schwer.»

Ein beherzter junger Mann kam ihr zu Hilfe und griff mit blossen Händen ins Gerät, dabei zog er sich Verbrennungen am Arm zu. Doch er rettete so das Opfer, das sich alleine nicht hätte befreien können.

Langer Heilungsprozess und Narben

Die Frau erlitt am rechten Bein Verbrennungen zweiten und dritten Grades. Es musste Haut implantiert werden. Zehn Tage Spital, sechs Wochen Krankenstand, bis vor kurzem Physiotherapie. Das Knie konnte die Frau lange Zeit nicht biegen. Die Nerven sind zum Teil verbrannt, die Frau erlitt daher sensorische Einbussen am Bein. Noch immer spannt die Haut, vor allem am Knie. Die junge Frau muss ein Jahr Kompressionsstrümpfe tragen, die Narben vor der Sonne schützen. An manchen Tagen fällt es ihr schwer, die Narben optisch zu akzeptieren.

Ausgelöst hatte das Chaos ein 25-jähriger Angestellter. Nach vier Jahren Beziehung konnte er nicht akzeptieren, dass eine Freundin nichts mehr von ihm wissen wollte und sich zu einem anderen Mann hingezogen fühlte. Er griff den 25-jährigen Kontrahenten an und schlug ihm mit den Fäusten ins Gesicht. Der 23-jährige Kumpel des Schlägers war gleich mit dabei und prügelte ebenfalls los. Das Opfer ging zu Boden, doch die beiden Betrunkenen traten auf den Mann ein. Sie brachen ihm die Nase und verpassten ihm blaue Flecken. Das Opfer erlitt dabei eine Minderung des Hörvermögens.

Während des Gerangels stiess der Mann, der die Schlägerei und das Chaos ausgelöst hatte, gegen den Heizstrahler. Der Schläger prahlte danach mit seinem blutigen Hemd und forderte das Opfer in den frühen Morgenstunden per Handy zu «Runde zwei» heraus.

Schwere und fahrlässige Körperverletzung

Der Anzettler der Schlägerei wird wegen schwerer und fahrlässiger Körperverletzung zu sieben Monaten bedingter Haft und 5400 Euro Geldstrafe verurteilt. Und er muss den beiden Verbrennungsopfern insgesamt 5500 Schmerzensgeld bezahlen. Die gebrochene Nase «kostet» ihn zusätzlich 2000 Euro. Sein Schlägerkumpel wird zu 5460 Euro Strafe, die Hälfte bedingt, und 2000 Euro Wiedergutmachung verurteilt.

Auch den Geschäftsführer trifft es. Da er es versäumt hatte, die Heizstrahler sicher im Boden zu verankern, muss er wegen fahrlässiger Körperverletzung 2000 Euro, die Hälfte auf Bewährung, und ebenfalls 5500 Euro Entschädigung für die Brandverletzungen leisten. Dieser letzte Entscheid des Gerichts ist noch nicht rechtskräftig.