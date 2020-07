Analyse Jetzt kriegen wir die Kurve: Warum die Ostschweizer Bewerbung für den nationalen Innovationspark diesmal gute Chancen hat Die Kantone St.Gallen und Thurgau sind mit ihren früheren Bewerbungen für eigene Standorte im nationalen Innovationspark gescheitert. Jetzt läuft der nächste Versuch – und die Chancen sind besser, weil die Ostschweiz ihre Kräfte bündelt. Der Schwerpunkt Gesundheitstechnologie kommt zudem in der Coronakrise genau richtig. Adrian Vögele 03.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Adrian Vögele, Redaktor Ostschweiz Ralph Ribi

Die Ostschweiz war bitter enttäuscht. Da ruft der Bund einen nationalen Innovationspark ins Leben, mit diversen regionalen Zentren, in denen Forscher und Firmen gemeinsam Neuentwicklungen vorantreiben. Basel, Zürich, der Aargau, die Westschweiz sind mit von der Partie und profitieren von Bundesmillionen. Der östliche Landesteil aber ging leer aus. Die Region kassierte in den Jahren 2014 und 2015 insgesamt drei Absagen: Die Bewerbungen seien ungenügend, hiess es. Jetzt startet der Kanton St.Gallen einen weiteren Versuch, eine Ostschweizer Filiale dieses Innovationsparks aufzubauen. Die neue Bewerbung hat die Vorprüfung in Bern bestanden und wird nun definitiv eingereicht. Wie stehen die Chancen diesmal?

Zum Jubeln ist es noch zu früh. Die entscheidende Phase beginnt erst. Mit dem Entscheid des Bundesrats über den Standort in der Stadt St.Gallen ist nicht vor Frühling 2021 zu rechnen.

Allerdings verdichten sich die Anzeichen, dass diesmal einiges besser läuft als bei den früheren Versuchen.

Rund um die Empa in St.Gallen soll eine Filiale des nationalen Innovationsparks entstehen. Ralph Ribi

In den Jahren 2014 und 2015 waren die Kräfte zersplittert. Der Kanton St.Gallen setzte mit Unterstützung beider Appenzell und des Fürstentums Liechtenstein auf einen Standort im Umfeld der Empa in der Stadt St.Gallen, mit Fokus auf intelligente Produktionssysteme. Der Thurgau bewarb sich währenddessen mit einer Idee für einen Innovationspark in Frauenfeld zum Thema Ernährung und Landwirtschaft. Zugleich sandte die Wirtschaft widersprüchliche Signale. Die Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell lancierte mitten im Bewerbungsprozess eine eigene Idee – sie forderte einen ETH-Standort in Wil.

Coronakrise ist Fluch und Segen zugleich

Heute sieht es anders aus. Die neue Bewerbung scheint tatsächlich eine gemeinsame Ostschweizer Angelegenheit zu werden. Alle vier Kantone plus Liechtenstein haben finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt oder bereits zugesagt: Das ist ein starkes Zeichen. Die IHK und Firmen aus der Region sind an der Planung des Innovationsparks Ost direkt beteiligt. IHK-Direktor Markus Bänziger sagt, der ehemalige Volkswirtschaftsdirektor Bruno Damann habe «sehr gute Vorarbeit» für den Innovationspark geleistet. Auch das lässt hoffen.

Zu den Schwerpunkten des geplanten Innovationsparks Ost gehören Medizinaltechnik, Sensorik und Digitalisierung. Ralph Ribi

Die Coronakrise ist für die St.Galler Bewerbung Fluch und Segen zugleich. In der jetzigen Situation private Sponsoren für ein Zukunftsprojekt wie den Innovationspark zu finden, ist angesichts der akuten Probleme der Wirtschaft zweifellos schwierig.

Hier könnte es sich als Vorteil erweisen, dass die Planung des Innovationsparks lange vor der Krise begann und auch noch eine Weile andauern wird. Aus inhaltlicher Sicht kommt die Bewerbung aber genau zum richtigen Zeitpunkt, denn sie zielt auf Innovationen zugunsten der Gesundheit – mittels Medizinaltechnik, Sensorik und digitalen Lösungen. Das dürfte für den Bund momentan recht verlockend klingen. Kommt hinzu, dass diesmal aufseiten der Forschung nicht nur die Empa und die hiesigen Hochschulen beteiligt sind, sondern auch das St.Galler Kantonsspital. Die Experten in Bern müssten schon sehr schlecht gelaunt sein, um der Ostschweiz ein weiteres Mal einen Mangel an «exzellenter Forschung» vorzuwerfen.