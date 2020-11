Live Jetzt im Ticker: Er hat seine Grossmutter enthauptet – heute steht der 21-Jährige vor dem Bezirksgericht Frauenfeld Vor rund zwei Jahren hat ein damals 19-Jähriger seine Grossmutter erstochen und anschliessend ihren Kopf abgetrennt. Heute wird sein Fall behandelt. Die Staatsanwaltschaft fordert die kleine Verwahrung und einen Landesverweis für 15 Jahre. Wir berichten live vom Gericht. Ida Sandl 25.11.2020, 09.14 Uhr

Heute steht der 21-Jährige, der seine Grossmutter enthauptet hat, vor dem Bezirksgericht Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

09:20 Uhr

Es gab noch weitere Vorfälle. Einmal habe der Beschuldigte einen Kollegen am Fussballplatz einen Schlag verpasst. Ein anderes Mal habe er eine Schreckschusspistole gefunden und sei damit am Arbeitsplatz aufgetaucht. Daraufhin sei ihm die Arbeitsstelle gekündigt worden. Nach Verlust seiner Stelle habe er die Tagesstruktur verloren und noch mehr gekifft als zuvor. Seit seinem zwölften Lebensjahr habe er gekifft.

09:18 Uhr

Der zweite Vorwurf ist die Freiheitsberaubung des jüngeren Bruders. Der Beschuldigte hat sich wenige Wochen vor Tötung der Grossmutter mit seinem damals sechsjährigen Bruder im Zimmer eingesperrt. Die Familie habe «komische Geräusche» und Schreie aus dem Zimmer gehört.

Auf Klopfen und Rufen habe der Beschuldigte nicht reagiert, da habe ein anderer Bruder die Türe eingeschlagen. Der kleine Bruder sei schon rot im Gesicht gewesen. Der Beschuldigte sagt aus, er habe in seinem Bruder den Teufel gesehen, den habe er austreiben wollen. In der ganzen Familie habe er den Teufel gesehen.

Die Familie des Beschuldigten habe im Laufe der Befragungen die Tat relativiert und nur von einem Spiel geredet, sagt die Staatsanwältin. Allerdings habe die Familie damals sämtliche Schlösser an den Türen entfernt.

09:14 Uhr

Ein Motiv für die Tat konnte der Beschuldigte nicht nennen. Er sagte aus, er habe gehofft, sich durch die Tötung von den Stimmen befreien zu können. Mit dem Stich in die Brust habe er ihr die Unsterblichkeit nehmen wollen. Der Beschuldigte hatte stets ein inniges Verhältnis zu seiner Grossmutter. Es gab auch vor der Tat keinerlei Streit zwischen Enkel und Grossmutter.

09:10 Uhr

Der Tag der Tat

Die Eltern waren bei der Arbeit, die anderen Geschwister ausser Haus. Der Beschuldigte habe an der Playstation gespielt. Die Schwester habe beim Abschied gesagt, er solle keine Scheiss machen, den er später bereuen würde.

Er habe eine Stimme im Kopf gehört, daraufhin sei er zur Grossmutter, die gebetet habe. Der Beschuldigte habe sie von hinten gewürgt, bis sie blau geworden sei. Dann habe er ein Rüstmesser in der Küche geholt und sie in die Brust gestochen. Sie habe keine Chance gehabt.

Dann habe er ihren Kopf abgetrennt und in den Plastiksack gesteckt. Er habe einen Abschiedsbrief geschrieben, sich einen Hut aufgesetzt, die Jacke angezogen und sei aus dem Haus. Er sei auf den Polizeiposten und habe dort sein Mobiltelefon abgegeben, dann sei er mit dem Zug in Richtung Flughafen. Er habe den Kopf in Spanien ins Meer werfen wollen. Nach seiner Verhaftung war er von Beginn weg geständig. Er sagte:

«Ich bin schuldig.»

09:02 Uhr

Das Lieblingsbild des Beschuldigten sei die Medusa gewesen, eine Frau mit Schlangenhaaren aus der griechischen Mythologie. Die Staatsanwältin sieht Parallelen mit der Tat.

09:00 Uhr

Die Staatsanwältin beginnt ihren Vortrag mit der angeklagten vorsätzlichen Tötung. Angefangen mit dem Eintreffen der Polizeibeamten nach dem Notruf in der Wohnung der Familie in Frauenfeld. Ihnen bietet sich ein schreckliches Bild. Eine enthauptete Frau.

Noch am gleichen Tag wird der Beschuldigte am Flughafen verhaftet, er habe immer wieder grundlos gelacht. Im Rucksack hatte er den Kopf der Grossmutter. In der Küche findet sich ein Bekennerschreiben in Italienisch. Darin steht: «Liebe Mama und Papa, ich entschuldige mich bei euch für das, was ich gemacht habe. Ich habe euch gerne gehabt, trotz unserer Schwierigkeiten. Habt ein gutes Leben.»

