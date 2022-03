JUBILÄUM 1000 Mal St.Galler Bär: Die Karikatur feiert Jubiläum – und mit ihr Illustratorin Corinne Bromundt Seit fast 20 Jahren kommentiert und karikiert die Illustratorin Corinne Bromundt mit dem St.Galler Bär das Stadtgeschehen. Heute ist die 1000. Ausgabe erschienen. Und die «Bärenmutter» ist noch lange nicht fertig. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit Stiften und Tusch: Illustratorin Corinne Bromundt bei der Arbeit an einem St.Galler Bär. Bild: Donato Caspari (4. März 2022)

28. September 2002. Der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder wurde vor wenigen Tagen im Amt bestätigt, die Sitcom «Friends» gewinnt fünf Emmys. Und in der Stadt St.Gallen tobt ein Kulturstreit über das Mummenschanz-Theater.

Wenige Monate zuvor war die Schweizer Theaterkompanie an der Expo in der Westschweiz aufgetreten, für das eigens erstellte Gebäude wurde eine Anschlusslösung gesucht. Und der Stadtrat um den damaligen Stadtpräsidenten Heinz Christen wollte den Bau nach St.Gallen holen. Als optimalen Standort dafür sah die Stadtregierung den Sportplatz zwischen Steinach-, Volksbad- und Blarerstrasse. Kostenpunkt: eine knappe Million Franken. Opposition, namentlich aus dem bürgerlichen Lager, liess nicht lange auf sich warten. Es folgten parlamentarische Vorstösse, laute Kritik und der erste St.Galler Bär aus dem Pinsel von Corinne Bromundt.

Der allererste St.Galler Bär von Corinne Bromundt. Illustration Corinne Bromundt (28. September 2002)

Der Bär, der von der «Mummenschanze» springt, markiert die Geburtsstunde einer mittlerweile fast 20-jährigen Geschichte. Das Mummenschanz-Theater auf der Volksbadwiese wurde 2003 vom Stimmvolk bachab geschickt, der St.Galler Bär fliegt noch immer. Jeden Samstag karikiert Corinne Bromundt im Stadtteil des «St.Galler Tagblatts» seither das Stadtgeschehen. Oft politisch, manchmal niedlich, gelegentlich absurd, gerne bissig.

Der allererste Bär, den Corinne Bromundt für das «St.Galler Tagblatt» gezeichnet hat: Am 28. September 2002 ging es um die Pläne für ein Mummenschanz-Theater auf der Volksbadwiese. Illustrationen: Corinne Bromundt Als 2003 der Irakkrieg ausbricht, lässt das auch den St.Galler Bär nicht kalt. 19 Jahre später dreht sich das Hamsterrad weiter – in der Ukraine. An der Olma 2003 sitzt der Bär einsam auf dem Felsen im Wildpark. Die Steinböcke waren auf Betriebsausflug – Graubünden war Gastkanton. 2005 wird die Stadtlounge im Bleicheli eröffnet. Und der Bär kehrte alles unter den roten Teppich, was die feinsäuberliche Idylle hätte stören können. Ebenfalls 2005 widmet sich der Bär den städtischen Superlativen. Nicht alle waren (und sind) aber so schmeichelhaft. Mit dem Klimawandel beschäftigt sich der St.Galler Bär bereits 2007. Der damalige Vorschlag: Man soll die Vorteile des mediterranen Klimas sehen. Der Bär ist seiner Zeit oft voraus – fast wie die «Simpsons». Hier prophezeit er 2009 im Zuge der Schweinegrippe das Tragen von Schutzmasken im öffentlichen Raum. Noch bevor es wegen der Geothermiebohrungen im Sommer 2013 zum Erdbeben kam, verballhornte der Bär 2010 die städtischen Messungen. 2010 löst ein Plakat der Freidenker, das die Existenz Gottes offen anzweifelt, Aufregung in den St.Galler Stadtbussen aus. In der Stadtkasse, die damals von Thomas Scheitlin und Reinhold Harringer verwaltet wurde, fehlte aber noch anderes. Ebenfalls bereits 2010 ist das Thema der gendergerechten Sprache auf dem stadtpolitischen Parkett angekommen – mit Konsequenzen, die sich für den Bär zum Glück nicht bewahrheitet haben. Nicht nur die Freizügigkeit des Bärs im Stadtwappen, auch Vadians Sex-Appeal wurde grafisch verarbeitet. Der Reformator zeigt Födle, im buchstäblichen Sinn. Ebenfalls 2012 befürchtet der Bär einen Oligarchen-Hub im Osten der Stadt, nämlich im neuen Kurhotel Oberwaid. 2015 prophezeit der St.Galler Bär die Tunnelstadt – gerade war der Ruckhaldetunnel der Appenzeller Bahnen in Angriff genommen worden. In der Frauengarderobe der Badi Lerchenfeld fehlt 2017 die Dusche. Der St.Galler Bär löste das Problem mit Heisswasser aus dem nahe gelegenen Geothermie-Bohrloch – und etwas Hilfe des damaligen Sportdirektors Markus Buschor. Illustration: Corinne Bromundt (1. September 2017) 2017 dämpft die Kirche St.Laurenzen nachts ihren Glockenschlag. Dumm nur, dass die Kathedrale in gleicher Lautstärke weiterläutete.

