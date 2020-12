Vogelgrippe «Jeder Kontakt zwischen Hausgeflügel und Wildvögeln soll verhindert werden»: Die Vogelgrippe nähert sich der Ostschweiz Auf dem Weg in den Süden könnten Wildvögel die Vogelgrippe in der Ostschweiz verbreiten. Momentan gibt es zwar noch keine Fälle, doch laut Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen könnte sich die Gesundheitssituation rasch ändern. Saskia Ellinger 03.12.2020, 05.00 Uhr

Geflügelhalter sind zur Vorsicht aufgerufen: Die Vogelgrippe könnte möglicherweise bald auch wieder in der Ostschweiz auftreten. Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen ruft Ende November Geflügelhalter zur Wachsamkeit auf. Der Grund: «In Nordeuropa sind die Fälle von Vogelgrippe bei wilden Wasservögeln seit Oktober stark gestiegen», heisst es in der Medienmitteilung. Anfang November seien dort die ersten Fälle in Geflügelbetrieben aufgetreten.

Auf dem Weg in den Süden würden viele Wildvögel die Alpen überqueren, und einige, vor allem Wasservögel, zum Überwintern an Seen bleiben. Die Gesundheitssituation könne sich daher rasch ändern. Doch momentan ist die Lage ruhig: Bislang gibt es noch keinen Fall von Vogelgrippe in der Ostschweiz.

Wildvögel stecken das Hausgeflügel an

«Das Virus wird von infizierten Vögeln über Tage bis Wochen über Tröpfchen und Kot ausgeschieden», sagt Sascha Quaile, Kantonstierarzt beider Appenzell. Eine Ansteckung könne durch direkten Kontakt mit infizierten Vögeln, aber auch über indirekten Kontakt über kontaminierte Gegenstände oder über die Luft erfolgen. Letzteres sei stark abhängig von der Lufttemperatur und -feuchtigkeit sowie der Windstärke.



Sascha Quaile, Kantonstierarzt Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden. Bild: PD

«An Vogelgrippe erkrankte Wildvögel werden meist erst durch die Untersuchung von Totfunden entdeckt», sagt Quaile. Lebende Wildvögel könnten teilweise auch angesteckt sein, ohne an der Vogelgrippe zu erkranken, und somit das Virus weiterverbreiten.

Geflügelhalter zu Vorsicht aufgerufen

Geflügelhalter sind daher zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen. Und das betrifft in der Ostschweiz einige: Gemäss Bundesamt für Statistik hatte der Kanton St.Gallen im Jahr 2019 1154 Betriebe mit Geflügel gemeldet. Im Kanton Thurgau waren es 847, in Ausserrhoden 240 und in Innerrhoden 108 Geflügelhaltungen.

Neben den üblichen Biosicherheitsmassnahmen wie Schuhwechsel, Händedesinfektion und Überkleid für Bestallungen sollten laut Robert Hess, Leiter des Veterinäramts im Thurgau, auch weitere Massnahmen getroffen werden:

«Jeder Kontakt zwischen Hausgeflügel und Wildvögeln soll verhindert werden.»

Deshalb werde Geflügelhaltern beispielsweise empfohlen, das Geflügel in einem für Wildvögel nicht zugänglichen Stall zu füttern und zu tränken. Damit lasse sich das Ansteckungsrisiko erheblich reduzieren.

Registrierungspflicht für Geflügelhalter

Seit dem 1. Januar 2010 ist die Registrierung aller Geflügelhaltungen obligatorisch, das gilt auch für die Hobbyhaltungen. Und gerade aktuell sei diese Regelung von grosser Wichtigkeit, sagt der St.Galler Kantonstierarzt, Albert Fritsche:

Albert Fritsche, St.Galler Kantonstierarzt und Leiter des Amts für Verbraucherschutz und Veterinärwesen. Bild: Ralph Ribi

«Sollte die Vogelgrippe im Kanton ausbrechen, müssen wir alle Geflügelhaltungen im Ausbruchsgebiet für den Tierverkehr sperren und tierärztlich kontrollieren können, um die weitere Verbreitung der Seuche zu verhindern.»

Halter von Geflügel sind also zur aktiven Mitarbeit aufgerufen, in dem sie sich beim Landwirtschaftsamt registrieren. Weiter müssen sie ihre Tiere gut überwachen und bei Erkrankung oder gehäuften Todesfällen sofort einen Tierarzt beiziehen. Die Geflügelhalter sind dazu gemäss Tierseuchenrecht verpflichtet. «Der Tierarzt macht eine sogenannte Ausschlussuntersuchung und meldet den Verdacht dem Veterinärdienst», so Fritsche.

Menschen sind nicht gefährdet

Für Menschen bestehe aktuell keine Gefährdung, da der in diesem Jahr sich in Europa ausbreitende Virustyp nicht auf den Menschen übertragbar sei. Trotzdem sollten tote Vögel nicht mit blossen Händen berührt werden.

Werden in einem Gebiet mehrere tote Vögel festgestellt, so rät Fritsche, die zuständigen Wildhüter zu informieren. Kontaktdaten finden sich auf den Websites der entsprechenden Kantone. Von besonderer Bedeutung sind laut Fritsche die Wasservögel:

«Besonders verdächtig für einen Vogelgrippeausbruch ist es, wenn tote Wasservögel beobachtet werden. Diese sind unbedingt dem Wildhüter zu melden.»

Drastische Massnahmen bei Fällen in Betrieben

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen und die kantonalen Veterinärdienste überwachen die aktuelle Entwicklung der Vogelgrippe. Sollte es die Lage erfordern, so werden zusätzliche Massnahmen getroffen, wie beispielsweise die Stallpflicht, die auch schon 2016 unter bestimmten Voraussetzungen galt.

Bei einem Fall von Vogelgrippe in einem Geflügelbetrieb folgen laut Appenzeller Kantonstierarzt Quaile drastische Massnahmen:

«Die Tiere müssen getötet, Eier vernichtet werden.»

Nach der Tötung aller Tiere müsse der Betrieb gereinigt und desinfiziert werden, bevor er wieder freigegeben werden kann. Rund um den Seuchenbetrieb werden laut Quaile weitere Massnahmen durch das Veterinäramt angeordnet, um festzustellen, ob sich die Seuche bereits ausbreiten konnte.