«Jemand schrie im Wasser laut um Hilfe»: Grosseinsatz bei Walenstadt +++ Mann nach Bootsausflug vermisst +++ Rega und Polizeitaucher im Einsatz Am Montagnachmittag läuft bei Walenstadt am Walensee eine grosse Suchaktion. Polizeitaucher der Kantonspolizei St.Gallen und die Rega suchen nach einem vermissten Mann. Aktualisiert 01.06.2020, 18.36 Uhr

Am Montag läuft bei Walenstadt am Walensee eine Suchaktion nach einer vermissten Person im See. Bild: Keystone

(bro) Am Montagnachmittag läuft am Walensee die Suche nach einem Mann, der am Pfingstmontag gemeinsam mit zwei weiteren Personen einen Ausflug mit dem Schlauchboot unternommen hatte. «Er verliess das Boot, um schwimmen zu gehen, und verschwand aus unbekannten Gründen im Wasser», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei, gegenüber FM1 Today. Die Hoffnung, den Mann lebend zu bergen, sei gering.

Laute Hilfeschreie

Krüsi sagt am Montagabend gegenüber «Tagblatt Online», dass um 15.30 Uhr bei der Polizei ein Anruf eines Passanten eingegangen sei.

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

«Jemand schrie im Wasser laut um Hilfe.»

Die Seerettung, Polizeitaucher, Rega, sowie Einsatzkräfte der Kantonspolizei St.Gallen sind vor Ort. «Wir suchen auch mit Drohnen.»

Auch die Rega ist im Einsatz. Bild: Keystone

Die Identität der vermissten Person sei noch unklar. Die Suche laufe momentan auf Hochtouren.