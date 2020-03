Live Jetzt im Ticker: Der St.Galler Wahlsonntag ++ erste Resultate ++ die bisherigen Regierungsräte dürften es im ersten Wahlgang schaffen ++ Susanne Hartmann hat bei den Neuen die Nase vorn Die Stimmberechtigten des Kantons St.Gallen wählen am 8. März ihr Parlament und ihre Regierung. Resultate, Analysen, Grafiken, Bilder und Video - verfolgen Sie den Wahlsonntag in unserem Live-Ticker. Linda Müntener, Luca Ghiselli, Natascha Arsic und Raphael Rohner 08.03.2020, 13.15 Uhr

13:12 Uhr

Eingangskontrollen vor dem Pfalzkeller: Daran kommt auch Regierungsrat Fredy Fässler (SP) nicht vorbei.

Bild: Urs Bucher

13:08 Uhr

Analyse unseres stellvertretenden Chefredaktors Jürg Ackermann:

Jürg Ackermann

Die Trends im Regierungsratsrennen haben sich nach 55 von 77 Gemeinden verfestigt. Hinter den vier Bisherigen, die vor einer mehrheitlich souveränen Wiederwahl stehen, hat Susanne Hartmann ihre Mitkonkurrenten distanziert. Sie liegt nun rund 2000 Stimmen vor Michael Götte und Beat Tinner. Wenn jemand der neu Kandidierenden das absolute Mehr im ersten Wahlgang schafft, dann wohl die Wiler Stadtpräsidentin.

SP-Kandidatin Laura Bucher muss so gut wie sicher in einen zweiten Wahlgang. Noch darf sie zwar auf die urbanen Zentren St. Gallen und Rapperswil hoffen, sie erreicht jedoch nicht einmal in ihrer Heimatgemeinde St. Margrethen 50 Prozent-Wähleranteil. Zudem ist ihr Rahel Würmli von den Grünen immer noch dicht auf den Fersen.

Eigentlich wäre Michael Götte heute zum Engadiner Skimarathon gestartet. Dass er wegen des Corona-Virus nicht stattfinden konnte, dürfte der Tübacher Gemeindeammann verkraften, denn es zeichnet sich ein sehr gutes Resultat für ihn ab. Dass SVP-Kandidat Götte immer noch vor FDP-Mann Beat Tinner liegt, ist angesichts der grossen Mühen der SVP bei Exekutivwahlen doch eine ziemliche Überraschung. Der Grund dafür dürfte im politischen Profil von Götte liegen. Der Tübacher gehört zu den gemässigten SVP-Vertretern und hat sein Profil seit dem ersten Regierungsrats-Anlauf 2012 geschärft. Nur so ist es zu erklären, dass er heute offensichtlich bis weit in die Mitte hinein Stimmen holt

12:58 Uhr

Mittlerweile sind 55 von 77 Gemeinden ausgezählt. Kölliker (SVP) liegt immer noch vor Damann (CVP), Mächler (FDP) und Fässler (SP) auf Platz 1.

Danach folgen Susanne Hartmann (CVP), Michael Götte (SVP), Beat Tinner (FDP) und Laura Bucher (SP).

12:52 Uhr

Die nächsten Zwischenresultate zur Regierungsratswahl

12:35 Uhr

Eine erste Analyse unseres stellvertretenden Chefredaktors Jürg Ackermann:

Schon jetzt steht fest: Den bisherigen vier Regierungsräten Fredy Fässler, Marc Mächler, Bruno Dammann und Stefan Kölliker steht ein geruhsamer Nachmittag bevor. Ihre Wiederwahl ist so gut wie sicher: Sie kommen in fast allen bisher ausgezählten Gemeinden auf Werte von zum Teil deutlich über 50 Prozent. Damit werden sie das absolute Mehr locker erreichen. SP-Regierungsrat Fässler erreichte selbst in der SVP-Hochburg Oberriet 53 Prozent Stimmenanteil.

Jürg Ackermann

Dahinter ist das Feld völlig offen. Susanne Hartmann, Michael Götte und Beat Tinner liegen praktisch gleich auf. Sie alle könnten heute schon in die Nähe des absoluten Mehrs kommen oder dieses übertreffen. Sehr gut aus den Startlöchern gekommen ist insbesondere Susanne Hartmann. Die Wiler Stadtpräsidentin erreicht selbst in Rheintaler SVP-Gemeinden teils beachtliche Werte. Interessant sind die Ergebnisse aus Walenstadt, der Nachbargemeinde von Wartau, der Heimat von Beat Tinner, wo Hartmann sogar leicht besser als der FDP-Kandidat abschneidet.

