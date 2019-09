Live Jetzt live aus dem Pfalzkeller: Das Tagblatt-Podium zur St.Galler Ständeratswahl Die beiden St.Galler Sitze im Stöckli sind heiss umkämpft. Am Freitagabend stellen sich die Kandidierenden den Fragen von Tagblatt-Journalisten und Publikum. Verfolgen Sie das Podium im Live-Ticker. Linda Müntener

19:24 Uhr

Mittlerweile sind auch die Hauptdarsteller des Abends, die Kandidierenden, im Pfalzkeller eingetroffen. Gut 200 Interessierte sitzen derweil im Publikum.

19:14 Uhr

Noch knapp eine Viertelstunde bis die Diskussion startet und der Pfalzkeller ist schon gut gefüllt.

(Bild: Linda Müntener)

18:55 Uhr

Sie wissen schon, wen Sie wählen? Dann sagen Sie es uns und machen Sie mit bei unserer Umfrage zu den Wahlen:

18:51 Uhr

Am Tagblatt-Podium nicht fehlen darf die traditionelle St.Galler Bratwurst.

(Bild: Linda Müntener)

Vor dem Stand bildet sich bereits eine Schlange:

(Bild: Linda Müntener)

18:23 Uhr

Die Kandidierenden auf dem Podium:

Diese Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich heute den Fragen von Stefan Schmid (Chefredaktor St.Galler Tagblatt) und Andri Rostetter (Leiter Ressort Ostschweiz):

33 Jahre sitzt Paul Rechsteiner (SP) im Parlament – länger als die jüngsten Parlamentarier alt sind. Kein Grund, sich zu verabschieden, sagen er und seine Partei. Er tritt nochmals an – und wird von diversen Seiten bedrängt.

Er ist noch kein halbes Jahr im Parlament: Benedikt Würth (CVP) zog im Frühjahr in den Ständerat ein und trat die Nachfolge von Karin Keller-Sutter an. Sein Doppelamt als Regierungsrat und Ständerat wird von der SVP kritisiert.

Nachdem die FDP ihren Sitz im Frühjahr an die CVP verloren hat, will sie nun die SP aus dem Stöckli drängen – mit Unternehmer und Nationalrat Marcel Dobler aus Rapperswil-Jona.

Die SVP hatte mit Ständeratswahlen jüngst keinen Erfolg. 2011 scheiterte sie mit Toni Brunner, 2015 mit Thomas Müller, 2019 mit Mike Egger. Jetzt soll's der Rheintaler Sportmanager und Nationalrat Roland Rino Büchel richten.

Die einzige Frau auf dem Podium ist Franziska Ryser (Grüne). Die St.Galler Stadtparlamentarierin und Maschinenbau-Ingenieurin kandidiert auch für den Nationalrat.

Der HIV-Forscher Pietro Vernazza geht für die Grünliberalen ins Rennen. Auch er kandidiert ebenfalls für den Nationalrat. Politisch ist der 63jährige Arzt ein Greenhorn.

18:20 Uhr

Die Ausgangslage

Die zwei St.Galler Sitze im Stöckli sind heiss umkämpft. Die FDP verlor ihren Ständeratssitz bei der Ersatzwahl im Frühling 2019 an die CVP, als Benedikt Würth gegen Susanne Vincenz-Stauffacher das Rennen machte. Die Ersatzwahl wurde nötig, nachdem Karin Keller-Sutter in den Bundesrat gewählt wurde. Benedikt Würth tritt wieder an, genauso wie der zweite Bisherige Paul Rechsteiner (SP). Die Bürgerlichen konzentrieren sich denn auch auf den Sitz des SP-Politikers. Und auch die Grünliberalen und die Grünen treten an.

18:15 Uhr

Guten Abend und herzlich willkommen zum Live-Ticker über das Tagblatt-Ständeratspodium. Ab 18:30 Uhr gibt es Bratwurst und Bürli, um 19:30 Uhr startet die Diskussion. Wenn Sie es nicht mehr in den Pfalzkeller schaffen, hält Sie Linda Müntener hier auf dem Laufenden.