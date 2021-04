Pandemie Generation Lockdown: So geht es der Ostschweizer Jugend Andrina, Alessandro, Naomy und Nora sind ganz normale Jugendliche. Doch sie haben keine ganz normale Jugend. Vier junge Menschen erzählen von ihren Schicksalen in der Pandemie und der Angst, einen wichtigen Teil ihres Lebens zu verpassen. Aufgezeichnet von Enrico Kampmann und Alain Rutishauser 10.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von links nach rechts: Andrina Hodel, Alessandro Campobasso, Nora Stoffel, Naomy Wartmann. Andrea Stalder, Ralph Ribi

Andrina Hodel ist 20 Jahre alt. Sie ist froh, dass sie noch Sport betreiben darf. «Hätte man mir dies auch noch genommen, will ich mir nicht vorstellen, wie das ausgegangen wäre.» Bild: Andrea Stalder

Als die Pandemie ausgebrochen ist, war ich im Gymnasium und mit Lernen beschäftigt. Danach hatte ich die Chance, dank eines Stipendiums nach Amerika zu gehen. Dort hat mir Corona das erste Mal so richtig zugesetzt. Nach zwei Wochen Quarantäne herrschte rund um die Uhr Maskenpflicht, auch draussen bei starker Hitze und kleinsten Trainingsgruppen. Wir durften nichts unternehmen, die Stadt nicht einmal verlassen. Ich hatte kaum die Möglichkeit, das Leichtathletikteam kennen zu lernen. Ich bin vereinsamt. Ich habe dann nach knapp drei Monaten entschieden, früher in die Schweiz zurückzukommen.

Zurück in der Schweiz hatte ich mit einer depressiven Phase zu kämpfen. Nach meinen dunkelsten Monaten im Dezember und Januar geht es mir nun wieder so weit gut, obwohl mir die Massnahmen immer noch zusetzen. Zum Glück hatte ich Unterstützung einer Psychologin. Sich Hilfe holen würde ich jedem, der sich in einer ähnlichen Lage befindet, ans Herz legen. Auch aus meinem Umfeld höre ich vermehrt, dass die Situation mit psychischen Problemen verbunden ist. Das ist für mich ein Thema, dem zu wenig Beachtung geschenkt wird. Ich habe am eigenen Leib erfahren, dass das nicht einfach in ein bis zwei Tagen wieder weg ist.

Die Treffen mit meinen engsten Kollegen geben mir viel. Man sieht zwar immer die gleichen Leute, aber es ist trotzdem schön. Mit der Zeit wird es aber eintönig. In der Bar traf man auch Leute, mit denen man nicht unbedingt jede Woche Kontakt hat, aber man hat sich trotzdem gefreut, sie zu sehen. Das fällt seit Corona komplett weg.

Ich schätze auch die Unterstützung durch meine Familie. Und dass ich trainieren kann. Hätte man mir dies auch noch genommen, will ich mir nicht vorstellen, wie das ausgegangen wäre. Ich komme aus dem Haus, sehe Leute und vergesse manchmal für einen kurzen Moment, dass Corona existiert.

Manchmal habe ich das Gefühl, wir Jungen werden bei der ganzen Thematik ein wenig aussen vor gelassen. Wir sind genau in einem Alter, in dem man normalerweise all jenes tut, was nun nicht möglich ist: ein Zwischenjahr, Nachtleben, Ferien.

Diese Zeit gibt uns keiner zurück.

Ich wünsche mir, dass man sich bewusst ist, dass wir alle unter der Pandemie leiden.

Ich wünsche mir, dass auch wir Jungen angehört und berücksichtigt werden. Ich schätze aber, dass es Leute gibt, die sich für Dinge einsetzen. Wir hatten wenigstens Wettkämpfe, das darf man nicht vergessen. Zwar ist das nicht vergleichbar mit normalen Wettkämpfen ‒ ohne Schutzkonzept, ohne Einschränkungen, ohne Corona ‒ aber wenigstens fanden sie statt.

Alessandro Campobasso ist 19 Jahre alt und macht eine Lehre als Kaufmann. Ralph Ribi

Corona hat mein Leben stark beeinflusst. Ich habe meine Kollegen kaum noch gesehen, konnte nichts mehr unternehmen. Normalerweise bin ich mit meinen Freunden öfter mal ins Kino oder ins Restaurant gegangen. Am Wochenende haben wir uns bei Freunden getroffen oder ein Pfadihaus gemietet, um Partys zu feiern. Ausserdem spiele ich sonst Fussball beim FC Rorschach-Goldach 17.



