Live Jetzt im Ticker: Wer schafft den Sprung in den St.Galler Kantons- oder Regierungsrat? Der Wahlsonntag aus dem Pfalzkeller Die Stimmberechtigten des Kantons St.Gallen wählen am 8. März ihr Parlament und ihre Regierung. Resultate, Analysen, Grafiken, Bilder und Video - verfolgen Sie den Wahlsonntag in unserem Live-Ticker. Linda Müntener, Luca Ghiselli, Natascha Arsic, Raphael Rohner 08.03.2020, 11.35 Uhr

Das Wichtigste in Kürze

Am Sonntag, 8. März, wählen die Stimmberechtigten des Kantons St.Gallen die Mitglieder des Kantonsrats und des Regierungsrats.

Für einen der 7 Sitze in der St.Galler Regierung bewerben sich 4 bisherige und 6 neue Kandidatinnen und Kandidaten.

Die St.Galler Parlamentssitze sind so begehrt wie nie. Über 1000 Frauen und Männer wollen einen der 120 Sitze.

11:33 Uhr

Erste Zwischenresultate um 12 Uhr

Das Wahlzentrum ist eröffnet, noch ist aber wenig los im Pfalzkeller. Um 12 Uhr werden die ersten Zwischenresultate erwartet, danach gibt es regelmässige Updates aus den Wahlkreisen. Das Schlussresultat soll gegen 16 Uhr feststehen.

11:19 Uhr

Anstossen hin oder her - die Blumensträusse für die Gewählten stehen schon bereit.

11:12 Uhr

Um 11:30 Uhr wird das Wahlzentrum offiziell geöffnet. Bevor es hier losgeht, waschen wir uns nochmals gründlich die Hände. Wie das geht, wird auf Plakaten in der Toilette gezeigt. Im Medienbereich desinfizieren die Radio- und Fernsehleute ihre Mikrofone.

Derweil wird im vorderen Teil das Buffet aufgebaut. Brötli, Gebäck, Mineralwasser und Sekt. «Wie soll man denn hier mit zwei Metern Abstand anstossen?», fragt jemand. Wir sind gespannt.

11:06 Uhr

Vorsichtsmassnahmen wegen Corona-Virus

Natürlich kommt man auch am Wahlsonntag nicht am Thema Corona-Virus vorbei. Securitas fragen Besucherinnen in Besucher vor dem Eingang, ob sie in den vergangenen Tagen in einem Risikogebiet waren und ob sie allfällige Symptome spüren. Wer diese Fragen mit Ja beantwortet, muss draussen bleiben. Im Pfalzkeller verteilt stehen Hinweisschilder, man kann sich seine Hände desinfizieren.

11:02Uhr

Tiefe Stimmbeteiligung erwartet

Es ist zwar noch nicht ausgezählt, fest steht aber schon jetzt: Die Stimmbeteiligung wird tief ausfallen. In der Stadt St.Gallen beispielsweise lag sie Stand Freitagnachmittag bei 31,1 Prozent.

11:00 Uhr

Wer schafft es in den Regierungsrat?

Mit den Rücktritten von Heidi Hanselmann (SP), Martin Klöti (FDP) und Benedikt Würth (CVP) sind im Regierungsrat gleich drei Vakanzen zu besetzen. Diese 3 Frauen und 7 Männer stellen sich zur Wahl:

Bruno Damann, 63, CVP, Gossau (bisher seit 2016)

63, CVP, Gossau (bisher seit 2016) Fredy Fässler , 61, SP, St.Gallen (bisher seit 2012)

, 61, SP, St.Gallen (bisher seit 2012) Laura Bucher , 35, SP, St.Margrethen, Gerichtsschreiberin (neu)

, 35, SP, St.Margrethen, Gerichtsschreiberin (neu) Marc Mächler , 49, FDP, Zuzwil (bisher seit 2016)

, 49, FDP, Zuzwil (bisher seit 2016) Susanne Hartmann , 49, CVP, Wil, Stadtpräsidentin (neu)

, 49, CVP, Wil, Stadtpräsidentin (neu) Beat Tinner , 48, FDP, Wartau, Gemeindepräsident (neu)

, 48, FDP, Wartau, Gemeindepräsident (neu) Rahel Würmli , 52, Grüne, Rapperswil-Jona, Leiterin Fachstelle Alter und Gesundheit (neu)

, 52, Grüne, Rapperswil-Jona, Leiterin Fachstelle Alter und Gesundheit (neu) Stefan Kölliker , 49, SVP, Bronschhofen (bisher seit 2008)

, 49, SVP, Bronschhofen (bisher seit 2008) Zlatan Subasic , 33, Parteifrei, St.Gallen, Student (neu)

, 33, Parteifrei, St.Gallen, Student (neu) Michael Götte, 40, SVP, Tübach, Gemeindepräsident (neu)

Die Kandidierenden für den St. Galler Regierungsrat (von links oben nach rechts unten): Bruno Damann, Fredy Fässler, Laura Bucher, Marc Mächler, Susanne Hartmann, Beat Tinner, Rahel Würmli, Stefan Kölliker, Zlatan Subasic, Michael Götte.

10:58Uhr

Die Trends

Bei den nationalen Wahlen vom vergangenen Oktober haben die Grünen und Grünliberalen massiv an Sitzen gewonnen. Dieser Trend dürfte sich im Kanton St.Gallen fortsetzen. Von den neuen Kandidierenden für das Parlament haben viele gute Wahlchancen.

10:55 Uhr

Die Ausgangslage

Heute wählen die Stimmberechtigten des Kantons St.Gallen die Mitglieder des Kantonsrats und des Regierungsrats.

Von den 120 bisherigen Kantonsratsmitgliedern haben 9 ihren Rücktritt erklärt, 111 treten wieder an. Ihnen stehen 900 Kandidierende gegenüber - so viele wie noch nie.

Für einen der 7 Sitze in der St.Galler Regierung bewerben sich 4 bisherige und 6 neue Kandidatinnen und Kandidaten.

Die Wahlkreise im Kanton St.Gallen mit Sitzzuteilung:

10:51 Uhr

Guten Morgen und herzlich willkommen zum Tagblatt-Wahl-Ticker. Wir halten Sie hier während des ganzen Wahlsonntags auf dem Laufenden. Live aus dem St.Galler Pfalzkeller berichten für Sie Linda Müntener, Luca Ghiselli, Natascha Arsic und Raphael Rohner.