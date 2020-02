Aufschub für Walenstadt, spezialisierte Pflege in Wattwil: So erklärt die St.Galler Regierung die angepasste Spitalbotschaft

Schliessung des Spitals Walenstadt vertagt, Wattwil soll Pflege-Kompetenzzentrum werden: Die St.Galler Regierung passt ihre Spitalstrategie an

Nachdem die St.Galler Regierung im Oktober 2019 ihre Spitalstrategie 4plus5 vorgestellt hatte, schickte sie die Pläne in die Vernehmlassung. Die Rückmeldungen wurden nun ausgewertet – und die Strategie in mehreren Punkten angepasst. So soll die Politik erst 2024 über die Zukunft des Spitals Walenstadt entscheiden – und das Spital Wattwil soll als Ergänzung zum Gesundheits- und Notfallzentrum auch ein Pflegezentrum werden.