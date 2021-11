Der Gossauer Chläusler findet dieses Wochenende statt

Jahrmarkt Der Markt ist frei zugänglich, die Chilbi mit 3G: Der Gossauer Chläusler findet dieses Wochenende in fast gewohnter Form statt Vom 20. bis 22. November findet nach einem Jahr Zwangspause wieder der Chläusler in Gossau statt. Für die Chilbi gilt die Zertifikatspflicht, der Markt ist frei zugänglich. Es gibt jedoch einen Viertel weniger Stände, damit soll der Abstand gewährleistet werden. Zudem sollen die Besucherströme gelenkt werden. Sabrina Manser 19.11.2021, 05.00 Uhr

Der Warenmarkt an der Chilbi in Gossau wird auch in diesem Jahr frei zugänglich sein. Bild: Hanspeter Schiess (25. November 2019)

Marktständen in den Strassen Gossaus entlang schlendern, Glühwein trinken und Achterbahn fahren. Das ist dieses Jahr wieder möglich. Der Gossauer Chläusler findet von Samstag bis Montag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, während dreier Tage statt. Die Chilbi beginnt bereits am Samstag, der Warenmarkt am Sonntag.

Damit kehrt ein Stück Normalität auf die Gossauer Strassen zurück, aber eben nur ein Stück. Der Markt ist zwar frei zugänglich, bei der Chilbi gilt jedoch eine Zertifikatspflicht. Es gelte keine Maskenpflicht, sagt Armando Zanella von der Sektion Ostschweiz des Marktfahrerverbandes, der für die Organisation des Chläuslers zuständig ist. Man wolle stattdessen die Personenströme lenken. «Der Markt soll ein Rundgang sein», sagt Armando Zanella. Das heisst, Besucherinnen und Besucher sollen in dieselbe Richtung laufen, dafür werden entsprechende Hinweisschilder aufgestellt. Zudem weisen vier Leute von der Securitas auf den Rundgang hin.

Kleinerer Markt, gleich grosse Chilbi

Der Markt ist dieses Wochenende zudem etwas kleiner: 200 statt 270 Stände wird es geben. Dennoch wird der Markt denselben Platz in der Stadt einnehmen, nur die Abstände zwischen den einzelnen Ständen werden grösser. Damit soll auch für mehr Abstand zwischen den Besucherinnen und Besuchern gesorgt werden.

Etwa 20 neue Markthändler hätten für einen Platz am Chläusler angefragt, sagt Armando Zanella. «Wir konnten in diesem Jahr aber leider keine neuen Markthändler aufnehmen.» Ihnen musste abgesagt werden. Ebenso haben lau Zanella jene Händlerinnen und Händler mit jeweils zwei Ständen nun einen Stand. Ein paar Markthändler hätten zudem von sich aus abgesagt. «Einige Händler haben gar nicht mit einer Durchführung gerechnet, deshalb haben sie nun zu wenig Material, um am Chläusler teilzunehmen», sagt Zanella. Trotz allem bleibe die Auswahl am Chläusler mit Kleider, Schmuck, Esswaren, Weihnachtsdekoration gleich gross.

Die Chilbi auf dem Marktplatz wird mit den gleichen Schaustellern wie in anderen Jahren sein. Der Platz wird jedoch eingezäunt und es gilt die 3G-Regel.

Die Chilbi wird am Chläusler gleich gross sein wie in den vergangenen Jahren, es gilt aber die Zertifikatspflicht. Bild: Hanspeter Schiess (25. November 2019)

Kein Festzelt am Chläusler

Abgesagt hingegen sind in diesem Jahr die grossen Festzelte des Bauernvereins, des Elternvereins öffentlicher Spielplatz Gossau und des Fasnachtsvereins Wigo-Hexen. Grund sei laut den Veranstaltern das fehlende Personal für die Eintrittskontrolle, sagt Marktleiter Zanella. Bei Restaurants und deren Aussenbereichen mit Sitzgelegenheit oder Stehtischen ist ein gültiges Zertifikat erforderlich. Bei den Marktständen gilt Take-away. «Wenn man eine Bratwurst an einem Markt isst, läuft man meist weiter durch den Markt.» Die Devise laute deshalb, dass man im Gehen esse und trinke. So sei auch der Ausschank von Alkohol über die Gasse möglich.

In diesem Jahr sei die Planung etwas komplizierter und aufwendiger gewesen. Erst Anfang Monat konnte die Durchführung definitiv bestätigt werden. Die Bedingungen änderten sich laufend, deshalb sei man nicht sicher gewesen, ob der Markt in Gossau möglich sei. «Wir sind mehr als froh, dass wir den Markt überhaupt durchführen können», sagt Armando Zanella. Jeder einzelne Markt sei wertvoll, denn die letzten eineinhalb Jahre seien für die Markthändler und Schaustellerinnen eine schwierige Zeit gewesen, sagt Zanella. «Auch für die Bevölkerung ist es schön, dass der Chläusler stattfindet.»