08:51 Uhr

Das Beweisverfahren ist abgeschlossen. Die Staatsanwältin beginnt mit ihrem Plädoyer.

08:50 Uhr

Schon Tage vorher hat er seinen Bruder ins Zimmer gesperrt und auf dem Bett fixiert. Er habe ihm den Teufel austreiben wollen, sagt der Beschuldigte vor Gericht. Das sei alles in kurzer Zeit passiert, er habe damals eine Psychose gehabt.

Schon zuvor gab es einen Zusammenstoss mit einem Kollegen auf einem Fussballplatz. Mit einer gefundenen Waffe ist er an der Arbeitsstelle erschienen. Bis zu seiner Verhaftung habe er Marihuana und Alkohol konsumiert.

08:48 Uhr

Jetzt geht es um die Tötung der Grossmutter. Der Beschuldigte sagt, er sei krank gewesen, Drogen und Emotionen. Er habe seine Grossmutter geliebt wie eine Mami. Er wisse nicht, wieso er so etwas getan habe. «Ich war krank», sagt er immer wieder als der Richter ihm die Tat vorliest. Er weiss, dass er in die Küche ging, ein Messer holte und sie in die Brust gestochen hat. Zweimal.

Wissen Sie, was danach geschehen ist? «Ich bin in den Zug eingestiegen und nach Oerlikon gefahren, habe dann das Tram genommen und bin an den Flughafen gefahren. Da haben mich Polizisten verhaftet», sagt der Beschuldigte. Zuvor habe er zu Hause den Kopf mit einem Tuch umwickelt und in eine Plastiktüte gepackt. Es stimme auch, dass er den Kopf abgetrennt habe. «Es tut mir leid», sagt er.

08:43 Uhr

Die Verhandlung startet mit der Befragung des Beschuldigten. Auf einen Dolmetscher wird verzichtet. Er habe eine Lehre als Elektromonteur angefangen, aber abgebrochen, sagt der 21-Jährige. Aktuell lebt er in der forensischen Psychiatrie in Rheinau. Es gehe ihm jetzt etwas besser als am Anfang. Er habe täglich Therapie.

Er lebe seit 2015 in der Schweiz. In Italien habe er noch einen Onkel und in Mazedonien leben noch Cousinen vom Vater. Ob er in Italien oder Mazedonien arbeiten könne, fragt der Gerichtspräsident. In Italien sei es schwierig, in Mazedonien keine Chance, sagt der Beschuldigte.

08:32 Uhr

Gerichtspräsident René Huziker eröffnet die Hauptverhandlung. Der grosse Saal des Bezirksgerichts Frauenfeld ist voll mit Medienleuten. Der Beschuldigte erscheint, zwei Polizisten begleiten ihn. Er trägt einen dunklen Anzug, die langen dunklen Haare zu einem Knoten gebunden.

Anklagepunkte lauten vorsätzliche Tötung, Störung des Totenfriedens, Freiheitsberaubung, Widerhandlung gegen das Waffengesetz, Tätlichkeiten,Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz. Alle Anwesenden tragen Schutzmasken.

Der Beschuldigte wird von zwei Polizisten begleitet. Bild: Donato Caspari

Die Tat

Am 16. Oktober 2018 hat der 21-jährige Beschuldigte, damals 19 Jahre alt, seine Grossmutter getötet: Er hat die 74-jährige Frau, die gerade betete, von hinten angegriffen und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Dann hat er ein Rüstmesser aus der Küche geholt, sein Opfer mit einem Stich in die Brust getötet und anschliessend enthauptet.

Der Beschuldigte wurde am Flughafen Zürich festgenommen. Den Kopf seiner Grossmutter trug er im Rucksack verstaut bei sich.

Die Anklageschrift

Vorsätzliche Tötung, Störung des Totenfriedens und Freiheitsberaubung werden dem Beschuldigten unter anderem vorgeworfen. Die Staatsanwältin beantragt einen Freispruch, da der Täter nicht schuldfähig sei. Ein psychiatrisch-forensisches Gutachten kam rund drei Monate nach der Tat zum Schluss, dass der Beschuldigte aufgrund seiner psychischen Krankheit keine Einsichtsfähigkeit in die Tötung seiner Grossmutter gehabt habe. Er sagte aus, Stimmen im Kopf hätten ihn zum Mord aufgefordert.

Die Staatsanwältin verlangt eine stationäre Massnahme zur Behandlung von psychischen Störungen nach Art. 59 Absatz 3 Strafgesetzbuch – auch bekannt als «kleine Verwahrung». Damit diese ausgesprochen werden kann, muss der Täter als gefährlich eingestuft werden. Nach fünf Jahren kann die Massnahme verlängert werden.

Dazu fordert die Staatsanwältin für den gebürtigen Mazedonier mit italienischem Pass einen Landesverweis für die Dauer von 15 Jahren.