«Jemand schrie im Wasser laut um Hilfe»: Grosseinsatz bei Walenstadt +++ Polizei sucht vermisste Person im Walensee +++ Rega und Polizeitaucher im Einsatz Am Montagnachmittag läuft bei Walenstadt am Walensee eine grosse Suchaktion. Polizeitaucher der Kantonspolizei St.Gallen und die Rega suchen nach einer vermissten Person. 01.06.2020, 17.35 Uhr

Am Montag läuft bei Walenstadt am Walensee eine Suchaktion nach einer vermissten Person im See. Bild: Keystone

(bro) Am Montagnachmittag läuft am Walensee ein Suche nach einer vermissten Person. Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, sagt am Montagabend gegenüber «Tagblatt Online», dass um 15.30 bei der Polizei ein Anruf eines Passanten eingegangen sei.

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

«Jemand schrie im Wasser laut um Hilfe.»

Die Seerettung, Polizeitaucher, Rega, sowie Einsatzkräfte der Kantonspolizei St.Gallen sind vor Ort. «Wir suchen auch mit Drohnen nach einer vermissten Person», sagt Krüsi.

Die Identität der vermissten Person sei noch unklar. Die Suche laufe momentan auf Hochtouren.