Nicht schlecht gestartet ist auch SVP-Mann Michael Götte. Interessant ist ein Vergleich mit den Wahlen 2012, als der Tübacher Gemeindeammann ein erstes Mal zu den Regierungsratswahlen antrat. Er erreichte damals im ersten Wahlgang 42,8 Prozent der Stimmen. Dieses Resultat wird er heute toppen. In fast allen bisher ausgezählten Gemeinden schneidet er zum Teil deutlich besser ab als vor 8 Jahren. Ob das schon für das absolute Mehr reicht?

Laura Bucher ist in allen bisher ausgezählten Gemeinden unter dem absoluten Mehr. Die Stimmenanteile der SP-Kandidatin pendeln zwischen 27 % (Flums) und 47 (Ganterschwil) Prozent. Bucher wird vor allem in der links-grün dominierten Stadt St. Gallen jedoch viele Stimmen holen. Aber schon jetzt steht fest, dass das absolute Mehr wird für sie im ersten Wahlgang eine sehr hohe Hürde werden dürfte. Rahel Würmli, die Kandidatin der Grünen, liegt nur rund 700 Stimmen hinter Bucher.

12:30 Uhr

Die nächsten Zwischenresultate zur Regierungsratswahl sind da. 39 von 77 Gemeinden sind nun ausgezählt, die drei Bisherigen sind immer noch in den Top 3, Mächler und Damann haben Plätze getauscht. Die beste neue Kandidierende ist Susanne Hartmann auf Platz 5 hinter Fredy Fässler mit 20'078 Stimmen. Dahinter folgen Michael Götte (SVP), Beat Tinner (FDP) und Laura Bucher (SP).

12:01 Uhr

Erste Zwischenresultate Regierungsratswahl

Die ersten Zwischenresultate zur Regierungsratswahl sind da. 19 von 77 Gemeinden sind ausgezählt. Vorne liegen drei Bisherige. Auf Platz 1 Stefan Kölliker (SVP) mit 9'846 Stimmen. Das sind 65,1 Prozent. Dahinter Marc Mächler (FDP) mit 9'499 Stimmen und Bruno Damann (CVP) knapp dahinter mit 9'452 Stimmen.

Bei den neuen Kandidierenden liegen Susanne Hartmann (CVP) und Michael Götte (SVP) vorne, dicht gefolgt von Beat Tinner (FDP).

Ausgezählt sind die Gemeinden Amden, Bad Ragaz, Berneck, Degersheim, Flums, Gams, Gommiswald, Hemberg, Lichtensteig, Lütisburg, Muolen, Niederbüren, Oberriet, Tübach, Untereggen, Walenstadt, Wartau, Weesen und Zuzwil.

11:59 Uhr

Im St.Galler Rathaus werden die letzten Stimmzettel eingeworfen. In einer Minute schliesst das Wahlzentrum.

Bild: Raphael Rohner

11:57 Uhr

Good news für die Cüpli-Trinker: Die Frage, ob man anstossen darf, hat sich mittlerweile geklärt. Es ist ausdrücklich erlaubt.

11:33 Uhr

Erste Zwischenresultate um 12 Uhr

Das Wahlzentrum ist eröffnet, noch ist aber wenig los im Pfalzkeller. Um 12 Uhr werden die ersten Zwischenresultate erwartet, danach gibt es regelmässige Updates aus den Wahlkreisen. Das Schlussresultat soll gegen 16 Uhr feststehen.

11:19 Uhr

Anstossen hin oder her - die Blumensträusse für die Gewählten stehen schon bereit.

Bild: Linda Müntener

11:12 Uhr

Um 11:30 Uhr wird das Wahlzentrum offiziell geöffnet. Bevor es hier losgeht, waschen wir uns nochmals gründlich die Hände. Wie das geht, wird auf Plakaten in der Toilette gezeigt. Im Medienbereich desinfizieren die Radio- und Fernsehleute ihre Mikrofone.

