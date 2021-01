Jahreswechsel Leergefegte Gassen, Champagner auf dem Klosterplatz: So war der Corona-Silvester in der St.Galler Innenstadt In der Altstadt herrscht am 31. Dezember normalerweise reges Treiben. Wie verabschieden sich die St.Gallerinnen und St.Galler vom alten Jahr, wenn Ansammlungen von über zehn Personen verboten und sämtliche Restaurants, Bars und Clubs geschlossen sind? Ein Augenschein. Rossella Blattmann 01.01.2021, 09.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Liebe ist stärker als jede Pandemie: Auf dem Klosterplatz feierten am Silvester vor allem Paare. Bild: Michel Canonica

In der braunen Papiertüte scheppern Glasflaschen, unter den Armen klemmen orange Familienpackungen Paprikachips. Zwei junge Männer tragen am Donnerstagabend ihre Einkäufe die Felsenstrasse hinauf. Vorglühen zuhause für die grosse Silvestersause in der Stadt?

Nicht so dieses Jahr. Wegen des Coronavirus sind Ansammlungen von höchstens zehn Personen erlaubt. Um Menschenmassen zu verhindern, haben Stadt und Kanton St.Gallen am Montag an die Bevölkerung appelliert, an Silvester nicht auf den Klosterplatz zu pilgern und stattdessen zu Hause auf das neue Jahr anzustossen. Auch das Feiern auf der Tanzfläche, das Anstossen in der Bar, oder das Festessen im Restaurant fallen aus.

Silvesterabend in der südlichen St.Galler Altstadt: Die Polizei markiert Präsenz.

Auch der Gottesdienst in der Kathedrale fand coronabedingt im kleinen Kreis statt.

Alles bereit auf dem Klosterplatz: Trotz Partyverbot wurden zusätzliche Abfallkübel bereitgestellt.

Auch die Feuerwehr bereitet sich auf den Jahreswechsel im Klosterviertel vor.

Unterwegs in der fast menschenleeren Marktgasse.

Ein Selfie auf dem Klosterplatz, der sich an Silvester in den vergangenen zwanzig Jahren noch nie so leer präsentiert hatte.

Ein Restaurantbesuch war möglich - dafür musste man aber an diesem Silvester beispielsweise im Hotel Einstein gleich auch noch übernachten.

Gegen Mitternacht kamen sie dann doch noch, die Unentwegten, die auf dem Klosterplatz aufs neue Jahr anstossen wollten.

Gute Stimmung, aber nur knapp coronakonform: Junge Leute feiern das neue Jahr.

Es kann nur besser werden: Ein Küsschen aufs Jahr 2021 mit Blick auf den grossen Weihnachtsbaum.

Grüsse und gute Wünsche an die Daheimgebliebenen.

Ein Neujahrskuss zwischen den Infotafeln zum korrekten Verhalten auf dem Klosterplatz an Silvester.

Prost Neujahr!

Vom Virus lassen wir uns die Silvesterlaune nicht verderben!

Ein stilles Plätzchen bei der Linde auf dem Gallusplatz.

Happy New Year!

Coronagerecht mit Hygienemasken ausgerüstet ins neue Jahr.

Neujahrswünsche auf dem Handy.

Nachtarbeiter I: Sicherheitsleute patrouillieren auf dem Klosterplatz.

Wohin nur mit der leeren Flasche?

Nachtarbeiter II: Das Feuerwehrpikett am Gallusplatz hatte - zum Glück - in dieser Silvesternacht kaum etwas zu tun.

Auch auf dem Heimweg...

...lässt sich das neue Jahr stilvoll im Kerzenschein begrüssen.

Der Bohl - für einmal in der Neujahrsnacht fast menschenleer.

Spontane Silvesterfeier an der Marktplatz-Rondelle.

Nachtarbeiter III: Ein Taxifahrer an der Poststrasse beim Hauptbahnhof vertreibt sich die Zeit mit Lesen.

Auf dem Heimweg beim Rathaus am Bahnhofplatz.

Schwer beladener Passant vor dem «Burger King» an der Kornhausstrasse.

Nachtarbeiter IV: Stadtpolizisten am Hauptbahnhof St.Gallen.

Die Perrons und Züge blieben in der Silvesternacht weitgehend leer.

Warten auf den nächsten Zug.

Im Westflügel des Hauptbahnhofs St.Gallen: Wo sich sonst an den Wochenenden Hunderte junger Leute treffen und bewegen, blieb es in dieser Silvesternacht weitgehend leer.



