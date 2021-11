Irma Lanker aus Eggersriet feiert ihren 100. Geburtstag

Jubilarin Handarbeitslehrerin und Dienstmädchen in den 1960er-Jahren in der Türkei: Die 100-jährige Irma Lanker blickt auf ihr Leben zurück Heute feiert Irma Lanker ihren 100. Geburtstag. Aufgewachsen ist die Handarbeitslehrerin in Winterthur, lebte dann in Eggersriet, bevor sie ins Altersheim in Rehetobel kam. Sie erlebte Unruhen und den Zweiten Weltkrieg. Sie genoss in den 1940er-Jahren als Frau eine Ausbildung und verbrachte je ein Jahr in England und in der Türkei als Dienstmädchen. Sabrina Manser 11.11.2021, 05.00 Uhr

Die 100-jährige Irma Lanker feiert ihren Geburtstag. Bild: Sabrina Manser

«Ich fühle mich gar nicht so alt», sagt Irma Lanker und lächelt. Sie feiert heute Donnerstag, 11. November, ihren 100. Geburtstag. Sie habe gar nie so alt werden wollen. «Mein Wunsch ist es, wahrgenommen zu werden und noch gut im Kopf zu sein.» Und das ist sie.

Irma Lanker freut sich über ihren Geburtstag. «Es ist schön, wenn man Blumen erhält und sich jemand für einem freut.» Sie feiert ihren Geburtstag gleich viermal, verteilt von Donnerstag bis Sonntag. Wegen der Pandemie habe sie die Besuche aufgeteilt. Vorbei kommt auch der Gemeindepräsident von Eggersriet, wo sie 15 Jahre lang gewohnt hat, bevor sie 2018 ins Altersheim Krone in Rehetobel kam.

Aufgewachsen ist Irma Lanker in Winterthur, die Eltern stammten vom ausserrhodischen Grub. Sie mussten dort hinziehen, wo es Arbeit gab. «Wir haben einfach gelebt und mussten uns zurücknehmen», sagt Irma Lanker. Deshalb sei es nicht selbstverständlich gewesen, dass ihr Vater sich dafür einsetzte, dass sie eine Ausbildung machen konnte. Sie hatte sich für die Ausbildung zur Lehrerin entschieden. Ihre ersten Berufswünsche, Krankenschwester und Gärtnerin, musste sie wegen ihres schwachen Rückens verwerfen. Handarbeitslehrerin war damals als Frau die einzige Option in diesem Beruf.

Erst Kriegszeiten, dann Reisezeiten

Irma Lankers Jugend war geprägt von den Weltkriegen. «Wir spürten die Arbeitslosigkeit vom Ersten Weltkrieg.» Dann gab es politische Unruhen und schliesslich brach der Zweite Weltkrieg aus. «Es war ein langer Krieg, wir mussten vieles einstecken», sagt Irma Lanker. Damals musste am Abend und in der Nacht alles verdunkelt werden, eine Massnahme des Luftschutzes. Strom musste gespart werden und wurde nur zeitweise eingestellt. Man habe sich durchgekämpft. Irma Lanker sagt:

«Ich sage immer: Das Leben ist nicht immer schön, aber interessant.»

Es gebe nichts Negatives, wo es nicht auch etwas Positives gebe, sagt die 100-Jährige mit einem Lächeln.

Irma Lanker lebte und arbeitete in Winterthur. Es zog sie aber auch ins Ausland: Ein Jahr lang arbeitete sie in England bei einer Familie als Dienstmädchen. Dasselbe machte sie 1961 in der Türkei bei Bekannten. Sie sprach Deutsch mit der Familie, Türkisch nur auf dem Markt. «Die Zahlen und die Wörter ‹Ja›, ‹Nein› und ‹Danke› musste ich lernen, um auf dem Markt handeln zu können», erzählt sie. Damals reiste man noch anders: Drei Tage und zwei Nächte war sie im Orient Express unterwegs. Sie lacht und sagt: «Auf dem Weg erlebte ich Sachen – jemand wollte mir einen Hund verkaufen.»

Vom einen zum anderen Zufall

Es zog sie noch weiter: Ein halbes Jahr lang bereiste sie Australien. Sie begleitete ihre Tante, die dort ihre Tochter besuchte.

«Vieles wurde einfach an mich herangetragen, sonst wäre ich nicht darauf gekommen, es zu tun.»

Wenn sich eine Chance auftue, müsse man sie auch packen, sagt Irma Lanker.

Dann mit 60 Jahren liess sich Irma Lanker pensionieren, damals arbeitete sie im Arbeitsschulinspektorat im Kanton Thurgau. Erst wusste sie nicht, was sie in ihrer freien Zeit tun sollte. «Dann wurde wieder etwas an mich herangetragen.» Ihre 90-jährige Tante aus Grub konnte nicht mehr allein leben, fünf Jahre lange hat sich Irma Lanker um sie gekümmert. Auch zu ihrem Wohnort in Eggersriet kam sie per Zufall. Mit 80 Jahren gab sie das Autofahren auf und stieg auf den öffentlichen Verkehr um. «Ich fuhr mit dem Bus durch Eggersriet und sah, wie dort neue Häuser gebaut wurden.» Kurze Zeit später unterschrieb sie den Mietvertrag.

Irma Lanker geniesst ihren Geburtstag. Sie sei dankbar für alles, was sie hatte. Für vieles musste man früher kämpfen.

«Alles hat sich immer zum Guten gewendet.»