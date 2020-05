Reportage «Jetzt freue ich mich wieder auf das Leben in der Stadt»: So verbrachten Besucher ihren ersten Einkauf am St.Galler Wochenmarkt nach dem Lockdown Zum ersten Mal seit mehreren Wochen hat auf dem St.Galler Marktplatz der Wochenmarkt wieder stattgefunden – allerdings unter bestimmten Verhaltensregeln. Doch wie wurden diese Massnahmen umgesetzt? Was bedeutete das für die Marktbesucher und die Marktfahrer? Eine Reportage. Eva Wenaweser 13.05.2020, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Mittwoch dem 13. Mai fand zum ersten Mal nach dem Lockdown der St.Galler Wochenmarkt wieder statt. Bild: Nik Roth

Es herrscht eine familiäre Atmosphäre – jeder scheint jeden zu kennen. Zum ersten Mal seit Wochen können die Marktfahrer ihre Waren wieder am Marktplatz verkaufen und die Marktbesucher diese auch wieder kaufen. Trotz des Regens herrscht gegen acht Uhr bereits emsiges Treiben – Stände werden aufgebaut, Obst und Gemüse ausgestellt, Pfeile auf den Boden gezeichnet und die Corona-Verhaltensregeln ausgehängt. Auch die ersten Kunden lassen nicht lange auf sich warten.

Die Stadtpolizei St.Gallen ist am Markt vor Ort und überprüft die Einhaltung und Umsetzung der Massnahmen.

Annina Giezendanner vom Stand «Wildhook Leinenfang» misst die Abstände für die Kunden aus.

Jack Armer und Annina Giezendanner bereiten sich auf die Kunde vor.

Peter Wetli-Zenglein, Inhaber von «Zenglein Früchte & Gemüse».

Verena Tschudin am Stand vom Feldhof.



Obst, Gemüse, Fisch und Teigwaren – das alles konnte man wegen des Lockdowns nicht am St.Galler Wochenmarkt kaufen. Da aber seit dem 11. Mai die zweite Lockerungsetappe gilt, fand der Markt am Mittwoch zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in seiner üblichen Form statt. Zumindest fast: Laut einer vorgängigen Medienmitteilung der St.Galler Stadtpolizei gibt es für die Durchführung des Marktes ein entsprechendes Schutzkonzept, das auf dem Branchenkonzept des Schweizerischen Obstverbandes für Märkte basiert.

So werden beispielsweise die Marktstände – um genügend Warteraum zwischen den Ständen zu gewährleisten – mit einem Abstand von acht Metern zueinander aufgestellt. Der Wartebereich wird mit Bodenmarkierungen angezeigt und neben Hinweisplakaten zu den Verhaltensregeln, gibt es an den Ständen auch Desinfektionsmittel.

Auch eine Patrouille der Stadtpolizei St.Gallen war vor Ort und hat die Einhaltung und Umsetzung der Massnahmen überprüft. Allerdings nicht auf eine kontrollierende Weise, sondern immer mit dem Angebot auf Hilfestellung.

Die Stadtpolizei St.Gallen ist auf dem Markt vor Ort und überprüft die Einhaltung und Umsetzung der Massnahmen. Bild: Nik Roth

Nach den ersten Gesprächen wird klar, dass nicht alle gleichermassen vom Lockdown betroffen waren. Stände wie «Zenglein Früchte & Gemüse» oder auch «Bio-Beck Lehmann» konnten ihre Ware weiterhin verkaufen. «Da unser Stand als Laden gilt, gehören wir zum ständigen Markt», sagt Inhaber Peter Wetli-Zenglein. Sie hätten daher trotz Massnahmen von Dienstag bis Samstag offen haben können.

Peter Wetli-Zenglein, Inhaber von «Zenglein Früchte & Gemüse».

Bild: Nik Roth

Obwohl sein Laden nicht geschlossen war, hatte Wetli-Zenglein nicht mehr Kunden: «Vor allem unter der Woche waren sehr wenige Menschen unterwegs, am Wochenende war es dafür besser.» Getragen haben sie hauptsächlich ihre Stammkunden. Vereinzelt haben sie aber auch Hauslieferungen gemacht, für all jene, die nicht aus dem Haus konnten oder sollten.

«Jetzt freue ich mich wieder auf das Leben in der Stadt, dass es pulsiert und sich die ganze Situation hoffentlich bald wieder normalisiert.»

Am Anfang sei logischerweise alles noch etwas ungewohnt, aber Wetli-Zenglein hofft, dass die Leute wieder vermehrt auf den St.Galler Markt kommen und so die lokalen Händler und Verkäufer unterstützen.

Jack Armer und Annina Giezendanner, die ihre Fischprodukte direkt aus Alaska auf dem Markt verkaufen, erzählen, wie erleichtert sie über die Wiederdurchführung des Marktes sind. Giezendanner sagt, dass sie in der Zwischenzeit Auslieferungen gemacht haben: «Obwohl wir dabei vergleichsweise Einbussen gemacht haben, war es zum Glück nicht so, dass wir nichts verkaufen konnten.»