Seit Corona sitze ich stattdessen meistens einfach zu Hause herum.

Meine Kollegen und ich zocken viel auf der Playstation, um wenigstens so in Kontakt zu bleiben und sonst schaue ich Netflix. Aber vor allem langweile ich mich oft.

Es wird zum Glück langsam einfacher. Einerseits habe ich mich ein Stück weit an die Situation gewöhnt, andererseits wird es wärmer und man kann auch wieder draussen abhängen und zusammen eins trinken. Während der Winterzeit war es besonders hart. Anfangs war es zwar schön, viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Aber mit meinen Eltern und meinen beiden Geschwistern sind wir zu Hause schon fünf Personen. So konnte ich wegen der Fünferregel keine Freunde zu mir einladen. Wir haben uns zu Hause streng an die Massnahmen gehalten, was ja auch gut ist. Aber es war anstrengend.



Die Pandemie hat für mich aber auch eine positive Seite. Die Lehrabschlussprüfungen für meine Lehre als Kaufmann stehen dieses Jahr an. Da nichts los ist, konnte ich mich in den letzten Monaten aufs Lernen konzentrieren. Corona hat sich ohnehin wenig auf meine Lehre als Kaufmann ausgewirkt. Die meisten meiner Arbeitskollegen machen Homeoffice. Aber da wir bei uns im Büro ausreichend Kapazitäten haben, um Einzelbüros einzurichten, gehe ich nach wie vor täglich zur Arbeit. So komme ich aus dem Haus und an die frische Luft.



Ich war am Freitag, als die ersten Krawalle losgingen in St.Gallen, habe aber nicht mitgemacht. Es war schönes Wetter, also bin ich mit meiner Freundin und ein paar Kollegen in die Stadt gefahren, um mal wieder ein paar Leute zu sehen und einen ruhigen Abend zu verbringen. Wir haben einfach auf dem Klosterplatz gesessen und ein wenig getrunken. Aber ich kenne einen Haufen Jungs, die an dem Abend ganz vorne mit dabei waren.



Ich verstehe, dass sie verzweifelt sind, sie fühlen sich eingeengt. Bars und Clubs sind geschlossen, und man kann kaum noch andere Leute treffen. Aber es ist übertrieben, dass sie Schaufensterscheiben einschlagen und Polizisten mit brennenden Gegenständen bewerfen. Das kann ich nicht verstehen und es gibt dafür für mich auch keine Entschuldigung.

Naomy Wartmann ist 26 Jahre alt. Sie vermisst in ihrem Studium den sozialen Kontakt mit ihren Mitstudenten: «Ehrlich gesagt, es ist scheisse so.» Bild: Andrea Stalder

Ich habe letztes Jahr im Detailhandel gearbeitet, deshalb habe ich den ersten Lockdown nicht so sehr mitbekommen, ausser den Hype ums WC-Papier. Auch der Sommer verlief ganz gut, vieles war möglich. Erst als ich vergangenen September bei der Fachstelle Kinder- und Jugendanimation begonnen habe, wurden die Einschränkungen durch Corona auf einen Schlag spürbar. Bereits am zweiten Arbeitstag musste ich für eine Woche in Quarantäne, da eine Mitspielerin aus meinem Fussballteam positiv getestet wurde. Das war hart.

Auch als Sozialpädagogin macht sich Corona bemerkbar. Zwar können wir die meisten Angebote für Kinder und Jugendliche durchführen, es ist aber anders. Besonders schade finde ich, dass nun alle ab zwölf Jahren eine Maske tragen müssen. Dadurch geht so viel verloren, die ganze Mimik fällt weg. Das Lächeln kann man nur erahnen. Schön finde ich allerdings, dass die Kinder wirklich hier herkommen, um sich von Corona abzulenken. Da steht ganz klar Playstation oder Billard im Vordergrund.

In meinem Studium fällt der grösste Teil des sozialen Kontakts durch das Homeschooling weg. Ehrlich gesagt, es ist Scheisse so.

Man sitzt vor dem Bildschirm, fühlt sich weniger verpflichtet, etwas zu sagen, und ist schneller abgelenkt als vor Ort. Letzte Woche durfte ich endlich wieder mal an die Uni. Wir waren zu fünft in einem Raum. Das machte so viel aus, ich hatte gleich viel bessere Laune.

