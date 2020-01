Video «Jetzt fängt man an zu studieren»: Überlebende Schweine geben dem Pächter nach Brand in Sax Halt Am Montagmorgen brannte es im Schweinestall von Werner Kurtali in Sax. Über 400 Tiere kamen dabei ums Leben. Nun kümmert er sich um die überlebenden Muttersäue. Diese sollen bald in einen anderen Stall umziehen. 07.01.2020, 21.41 Uhr

(dh) Am frühen Montagmorgen schlagen Flammen aus dem Schweinestall in Sax. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung auf den anderen Stallteil und umliegende Gebäude verhindert werden. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr starben in den Flammen über 400 Schweine, vorwiegend Ferkel.

Auch einen Tag später sitzt der Schock beim Pächter des Hofes tief. «Jetzt fängt man an zu studieren was, wie, wo und warum», sagt Werner Kuratli im Beitrag von TVO. Was er alles beim Brand verloren hat, kann der Besitzer der Tiere noch nicht genau beantworten. «Es ist ziemlich viel kaputt.»

«Aber zum Glück leben 60 Muttersauen aus dem zweiten Teil des Stalls noch.»

Die Pflege der überlebenden Tiere gäben Kuratli Halt, um nicht in ein Loch zu fallen. Die Tiere kommen demnächst in einen anderen Stall. «Dort sollten sie es besser haben als in diesem Stall.» Was auch hilft, sei die grosse Solidarität der Mitmenschen. Der Gemeindepräsident und der Pfarrer seien zu Besuch gewesen und viele Leute hätten sich gemeldet.

Der Besitzer des Hofes konnte gemäss TVO das Spital wieder verlassen.