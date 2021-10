Sie war Leutnant im Zweiten Weltkrieg: Jetzt wird sie 100-jährig

Jubilarin Leutnant im Zweiten Weltkrieg: Liselotte Wolf wird 100 und erzählt ihre turbulente Lebensgeschichte Liselotte Wolf hat einiges erlebt. Im Beisein von Stadtpräsidentin Maria Pappa feierte die gebürtige Böhmin am Freitag ihren 100. Geburtstag. Im Krieg arbeitete sie in einem Lazarett – und zeitweise gar als Leutnant in der Wehrmacht. Pascal Keel 01.10.2021, 18.04 Uhr

Stadtpräsidentin Maria Pappa war am Freitag im GHG Rosenberg zu Besuch, um Liselotte Wolf zum 100. Geburtstag zu gratulieren. Bild: Pascal Keel

Das Glas Prosecco geht schnell runter. «Wasn' des fürn' Tropfen», fragt Wolf und lacht. Im vierten Stock des Josefshaus der GHG Rosenberg haben sich am Freitag Freunde, Pflegepersonal und Stadtpräsidentin Maria Pappa versammelt, um auf den 100. Geburtstag von Liselotte Wolf anzustossen. All die Glückwünsche lassen sie wieder etwas jünger fühlen, sagt die 100-Jährige und witzelt:

«Ich glaube, ich lebe noch 100 Jahre länger.»

Gefälschter Rotes-Kreuz-Ausweis



Liselotte Wolf hat turbulente 100 Jahre hinter sich. Sie kam am 1. Oktober 1921 im Sudetenland – der damaligen Tschechoslowakei – zur Welt. Dank der Nähe zur deutschen Grenze wuchs Wolf zweisprachig auf und lernte sowohl Deutsch als auch Tschechisch.

Die Schrecken des Zweiten Weltkriegs musste sie hautnah miterleben. Am 1. Oktober 1938 – ihrem 17. Geburtstag – marschierten die Deutschen in Tschechien ein. Ihr Bruder wurde für die Wehrmacht rekrutiert und verletzte sich im Krieg später schwer – einige Jahre nach Kriegsende erlag er seinen Verletzungen.

Auch Wolf selbst wurde gegen Ende des Krieges rekrutiert und zum Leutnant einer Scheinwerfer-Batterie in der Fliegerabwehr ausgebildet. In den Endstunden des Zweiten Weltkrieges kämpfte sie in der Schlacht um Berlin.

Nach dem Fall Berlins im Mai 1945 floh Wolf nach Hamburg und half dort in einem Notlazarett aus. Ein Freund erinnert sich an die Geschichten, die ihm Wolf über die Jahre erzählt hat:

«Es waren unvorstellbar grausame Verhältnisse.»

Mit einem gefälschten Ausweis des Roten Kreuzes, der ihr ein deutscher Arzt im Lazarett gefertigt hatte, entkam sie später der Kriegsgefangenschaft der Alliierten.

Für das Leben anderer

Nach dem Krieg widmete sich Wolf der Medizin. Sie mochte Tiere, also studierte sie Veterinärmedizin. «Ich heisse ja auch nicht ohne Grund Wolf», witzelt sie. 1949 zog es Wolf in die Schweiz. In Bern arbeitete sie dann als Krankenschwester im Lindenhofspital, ehe sie 1988 nach St.Gallen kam.

Liselotte Wolf habe immer für andere gelebt, erzählt ein Freund. Selber kinderlos sorgte sie zeitlebens für die Kinder ihres verstorbenen Bruders. Sie habe in ungerechten Situationen stets Gutes tun und anderen helfen wollen. Daher habe sie sich sich dann auch lange gesträubt, als sie selbst mit zunehmendem Alter auf Hilfe angewiesen war. «Och, ihr müsst doch nicht all meine Sünden heraustragen», sagt Wolf und lacht.

Eigentlich wollte Wolf nie so alt werden. «Der liebe Gott hat es wohl so gewollt», sagt die 100-Jährige. Sie sei sehr glücklich, in der Schweiz und in St.Gallen ein ruhiges Zuhause gefunden zu haben. Man rede hier zwar «a bisl'» anders als in ihrer Heimat, aber sie sei doch sehr gerne hier. Im Herzen sei sie immer so geblieben, wie sie als Kind war. Ihr Geheimnis für ein erfülltes Leben:

«Hauptsache, man ist ein ehrlicher und guter Mensch.»