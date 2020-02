Live Jetzt im Newsticker: Der nächste grosse Sturm ist in der Ostschweiz angekommen +++ Schule in Jonschwil gibt sturmfrei Kaum ist «Petra» abgezogen, drohen der Ostschweiz erneut schwere Schäden: Die Behörden warnen vor Sturmtief Sabine. Verfolgen Sie die Entwicklungen in der Ostschweiz in unserem Ticker. 09.02.2020, 18.05 Uhr

Umgestürzte Bäume, gekippte Baugerüste, Leitern, die sich in Hausfassaden bohrten: Anfang vergangener Woche wütete Sturm Petra in der Ostschweiz.

In der gesamten Ostschweiz mussten die Einsatzkräfte über 100 Mal ausrücken.

Schäden gab es vor allem im Fürstenland und im Neckertal. Verletzt wurde niemand.

Jetzt rückt Sturmtief Sabine an – die Wetterdienste haben entsprechende Warnungen veröffentlicht.

Sonntag, 18:22 Uhr

Erst schwache Winde am Bodensee

Sonntag, 9. Februar, 18:01 Uhr

In Jonschwil fällt die Schule aus

Im Flachland sind Windspitzen bis zu 130 km/h vorhergesagt. Bei Gefahrenstufe 4 (von 5) empfiehlt Meteo Schweiz, sich nur wenn unbedingt notwendig im Freien aufzuhalten. In Jonschwil haben der Schulratspräsident und die Schulleiter deshalb entschieden, den Unterricht am Montagmorgen und am Dienstagmorgen ausfallen zu lassen. «Die Schüler werden gebeten, zu Hause zu bleiben», heisst es in einer Mitteilung.

Die Eltern der schulpflichtigen Kinder wurden am Sonntag informiert. Am Nachmittag finde der Unterricht aufgrund der Wetterprognose wie gewohnt statt.

Sonntag, 9. Februar, 17.30 Uhr

Die Warnungen der Wetterdienste

Frühzeitig veröffentlichten die Wetterdienste erste Warnungen:

Für weite Teile der Schweiz wurde ab Sonntagabend 18 Uhr die Gefahrenstufe Rot ausgerufen – die zweithöchste von insgesamt fünf.

ausgerufen – die zweithöchste von insgesamt fünf. Erwartet wurden Windgeschwindigkeiten von 100-140 km/h im Flachland; oberhalb von 1000 m.ü.M. war gar von 180 km/h die Rede. Und oberhalb von 2000 m.ü.M. sind gar Windspitzen von bis zu 200 km/h zu erwarten.

im Flachland; oberhalb von 1000 m.ü.M. war gar von die Rede. Und oberhalb von 2000 m.ü.M. sind gar Windspitzen von bis zu zu erwarten. Besonders intensiv soll es in der Nacht auf Montag und bis in den Nachmittag hinein stürmen.

Sonntag, 9. Februar, 17 Uhr

Ein wolkenloses Wochenende oder: Die Ruhe vor dem grossen Sturm

Grosse Teile der Ostschweiz haben ein Wochenende mit Prachtswetter hinter sich: Praktisch kein Wölkchen trübte den Himmel in unserer Region. Es war die Ruhe vor dem grossen Sturm, der für Sonntagabend und den Beginn der Woche angekündigt war.