Detailhandel «Jede Reklamation ist ein Geschenk»: Wie Kunden zu Stammkunden und sogar zu Fans werden Wer Kunden wahrnimmt, Träume erfüllt und Emotionen auslöst, ist erfolgreicher im Verkauf. Das sagte der Business Coach Virgil Schmid am Herbstmeeting der Thurgauer Fachgeschäftevereinigung TGshop. Heute genüge es nicht mehr, Kunden gut zu bedienen und ihre Erwartungen zu erfüllen. Martin Sinzig 08.09.2021, 19.25 Uhr

TGshop-Präsident Matthias Hotz (links) und Gastreferent Virgil Schmid unterhalten sich am Rande des Herbstmeetings. Bild: Martin Sinzig

Der Business Coach Virgil Schmid sprach am Dienstag vor rund 70 Vertreterinnen und Vertretern des kantonalen Dachverbands der Thurgauer Detailfachhandelsgeschäfte. Das traditionelle Herbstmeeting war zugleich das erste Treffen der TGshop-Mitglieder in diesem Jahr. Trotz der Einschränkungen durch die Pandemiepolitik appellierte Präsident Matthias Hotz in seiner Begrüssung an die Verkaufsgeschäfte, das Beste daraus zu machen. Positiv stimme, dass die Bevölkerung die lokalen Geschäfte wieder mehr schätze.

Berater, Referent und Buchautor

Knigge im Verkauf, illustriert durch Fallbeispiele und praktische Tipps, vermittelte Virgil Schmid. Dabei konnte der Berater, Referent und Buchautor, der über viele Jahre ein Verkaufsgeschäft geführt hatte, auf seine eigenen Erfahrungen zurückgreifen. Er zeigte auf, wie es gelingen kann, Kunden zu Stammkunden, ja sogar zu Fans, zu machen, oder wie mit kleinen Dingen Zufriedenheit, Vertrauen und innere Verpflichtungen beim Kunden gefördert werden.

Kauf durch Emotionen: Kunden zu Fans machen

Virgil Schmid wurde in seinen Ausführungen schnell konkret:

«Bin ich mir bewusst, dass ich immer wirke, mit meinem Verhalten, mit meinem Aussehen, meiner Kleidung?»

Bei den vielen Berührungspunkten, ob im Internet, im Schaufenster, in der persönlichen Bedienung oder in der Kommunikation, komme es vielfach auf kleine Dinge an, von der freundlichen Begrüssung bis zu den Farben, Formen und Gerüchen im Verkaufsgeschäft.

Doch es genüge heute nicht mehr, Kunden gut zu bedienen und ihre Erwartungen zu erfüllen. Erfolgreicher sei, wer den emotionalen Nutzen seines Produkts oder seiner Dienstleistung zu vermitteln wisse und damit seine Kunden zu treuen Fans mache. Kaufentscheide würden zu 80 Prozent durch Emotionen ausgelöst, betonte Schmid. Träume zu erfüllen und Erlebnisse zu schaffen, diese Strategie hätten schon zahlreiche Unternehmen erfolgreich umgesetzt, vom Autohersteller bis zum Schokoladeproduzenten.

Reklamationen können Veränderungen anstossen

Positive Aussagen und positive Emotionen förderten den Verkauf, machte der Berater und Coach immer wieder deutlich. Das gelte es auch auf allen Kommunikationswegen zu beachten, von der persönlichen Ansprache bis zu E-Mails und in den sozialen Medien, von der Reaktionszeit auf Offertanfragen oder auf Telefonanrufe. Besonders das Beschwerdemanagement sei für den Verkauf zentral. «Ein Kunde, der reklamiert, ist ein Geschenk, dann kann ich etwas verändern», betonte Schmid.