11:06 Uhr

Vorsichtsmassnahmen wegen Corona-Virus

Natürlich kommt man auch am Wahlsonntag nicht am Thema Corona-Virus vorbei. Securitas fragen Besucherinnen in Besucher vor dem Eingang, ob sie in den vergangenen Tagen in einem Risikogebiet waren und ob sie allfällige Symptome spüren. Wer diese Fragen mit Ja beantwortet, muss draussen bleiben. Im Pfalzkeller verteilt stehen Hinweisschilder, man kann sich seine Hände desinfizieren.

Bild: Linda Müntener

11:02 Uhr

Tiefe Stimmbeteiligung erwartet

Es ist zwar noch nicht ausgezählt, fest steht aber schon jetzt: Die Stimmbeteiligung wird tief ausfallen. In der Stadt St.Gallen beispielsweise lag sie Stand Freitagnachmittag bei 31,1 Prozent.

11:00 Uhr

Wer schafft es in den Regierungsrat?

Mit den Rücktritten von Heidi Hanselmann (SP), Martin Klöti (FDP) und Benedikt Würth (CVP) sind im Regierungsrat gleich drei Vakanzen zu besetzen. Diese 3 Frauen und 7 Männer stellen sich zur Wahl:

Bruno Damann, 63, CVP, Gossau (bisher seit 2016)

63, CVP, Gossau (bisher seit 2016) Fredy Fässler , 61, SP, St.Gallen (bisher seit 2012)$

, 61, SP, St.Gallen (bisher seit 2012)$ Laura Bucher , 35, SP, St.Margrethen, Gerichtsschreiberin (neu)

, 35, SP, St.Margrethen, Gerichtsschreiberin (neu) Marc Mächler , 49, FDP, Zuzwil (bisher seit 2016)

, 49, FDP, Zuzwil (bisher seit 2016) Susanne Hartmann , 49, CVP, Wil, Stadtpräsidentin (neu)

, 49, CVP, Wil, Stadtpräsidentin (neu) Beat Tinner , 48, FDP, Wartau, Gemeindepräsident (neu)

, 48, FDP, Wartau, Gemeindepräsident (neu) Rahel Würmli, 52, Grüne, Rapperswil-Jona, Leiterin Fachstelle Alter und Gesundheit (neu)

52, Grüne, Rapperswil-Jona, Leiterin Fachstelle Alter und Gesundheit (neu) Stefan Kölliker , 49, SVP, Bronschhofen (bisher seit 2008)

, 49, SVP, Bronschhofen (bisher seit 2008) Zlatan Subasic , 33, Parteifrei, St.Gallen, Student (neu)

, 33, Parteifrei, St.Gallen, Student (neu) Michael Götte, 40, SVP, Tübach, Gemeindepräsident (neu)

Die Kandidierenden für den St. Galler Regierungsrat (von links oben nach rechts unten): Bruno Damann, Fredy Fässler, Laura Bucher, Marc Mächler, Susanne Hartmann, Beat Tinner, Rahel Würmli, Stefan Kölliker, Zlatan Subasic, Michael Götte.

Wie sich die Kandidatinnen und Kandidaten positionieren, lesen Sie hier.

10:58 Uhr

Die Trends

Bei den nationalen Wahlen vom vergangenen Oktober haben die Grünen und Grünliberalen massiv an Sitzen gewonnen. Dieser Trend dürfte sich im Kanton St.Gallen fortsetzen. Von den neuen Kandidierenden für das Parlament haben viele gute Wahlchancen.

Eine Analyse von Andri Rostetter, Leiter Ressort Ostschweiz, finden Sie hier.

10:55 Uhr

Die Ausgangslage

Heute wählen die Stimmberechtigten des Kantons St.Gallen die Mitglieder des Kantonsrats und des Regierungsrats.

Von den 120 bisherigen Kantonsratsmitgliedern haben 9 ihren Rücktritt erklärt, 111 treten wieder an. Ihnen stehen 900 Kandidierende gegenüber - so viele wie noch nie.

Für einen der 7 Sitze in der St.Galler Regierung bewerben sich 4 bisherige und 6 neue Kandidatinnen und Kandidaten.

10:51 Uhr

Guten Morgen und herzlich willkommen zum Tagblatt-Wahl-Ticker. Wir halten Sie hier während des ganzen Wahlsonntags auf dem Laufenden. Live aus dem St.Galler Pfalzkeller berichten für Sie Linda Müntener, Luca Ghiselli, Natascha Arsic und Raphael Rohner.