Reportage «Das lasse ich mir nicht bieten»: Wie die St.Galler Stadtpolizei im Kampf gegen neue Krawalle am Sonntagabend vorging Wer am Sonntagabend in die Stadt St.Gallen gelangen wollte, hatte einen schweren Stand: Die St.Galler Kantonspolizei kontrollierte insbesondere junge Menschen rigoros – und verwies viele direkt für 30 Tage aus der Stadt. Ein Augenschein und Reaktionen. Raphael Rohner 05.04.2021, 05.00 Uhr

Am Sonntagabend wurden alle Jugendlichen kontrolliert und weggewiesen. Bild: Raphael Rohner

An diesem Ostersonntag ist alles anders in der Stadt St.Gallen. Am Hauptbahnhof werden ankommende Zugreisende bereits in der Unterführung von Polizisten in Vollmontur mit Schildern begrüsst. Einer der Einsatzkräfte sagt:

«Bitte zur Treppe gehen und Ausweise bereithalten. »

Derweil beäugt ein Mann verwundert den Polizistentrupp. Neben ihm prescht eine Gruppe Jugendlicher vorbei, in den Händen halten sie ihre Smartphones. Sie filmen und schreiben eifrig und laufen zu den Rolltreppen. Oben angekommen, wird die Gruppe von rund einem Dutzend Polizisten empfangen und harsch angewiesen: «Da rüber, anstehen und Ausweise bereithalten!»

Am St.Galler Hauptbahnhof waren überall Polizisten postiert. Bild: Raphael Rohner

Die drei Jungs fragen den Polizisten, was sie denn gemacht hätten – und bekommen keine Antwort. Sie schlendern murrend zur Schlange vor der Bahnhofshalle, wo weitere Jugendliche, von Bahnpolizisten bewacht, anstehen, um kontrolliert zu werden. Einige machen Fotos oder telefonieren. Eine junge Frau, 17-jährig, macht Selfies von sich und ihren Kolleginnen. Sie trinken harten Alkohol und warten auf die bevorstehende Kontrolle:

«Schon komisch: Wir wollten eigentlich nur in die Stadt etwas essen gehen. Und jetzt werden wir hier behandelt wie Gangsterinnen.»

Auffällig ist, dass die Polizei im Bahnhof praktisch alle Jugendlichen raus nimmt und kontrolliert. Auch eine St.Galler Journalistin wird kontrolliert: Sie trägt dunkle Kleidung und erklärt sich zwar, doch der Quartierpolizist, der die Redaktorin kennt, lässt nicht mit sich reden: Er stellt der Journalistin eine Wegweisung für die Stadt St.Gallen aus. Die Frau kommt verdattert aus der Kontrolle zurück: «Sowas gibt es doch nicht!» Schliesslich wird die Wegweisung gegen die Journalistin zurückgezogen, und die Polizei entschuldigt sich für den Faux-pas.

Bis zum 03. Mai dürfen sich die Weggewiesenen nicht mehr in der Stadt aufhalten in ihrer Freizeit. Bild: Raphael Rohner

Polizei verhaftet Männer am Bahnhof

Alle Jugendlichen, die am Samstagabend kontrolliert werden, kassieren eine Wegweisung aus der Stadt St.Gallen für die nächsten 30 Tage. Nach und nach werden auch junge Männer in Handschellen abgeführt und in einen vergitterten Kastenwagen gebracht.

Die Jugendlichen bekommen davon aber nichts mit: Man zeigt sich nach der Kontrolle die weissen Zettel mit den Wegweisungen und ist wütend. Ein 18-jähriger Lehrling aus Rotmonten glaubt es kaum: «Ich darf 30 Tage nicht in meine Stadt, so ein Mist! Das geht doch nie und nimmer!» Er raucht nervös eine Zigarette und fragt seine Kollegen, was das jetzt konkret heisse und ob er noch einkaufen gehen könne. Die Jugendlichen fühlen sich vor den Kopf gestossen. Sie sollten heimgehen, habe ihnen die Polizei gesagt, sonst gebe es eine Anzeige, und sie würden verhaftet.

Die 17-Jährige kommt derweil von der Kontrolle zurück und ist wütend:

«Die können doch nicht alle Jugendlichen unter Generalverdacht stellen, die in die Stadt gekommen sind heute Abend! Das ist doch irrsinnig!»



Ein weiterer Jugendlicher will zum Zug zurück und wird von einer Polizistin davon abgehalten, wieder in die Unterführung zu gehen. Er wedelt mit seiner Wegweisung vor ihrem Gesicht herum und ist ausser sich: «So was lasse ich mir doch nicht bieten, ich werde mich rechtlich wehren gegen diesen ganzen Mist. Ich lebe in Degersheim und finde diese Wegweisung eine Frechheit», sagt der Mann und zieht schliesslich davon.