Eine Ausnahme bilden die Hotelrestaurants. Im Bistro des Hotels Einsteins ist es am frühen Abend noch ruhig. Der Chef de Service brieft sein Personal, auf den festlich gedeckten Tischen stehen silberne Caquelons. «30 unserer Gäste geniessen hier heute ein Fondue Chinoise», sagt Michael Vogt, General Manager des Hotels. Für die übrigen 50 Gäste gebe es ein spezielles Festtagsmenü im Gourmetrestaurant.

Im Bistro des Hotels Einstein gab es für die Hotelgäste Fondue Chinoise. Bild: Michel Canonica

Keine zertanzten Schuhe, kein rauschendes Fest: Bereits im November stand fest, dass der traditionelle «Einstein»-Silvesterball nicht stattfinden kann. «Der Ball ist aber nicht abgesagt, sondern auf Ende 2021 verschoben», sagt Vogt, und rückt sich seine gemusterte Stoffmaske zurecht. Er hoffe sehr, dass im neuen Jahr ein Stück Normalität in die Hotellerie zurückkehre.

Feststimmung? Fehlanzeige

Kurz vor 17.30 Uhr auf dem Gallusplatz: Familien mit Kindern machen sich mit ihren vollen Einkaufstaschen auf den Heimweg, die Dezemberkälte sorgt für rote Backen und steife Finger. Dass dieses Jahr alles ein wenig anders ist, wird auch während des Silverstergottesdienstes in der Kathedrale deutlich.

Der Silvesterabend-Gottesdienst stand im Zeichen von Corona. Bild: Michel Canonica

Mit Maske und Abstand sitzen 50 vornehmlich ältere Männer und Frauen in den hölzernen Kirchenbänken, mehr Gläubige sind wegen Covid-19 nicht zugelassen. Das Virus und wie es die Menschen an ihre psychischen Grenzen bringt, ist Thema der Predigt von Dompfarrer Beat Grögli.

Eine Frauengruppe feiert Silvester vor ihrer Wohngemeinschaft in der Augustinergasse.

Bild: Michel Canonica

Bahnhof St.Gallen, ein paar Stunden später: Auf den Perrons ist es gespenstisch leer. Der Coop ist zu: Keine Leute, die sich noch rasch mit Alkohol eindecken. Eine junge Frau mit langen schwarzen Haaren und pink bemalten Lippen stützt ihren Kollegen, der gekrümmt und würgend auf einer Bank bei der Postautohaltestelle sitzt. Mit dem Alkohol hat er es wohl ein wenig übertrieben.

Mitternacht rückt immer näher, doch: Feierstimmung will in St.Gallen keine aufkommen. Die Gassen sind wie leergefegt. Vor einem Haus an der Augustinergasse stehen fünf festlich frisierte Frauen. Unter den dicken Wintermänteln lugen elegante Outfits hervor. «Weil wir nicht in den Ausgang können, feiern wir heute in unserer WG», sagt eine. Sie hoffe, dass 2021 ein Stück Normalität zurückkehre, und ergänzt: «Für das neue Jahr wünsche ich mir Zuversicht und Unbeschwertheit.»

Küsse und Champagner auf dem Klosterplatz

Ein St.Galler Silvester ohne kollektives Korkenknallen auf dem Klosterplatz? Unvorstellbar, doch im Coronajahr 2020 bittere Realität. Trotz des Appells von Stadt und Kanton versammeln sich eine halbe Stunde vor Mitternacht nach und nach einige Menschen. Flaschen werden geöffnet, vor dem leuchtenden Christbaum die letzten Selfies des alten Jahres geschossen.

Trotz Appell von Stadt und Kanton, nicht wie sonst üblich auf dem Klosterplatz zu feiern, haben einige St.Gallerinnen und St.Galler mit Champagner auf das neue Jahr angestossen. Bild: Michel Canonica

Die grossen Ansturm bleibt jedoch aus. Erinnerungen an vergangene Silvester, an innige Umarmungen mit Freunden, an ausgelassenes Feiern mit der halben Stadt werden wach.

Es ist kurz vor Mitternacht. Zwei Freundinnen mit silbrig-glitzernden Partyhüten, 29 und 30 Jahre alt, schenken sich Champagner ein. «Wir hatten beide Corona. Uns ging es sehr schlecht», sagt eine. «Für das neue Jahr wünsche ich mir Gesundheit.» Am meisten hätten ihr dieses Jahr die sozialen Kontakte gefehlt, sagt die Kollegin, und fügt hinzu:

«Ich hoffe, dass Corona bald Geschichte ist, und die Normalität in unser Leben zurückkehrt.»