Trotz allem bin ich dankbar, dass ich studieren und vor allem auch trainieren darf. Das Fussballtraining fiel lange aus. Da habe ich gemerkt, wie sehr ich das Training als Ausgleich brauche. In dieser Zeit ging es mir nicht gut. Ich habe viel Energie, die ich im Training ablassen kann. Auch für meinen Freundeskreis bin ich dankbar. Wir sind alle relativ locker drauf und treffen uns trotz Corona im kleinen Kreis.

Generell geht es der Jugend aber schon nicht so gut, das merke ich auch in meinem Umfeld. Da überrascht es mich nicht, dass sich kürzlich so viele Jugendliche in St.Gallen getroffen haben. Das Problem ist, dass solche Aktionen halt Pöbler und Extreme anlocken. Die eigentliche Botschaft, dass man friedlich auf die Strasse geht, um auf die Probleme der Jugend hinzuweisen, gerät dadurch schnell in den Hintergrund. Doch ich finde es gut, dass sie auf sich aufmerksam machen und aktiv sind.

Ehrlich gesagt denke ich aber, dass Corona noch lange nicht zu Ende ist. Falls der Tag irgendwann doch noch kommen sollte, möchte ich mit meinem engsten Freundeskreis auf unsere neu gewonnene Freiheit anstossen.

Nora Stoffel ist 18 Jahre alt und wird im Herbst ihr Jurastudium wieder aufnehmen. Ralph Ribi

Im ersten Lockdown ging es noch. Ich war an der Kanti und hatte meine Leute. Klar war es für uns alle blöd. Wir haben uns kaum gesehen, hatten keinen Abschlussstreich, keine Maturareise, keine anständige Abschlussfeier. Aber wenigstens konnten wir uns untereinander austauschen.

Nach dem Abschluss habe ich direkt mit dem Jura-Studium an der HSG angefangen, es aber nach dem ersten Semester frühzeitig beendet. Dafür gab es verschiedene Gründe. Doch ich glaube nicht, dass ich abgebrochen hätte, wenn Corona nicht gewesen wäre. Ich kannte kaum jemanden an der Uni und mit dem Online-Unterricht hatte ich keine Chance, neue Kontakte zu Knüpfen. Doch genau das hätte ich gebraucht. Um gemeinsam zu lernen, um auch mal zusammen etwas trinken zu gehen.

Als die Bibliotheken noch offen waren, konnte ich wenigstens dort lernen. Doch als diese im Dezember zugegangen sind, genau als die Lernphase begonnen hat, sass ich plötzlich nur noch allein zu Hause. Ich habe den ganzen Tag in meinen vier Wänden in St. Gallen verbracht, ohne wirkliche Tagesstrukturen. Ich bin aufgestanden, habe gelernt und bin wieder schlafen gegangen. Ich war immer alleine und habe mich auch so gefühlt. Es ist wahrscheinlich normal, dass man sich während des Studiums auch mal überfordert fühlt, aber wenn man dieses Leid mit anderen teilen kann, fällt es sicher leichter.



Am Ende habe ich abgebrochen, obwohl ich die Prüfungen geschrieben und bestanden hatte. Es ging mir psychisch nicht gut und ich habe gemerkt, dass die HSG nicht der geeignete Ort für mich ist. Ich wohne jetzt wieder bei meinen Eltern in Rehetobel und mache ein Praktikum als Pflegerin in einem Altersheim in Gais. Es tut mir gut, wieder unter Leuten zu sein und eine klare Struktur zu haben. Ich freue mich aber auch darauf, im Herbst das Jura-Studium wieder in Angriff zu nehmen – diesmal allerdings in Fribourg.



Auch wenn es mir jetzt besser geht, ist die Lage immer noch sehr frustrierend.

Immer, wenn ich mich mit meinen Freunden treffe, reden wir darüber, wie sehr wir uns darauf freuen, endlich wieder zusammen in einen Club zu gehen.

Der Ausgang fehlt uns. Trotzdem haben wir die grossen illegalen Partys, von denen wir wissen, dass sie immer wieder stattfinden, stets gemieden.

Ich unterstütze die Krawalle auf keinen Fall. Dennoch verstehe ich, dass die Jungen sauer sind und ungeduldig werden. Wir haben das Gefühl, dass wir unsere besten Jahre verpassen. Dass uns unsere Jugend weggenommen wird. Dass uns das verwehrt bleibt, was alle anderen in unserem Alter erleben durften.