Ausgefallen ist er nur ein einziges Mal

Nur ein einziges Mal sei der St.Galler Bär an einem Samstag seither nicht erschienen, erzählt die Illustratorin bei ihr zu Hause am Fuss des Freudenbergs.

«Wegen einer schlimmen Grippe konnte ich keinen Finger mehr rühren.»

Ansonsten sei der Bär seit knapp 20 Jahren fixer Bestandteil ihrer Woche. Er ist schon fast nicht mehr wegzudenken. Der Arbeitsprozess ist dabei immer ähnlich: Am Donnerstagnachmittag erhält Corinne Bromundt von der Stadtredaktion einen Vorschlag, der innert kurzer Zeit grafisch umgesetzt werden muss. «Ich beginne mit einer Bleistiftzeichnung und greife anschliessend zum Tuschfässli. Relativ bald wechsle ich dann an den Computer.» Dort verfeinert die Illustratorin die Zeichnung, passt letzte Details an – und am Freitagmorgen liegt der Bär schon im Posteingang der Redaktion.

Der Bär ist schon über 40 Jahre alt Tradition Der «St. Galler Bär» begrüsst Leserinnen und Leser des Tagblatts seit Anfang der 1980er-Jahre Samstag für Samstag. Zuerst auf der «Letzten Seite», ab 10. Oktober 1987 auf der ersten Seite «Stadt St. Gallen». Anfänglich lieferte eine Agentur die Bärenkarikaturen. Vom 3. Oktober 1992 bis am 21. September 2002 tat das dann der bekannte St. Galler Glasmaler Heinrich Stäubli . (vre)

Aufgewachsen ist die 53-Jährige im Rheintal. Als sie Teenager war, zog Corinne Bromundt mit ihrer Familie nach St.Gallen. Schon damals wusste sie, dass sie das Zeichnen zu ihrem Beruf machen möchte. Sie absolvierte die Grafik-Fachklasse an der Gewerbeschule und zog später für einige Jahre nach Zürich, wo sie in einem Grafikbüro arbeitete. 1995 machte sie sich dann im Alter von 27 Jahren in St.Gallen selbstständig. «Dafür muss man schon ein bisschen geschaffen sein», sagt Bromundt. Ihr gebe es die nötige Freiheit, um sich kreativ auszutoben.

Lehrmittel und Livezeichnen

Die Abwechslung reize sie am meisten an ihrem Beruf, sagt Bromundt. Sie illustriert auch Lehrmittel, wie etwa das weit verbreitete Singbuch «Sing mit». Neben dem St.Galler Bär gestaltet sie Magazincover für die Universität St.Gallen oder Plakate für Kulturveranstaltungen. An Kongressen oder Veranstaltungen zeichnet sie ausserdem live, hält etwa Schlüsselszenen von Workshops oder Referaten grafisch fest und begleitet Anlässe so in Echtzeit mit ihren Zeichnungen.

Hier entsteht der 1000. St.Galler Bär. Bild: Donato Caspari (4. März 2022)

Die Stadt in ihrer Vielfalt dient Bromundt immer wieder als Inspiration, auch für den St.Galler Bär. Als sie 2013 an der St.Galler Fasnacht zur Ehren-Födlebürgerin ernannt wurde, wünschte sie sich weniger klinische Sauberkeit als Waffe gegen Fantasielosigkeit. Es ist das bunte Treiben, aus dem die Künstlerin ihre Ideen schöpft.

Eifrige Bärensammler

Und die gehen ihr für den St.Galler Bär nicht aus, auch nach 1000 Nummern nicht. «Ich wünsche mir noch viele weitere Bären, am besten noch einmal 1000», sagt Corinne Bromundt und lacht. Sie wäre nicht die Einzige, die Freude daran hätte.

Unlängst erhielt Bromundt einen Anruf von einer älteren Frau, deren Wohnung bald aufgelöst werden soll. Die Frau hatte jeden einzelnen St.Galler Bär aus der Zeitung geschnitten und eingeordnet. Jetzt wollte sie die Zeichnungen ihrer Schöpferin überreichen. Bromundt nahm das Angebot an und sagt:

«Solche Geschichten berühren mich immer wieder aufs Neue.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen