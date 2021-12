Ticker: Live aus dem St.Galler Kantonsrat - Tag drei der Session

Jetzt live Tag drei der Novembersession: St.Galler Kantonsrat debattiert 3G für sich selber sowie den Klimawandel – wie hitzig wird es heute? Der letzte Tag der Kantonsratssession bricht an. Verfolgen Sie die Debatte der Parlamentarier:innen hier live im Ticker oder als Stream. Odilia Hiller 01.12.2021, 08.29 Uhr

Verfolgen Sie die Kantonsratsdebatte hier im Livestream:

09:34 Uhr

Erwin Böhi (SVP) findet, den Nachtrag brauche es nicht. Massnahmen wie bisher ad hoc zu beschliessen, reiche vollauf.

09:33 Uhr

Boris Tschirky (CVP) bittet trotzdem um Zustimmung.

09:32 Uhr

Carmen Breuss (SVP) aus Diepoldsau empfiehlt Selbsttests am Eingang. Schliesslich zeigten die Impfdurchbrüche, dass Zertifikate wertlos seien. Und nächstes Jahr rede man dann sowieso wieder über die Influenza oder eine andere Krankheit. Daran wolle sie erinnern: «Wir sitzen im falschen Boot.» Der Rat raunt etwas.

09:29 Uhr

Meinrad Geschwend für die Grünen (zusammengefasst): Man sei dafür, weil es keinen Grund dagegen gebe.

09:26 Uhr

Dario Sulzer (SP) erwidert:

«Wir sind hier nicht im Postauto. Wir sind in einem Rat.»

09:26 Uhr

Karl Güntzel (SVP) sagt, er sei geimpft und dennoch dagegen. Er vergleicht den Kantonsrat mit dem öffentlichen Verkehr, wo auch keine Zertifikatspflicht gelte.

09:24 Uhr

Die FDP-Fraktion ist ebenfalls für die Einführung der Zertifikatspflicht.

09:22 Uhr

Dario Sulzer (SP) erinnert an die Vorbildfunktion der Parlamentarier:innen. «Wir müssen vorausgehen.» Also: Ja zur 3-G-Pflicht fürs Parlament.

09:20 Uhr

Arno Noger (FDP) hat wenig Bedenken, dass Ratsmitglieder unkontrolliert vom Parlamentsbetrieb ausgeschlossen werden könnten, zumal Entscheide des Präsidiums an den Kantonsrat weitergezogen werden könnten.

09:16 Uhr

Andreas Bisig von der GLP findet eine Zertifikatspflicht verhältnismässig und empfiehlt Eintreten.

09:13 Uhr

Die SVP fürchtet also, das Präsidiums könnte zu viel Macht erhalten.

«Kantonsräte müssen sich nicht disziplinieren lassen. Sie sind diszipliniert.»

09:10 Uhr

Toni Thoma ergreift das Wort im Namen der SVP-Fraktion. Man möchte vermeiden, dass es zu einer Coronadiskussion komme an dieser Stelle. Die Meinungen über die Massnahmen gingen weit auseinander, weshalb eine Coronadiskussion hier «nur den Tag verlängern würde».

Kantonsrat Toni Thoma. Bild: Benjamin Manser

Das Papier des Präsidiums sei «typisch» für unsere Gesellschaft: Immer müsse gleich ein Reglement oder ein Gesetz geschaffen werden. «Das ist peinlich gegenüber der Bevölkerung», so Thoma.

«Sachlich und emotionslos» müsse diskutiert werden. Hier sei aus Sicht SVP ein Freibrief für das Präsidium geschaffen worden, den «Zutritt eines Parlamentariers zum Parlament zu verhindern». So würden Mitglieder der des Kantonsrats potenziell von der Arbeit im Parlament ausgeschlossen.

09:01 Uhr

Nun geht es um die Folgen der Coronapandemie für den St.Galler Kantonsrat. Das Kantonsratspräsidium schlägt vor, dass die gesetzliche Grundlage für eine Zertifikatspflicht im Rat geschaffen wird. Tagblatt.ch hatte hier berichtet.

08:57 Uhr

Der Antrag der SVP-Fraktion wird vom Rat abgelehnt.

08:56 Uhr

Der Rat diskutiert nun Nachträge zum Geschäftsreglement des Kantonsrates. Die SVP-Fraktion hätte gerne, dass es neu bei Wahlen im Kantonsrat ein qualifiziertes Mehr von wenigstens 61 Stimmen braucht, damit eine Person für ein Amt gewählt ist. Alle anderen Fraktionen sind dagegen.

08:41 Uhr

Spezialdiskussion zur Forensikstation auf dem Areal der Psychiatrischen Klinik Wil. Man spricht über die künftige Heizung: Holz, Erdwärme oder Fernwärme? Höchstwahrscheinlich Erdwärme, sagt Baudirektorin Susanne Hartmann.

08:37 Uhr

Als erstes wird der Bau des Staatsarchivs des Kantons St.Gallen am Standort Waldau in St.Gallen besprochen. Ein erdrückendes Ja des Kantonsrates in zweiter Lesung folgt auf dem Fuss.

08:34 Uhr

Kantonsratspräsidentin Claudia Martin läutet die Glocke und eröffnet die Sitzung.

Kantonsratspräsidentin Claudia Martin an der Novembersession des St.Galler Kantonsrats, die wegen der Coronapandemie erneut auf dem Areal der Olma-Messen tagt. Bild: Benjamin Manser

08:31 Uhr

Die heutige Sitzung ist bis 17.00 angesetzt. Wir werden also ein paar Stunden das Vergnügen haben.

08:25 Uhr

Herzlich willkommen zum dritten Tag der Novembersession 2021 im St.Galler Kantonsrat. Heute dürfte unter anderem die 3G-Regelung zu reden geben, die der Kantonsrat sich selber für kommende Sessionen auferlegen soll.

Auch die Strategie zu Anpassung an den Klimawandel könnte zu reden geben. Für die Tagblatt-Redaktion tickert Odilia Hiller.

Die Session findet pandemiebedingt auf dem St.Galler Olma-Areal in der Halle 9.1 statt. «Die Halle 9.1 ist der ideale Veranstaltungsort für Konzerte und Comedy-Events. Sie ist die grösste säulenfreie Eventhalle der Ostschweiz mit einer weiträumigen, gedeckten Aussenhalle und einem Foyer», heisst es auf der Webseite der Olma. Auch wenn heute kein Comedy-Event geplant ist: Die Halle ist geräumig genug, sodass auch ohne Zertifikatspflicht die Abstände eingehalten werden können.