Ein älterer Mann geht durch die Polizeiabsperrung in der Bahnhofsunterführung. Bild: Raphael Rohner

Die St.Galler Stadtpolizei steht zu den Wegweisungen: «Wir haben im Vorfeld öffentlich klargemacht, dass man heute nicht nach St.Gallen kommen soll», sagt Roman Kohler, Leiter Kommunikation der Stadtpolizei St.Gallen. Die 30 Tage seien das Maximum, das die Polizei aussprechen könne. Einen Generalverdacht wolle man nicht aussprechen, es sei einfach eine Massnahme, um auch Schaulustige davon abzuhalten, sich in der Stadt herumzutreiben.

Begründet wurden die Wegweisungen gegenüber den betroffenen Personen wie folgt:

«Anlässlich der Ostern 2021 wurde zu Gewaltakten in der Stadt St.Gallen aufgerufen. Die genannte Person steht im Verdacht, sich an solchen Vorkommnissen aktiv oder passiv (Gafferei) beteiligen zu wollen beziehungsweise beteiligt zu haben.»

Endstation Hauptbahnhof St.Gallen: Die Polizei nahm alle Jugendlichen aus dem Verkehr. Bild: Raphael Rohner

Polizei kontrolliert in der ganzen Innenstadt

Die Massnahmen am Bahnhof zeigen Wirkung. Die Gassen in der Stadt sind menschenleer. Zwei Polizisten stehen auf dem Gallusplatz und schauen sich um:

«So leer war es hier wohl nicht einmal während des Lockdowns vor einem Jahr.»

Sie kontrollieren einen Spaziergänger, der dunkel angezogen ist und anscheinend etwas sucht. Doch Fehlalarm. Er geht schnell weiter und tippt auf seinem Smartphone etwas. Auch andernorts ist es leer. Nur vereinzelt sind Grüppchen unterwegs: Am Roten Platz läuft eine kleine Gruppe über 30-jähriger Männer in Richtung Neumarkt. Sie werden prompt von rund einem Dutzend Polizisten in Vollmontur umstellt und kontrolliert. Die Männer schütteln nur den Kopf: «Sehen wir etwa aus, als würden wir Krawall machen, mal ehrlich?» Nichtsdestotrotz muss einer nach dem anderen seine Identitätskarte zücken. Wenige Meter daneben wird eine Gruppe jüngerer Männer kontrolliert, einige Männer der Gruppe erhalten eine Wegweisung.

Die Polizei umstellt eine Gruppe Männer beim Neumarkt. Bild: Raphael Rohner

Am Vadianplatz beim Neumarkt verfolgt eine Gruppe ziviler Polizisten eine Gruppe dunkel angezogener Männer, die in Richtung St.Leonhardpark laufen. Die Polizisten umstellen die Männer und rufen dann laut: «Polizei: Kontrolle! Alle stehen bleiben.» Die Polizisten werden flankiert von Kollegen auf Velos und zwei Leuten im Hintergrund, welche die Kontrolle filmen. Nach und nach werden die Jugendlichen aus der Stadt verwiesen. Sie werden fotografiert, ihre Personalien werden aufgenommen. Ähnliche Szenen vor dem Neumarkt. Hier fährt gleich ein Konvoi von Polizeibussen vor und die Polizei umstellt eine Gruppe Männer. Auch diese werden kontrolliert mit unbestimmtem Ausgang.

Katz-und-Maus-Spiel zwischen Jungs und der Polizei

Die meisten der jungen Frauen und Männer haben nach der Kontrolle durch die Polizei und der Wegweisung genug von St.Gallen. Einzelne pfeifen jedoch darauf und liefern sich ein Katz-und-Mausspiel mit der Polizei durch die Stadt. In der Gallusstrasse werden kurz vor Mitternacht zwei junge Männer verfolgt. Polizisten in zivil fahren ihnen mit Velos hinterher und erwischen sie schliesslich beim Hotel Vadian. Der Polizist fragt den jungen Mann, ob er eine Wegweisung erhalten habe. Der Mann gibt zwar an, dass er auf dem Heimweg sei, doch glaubt ihm der Polizist nicht. Er wurde einige Stunden zuvor aus der Stadt weggewiesen. «Sie haben gegen die Wegweisung der Polizei verstossen. Wir werden Sie nun einbringen – heisst: Wir werden Sie nun mitnehmen.»