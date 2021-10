Feldschützengesellschaft Rorschach feiert 400-Jahr-Jubiläum

Jubiläum Die Feldschützengesellschaft Rorschach feiert ihr 400-jähriges Bestehen – ein Blick zurück in die Geschichte Vor 400 Jahren wurde die Schützengesellschaft Rorschach gegründet. Als die Gesellschaft entstand, herrschten noch ganz andere Zeiten. Heute schätzt man das Zusammenkommen und hofft auf einen Zuwachs von Mitgliedern. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 03.10.2021, 18.00 Uhr

Grosses Jubiläum der Feldschützengesellschaft Rorschach: 1620 gegründet, doch das 400-Jahr-Jubiläum konnte pandemiebedingt erst jetzt gefeiert werden. Bild: Res Lerch

Damals herrschten andere Zeiten. Schlachten, Kämpfe und Unsicherheit waren im Jahr 1620 Alltag in der Region. Der Religionskrieg sollte zum Dreissigjährigen Krieg werden. Als die Schützengesellschaft in Rorschach entstand, hatte sie noch eine andere Bedeutung als heute. Es galt, Leute zu mobilisieren, die Bevölkerung zu schützen. Heute sieht es glücklicherweise anders aus: Die Feldschützengesellschaft Rorschach hat sich längst dem Breitensport zugewendet und hat am Wochenende ihr 400-jähriges Bestehen gefeiert. Dabei blickten die Mitglieder auf frühere Zeiten zurück.

Der Anlass musste letztes Jahr abgesagt werden, nun konnten die Jubiläumsfeier und das traditionelle Endschiessen am Samstag durchgeführt werden. Die Feier startete in der Rorschacher Kolumbanskirche mit einer Messe im Gedenken an verstorbene Kameraden und einem Festakt, später verschoben sich die Feierlichkeiten ins Schützenhaus in Goldach.

Ein Blick in die Geschichtsbücher

An der Jubiläumsfeier blickte Emil Annen, Kommunikationsverantwortlicher, Aktuar und Archivar der Feldschützengesellschaft der Stadt St.Gallen, auf die Geschichte der Rorschacher Schützen zurück. Entstanden sind die Standschützen, wie sie damals noch hiessen, im Jahr 1620, als die ersten Statuten erfasst wurden. Der Inhalt der Statuten betraf nicht nur das Schützenwesen, sondern auch den Schutz der Abtei St.Gallen.

Schon davor spendete der damalige Fürstabt von St.Gallen, der geprägt war von der militärischen Schwäche der Stadt, dem Schützenverein jährlich einen Geldbetrag. Mehr und mehr entstand eine Beziehung zwischen den Schützen und der Abtei, die aus gegenseitigem Nehmen und Geben bestand, erzählte Annen.

Erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts verschwand der militärische Hintergedanke allmählich aus den Köpfen der Rorschacher Standschützen und das Wettschiessen war vordergründig. Die Anlässe entwickelten sich sogar zunehmend zu einem Volksfest.

Stolz auf den Weltmeister

Emil Winter, Ehrenpräsident der Feldschützengesellschaft Rorschach. Bild: PD

Ein Meilenstein in der Geschichte ist laut Emil Winter, Ehrenpräsident der Feldschützengesellschaft Rorschach, der Wechsel von den Standschützen zu den Feldschützen. Es wurde nicht mehr nur im Stand, sondern auch auf dem Feld geschossen. Denn davor habe man auf zu kurzen Distanzen geschossen. «Die Waffen und das System wurden geändert, so konnte die Sicherheit gewährleistet werden», sagt Emil Winter.

Ein grosser Erfolg der Gesellschaft sei der Schütze Jean Reich. Man sei zwar im Bereich des Breitensports tätig, sagt Emil Winter. Dennoch: Jean Reich, der bei Weltmeisterschaften insgesamt 22 Medaillen gewann, sei ein Rorschacher Feldschütze gewesen, heisst es weiter in der Rede von Emil Annen, Archivar der Feldschützengesellschaft der Stadt St.Gallen.

Die Gesellschaft stand auch vor der Herausforderung, immer wieder einen neuen Schiessplatz zu finden. Die Stadt wuchs und Wohnviertel kamen den Schiessständen zu nahe. So zog es die Gesellschaft vom Kreuzacker auf den Sulzberg. Dann kam aber die geplante Autobahnroute von Rheineck nach St.Gallen in den Weg. «So ist man erneut umgezogen und nun seit bald 50 Jahren in der Schiessanlage Witen in Goldach», sagt der Ehrenpräsident.

Der Zusammenhalt ist gewachsen

Nur mit den Mitgliedern würde es nicht mehr so florieren wie zu Kriegszeiten, sagt Emil Winter. Derzeit zählt die Gesellschaft 50 Mitglieder. «Neue Generationen sind nachgekommen, was uns freut», sagt Winter. Das Alter der Mitglieder der Schützengesellschaft sei zwischen 30 und 60 Jahre. Die Olympia sei Werbung für den Sport gewesen.

«Wir hoffen, dass die Zahl der Mitglieder wieder etwas steigen wird.»

Die Mitgliederzahl sei zumindest seit der Pandemie gleich geblieben. «Der Schiesssport und das Vereinsleben haben nicht gelitten, trotz der Zwangspausen», sagt Winter. Am Jubiläumsschiessen, das am 10., 11. und 17. September stattgefunden hat, waren 500 Schützinnen und Schützen dabei. Das Jubiläumsjahr habe die Kameradschaft gefördert.

«Man freut sich, wenn man sich trifft – und wenn man trifft.»