Annina Giezendanner vom Stand «Wildhook Leinenfang» misst die Abstände für die Kunden aus.

Bild: Nik Roth

Der Lieferdienst sei sehr beliebt gewesen und die Leute waren dankbar, dass man die Produkte auch zu ihnen nach Hause gebracht habe. Daher würden sie diesen Service auch in Zukunft anbieten. In all der Umorganisation durch das Coronavirus sieht Giezendanner auch positives:

«Da unsere Produkte tiefgefroren sind, halten sie lange und man kann auch grössere Bestellungen machen.»

Trotzdem freuen auch sie sich darüber, wieder auf dem Markt zu sein. Laut Giezendanner könne es aber gut sein, dass gerade in der ersten Woche noch nicht allzu viele Leute auf den Markt kommen – nicht nur wegen des Regens: «Ich denke, einige werden abwarten, wie die Zeit nach der zweiten Lockerung verläuft und wie sich die Fallzahlen entwickeln.»



Verena Tschudin am Stand vom Feldhof. Bild: Nik Roth

«Obwohl wir nicht auf den Markt konnten, hatten wir aufgrund der Auslieferungen viel zu tun», sagt Verena Tschudin vom Feldhof. Die Nachfrage nach ihrem Lieferservice sei gross gewesen, aber man habe trotz allem den Kontakt mit den Kunden vermisst. Ob bereits jetzt am ersten Tag viele Leute kommen, sei schwierig einzuschätzen, sagt einer ihrer Mitarbeiter. Er sei auf jeden Fall sehr gespannt. Tschudin sagt:

«Es haben bereits einige gesagt, wie schön es ist, dass wir wieder hier sind.»

Während der Zeit, in der der Markt nicht stattfinden konnte, habe sie immer mehr gemerkt, wie treu ihre Kunden seien. «Die Leute haben sich mit uns verbunden gefühlt und haben den Lieferdienst dankend angenommen.» Laut Tschudin sind die Anfragen aktiv von den Kunden gekommen, die Leute haben angerufen und nachgefragt, ob denn auch Hauslieferungen möglich seien: «Solche Rückmeldungen sind sehr schön.»

Auch die Rückmeldungen der Marktbesucher sind durchwegs positiv. Selbst wenn man nicht mit den Leuten spricht, merkt man ihnen die Freude an. Die prall gefüllten Einkaufstaschen sind ebenfalls Zeugen davon. Eine Besucherin ruft einer Standbesitzerin zu:

«Schön, dass ihr wieder da seid!»

Die Marktbesucher freuen sich wieder auf dem Markt einkaufen zu können.

Bild: Nik Roth

Eine weitere Besucherin, die anonym bleiben möchte, sagt: «Für mich war es ungewohnt, mein Gemüse beim Grossverteiler zu kaufen. Es war eigenartig zu sehen, dass es plötzlich so schnell ausverkauft war. Ich bin Veganerin und dadurch auf Obst und Gemüse angewiesen.»

Vor dem Lockdown habe sie ihren Wocheneinkauf immer auf dem Markt erledigt, daher sei es eine Umstellung gewesen. Die Entschleunigung durch die Coronakrise aber gefalle ihr: «Manchmal ist es auch nötig, dass wir Menschen einen Anstoss von aussen bekommen, alles zu überdenken und so wieder schätzen zu können, was wir haben.»

Ingrid Spielmann mit ihrem Einkauf am St.Galler Wochenmarkt. Bild: Eva Wenaweser

Ingrid Spielmann ist Stammkundin des Gemüsemarktes Feldhofs. Um nicht auf ihre Bioprodukte verzichten zu müssen, habe sie daher jeweils direkt beim Hofladen eingekauft. Jetzt wieder auf dem Markt einkaufen zu können sei ein tolles Gefühl.

«Ich bin gerne hier. Man trifft immer Leute, die man kennt und kann spontan ein bisschen Plaudern.»

Generell achte sie darauf, dass sie das Einkaufen auf möglichst ein- oder zweimal in der Woche beschränken könne. Laut Spielmann ist der Einkauf auf dem Markt für sie deshalb ein Vorteil: Sie sieht direkt alle Produkte, das Obst und Gemüse ist frisch und hält bei richtiger Lagerung auch bis zum nächsten Marktbesuch.

Laut Marktfahrer Wetli-Zenglein waren die Leute schon vor den Abstandsmarkierungen am Boden sehr diszipliniert und haben sich an die Abstände gehalten. Selten habe es Momente gegeben, in denen man sich die Hand gegeben habe. Wenn, dann nur weil man sich lange nicht gesehen habe und die Freude über das Wiedersehen die Regeln vergessen liess. Grundsätzlich ist sich Wetli-Zenglein aber sicher:

«Wenn jeder mitmacht, bin ich überzeugt, dass alles positiv verlaufen wird.»

Auch die Stadtpolizei zieht eine positive Bilanz. Mediensprecher Dionys Widmer sagt auf Anfrage, dass alles problemlos verlaufen sei.