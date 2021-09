Jungwacht Oberriet feiert 40. Geburtstag

Jubiläum Die Jungwacht Oberriet feiert ihren 40. Geburtstag Die Jungwacht feiert morgen Freitag mit einem Konzert, am Samstag und Sonntag ist Kilbi. 30.09.2021, 05.00 Uhr

Jungwacht-Mitglieder in einem Zelt.

Bild: Ralph Ribi

Es ist eine ebenso beliebte wie langjährige Tradition, dass am ersten Wochenende im Oktober die Kilbi in Oberriet stattfindet. Dieses Jahr fällt der Anlass auf den Samstag/Sonntag, 2. und 3. Oktober. Bereits am Freitagabend finden die Feierlichkeiten zum 40. Geburtstag der Jungwacht Oberriet statt.

Am Freitagabend, 1. Oktober, tritt deshalb im Sarasani-Zelt die Liveband The Slight Delay auf. Die Band ist bekannt für Bluesrock-Coversongs aus den Sechziger- und Siebzigerjahren. So spielen sie diverse Titel von Bands wie Fleetwood Mac, Jimi Hendrix, Yardbirds, Status Quo oder Gary Moore.

Für den Eintritt kann man sich testen lassen

Am Samstagabend laden nach dem letztjährigen Unterbruch wieder die verschiedenen «Vereinsbeizli» zum gemütlichen Beisammensein ein. Für den Besuch aller Innenbereiche gilt die 3G-Regel. Die Vereine scheuen keinen Aufwand und betreiben dafür ein Testcenter beim Pfarreiheim. Am Samstag, 2. Oktober, kann man sich zwischen 14 und 17 Uhr testen lassen, um anschliessend das Zertifikat für den Eintritt zu erlangen. Im Zelt des Musikvereins tritt am Samstag um 20 Uhr die junge Band Curl auf und um 21.30 Uhr die Formation Blatta Brass aus Oberriet. Am Sonntag sind im Musikzelt junge Formationen zu hören. Um 11.15 Uhr steht die Beginnerband Oberriet auf der Bühne und ab 12.15 Uhr sorgt die Jungmusik Oberriet für Unterhaltung.

Um 14 Uhr wird die Jungmusik Kriessern aufspielen. Der Marktbetrieb selbst findet tagsüber am Sonntag statt. (gk)