Jahresrückblick Da waren es noch fünf: Die Tage von vier St.Galler Spitälern sind gezählt – 2020 ist das Jahr der Spitalschliessungen Die Vertreter der Regionen haben gekämpft – doch am Ende des Tages standen sie ohne Spital da. St.Galler Regierung und Parlament schliessen vier Landspitäler. Die SP lanciert einen Rettungsversuch. Regula Weik 29.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Spital Flawil (im Vordergrund) in der Abenddämmerung: Bereits nächstes Jahr wird es geschlossen.



Bild: Michel Canonica

Es ist Pandemie. Und der Kanton St. Gallen schliesst vier Spitäler. In Zeiten, da täglich auf die hohe Auslastung der Spitäler hingewiesen wird. Da täglich die Belegung der Intensivstationen rapportiert wird. Da täglich kommuniziert wird, wie viele Patientinnen und Patienten beatmet werden müssen. Ist da ein Himmelfahrtskommando am Drücker?

Spitalschliessungen waren jahrelang ein Tabuthema im Kanton St. Gallen. Sie in Angriff zu nehmen, bedeutete bislang, sich das eigene Grab zu schaufeln. Als der Spitalverwaltungsrat im Frühsommer 2018 nur noch rot sah – es drohten jährlich hohe Millionendefizite – und erstmals darüber sprach, Landspitäler schliessen zu wollen, dauerte es nicht lange, bis gefordert wurde, es müssten Köpfe rollen. Der Aufschrei war unüberhörbar.

Die Verbundenheit mit den Spitälern ist besonders in den ländlichen Regionen des Kantons stark. Dort war die Entrüstung denn auch am heftigsten. Und dort dauert sie, wenn auch deutlich abgeschwächt, bis heute an. Die Regionen dürften nicht einfach abgehängt werden. Auch die ländliche Bevölkerung habe ein Anrecht auf eine gute Gesundheitsversorgung – nicht nur der Grossraum St. Gallen, dieses «Schlaraffenland in Sachen Spitalversorgung», wie es ein Politiker aus dem Sarganserland nannte.

Das Toggenburg kann noch hoffen

Hoffen kann heute einzig noch das Toggenburg. SP, Gewerkschaften und Gruppierungen aus der Region haben angekündigt, für den Erhalt des Spitals Wattwil kämpfen zu wollen. Vor den Weihnachtstagen haben sie das Referendum lanciert. Bis Anfang Februar haben sie Zeit, die notwendigen 4000 Unterschriften zusammenzutragen.

Ob das Toggenburger Landspital so gerettet werden kann, ist offen. Ein Ja an der Urne würde zunächst lediglich heissen, dass die 2014 vom Volk abgesegneten Bauvorhaben fertig realisiert werden müssen. Mehr nicht. Auch nicht, dass dort weiter ein Spital betrieben wird. Denn: Die Spitalstandorte legt abschliessend das Kantonsparlament fest.

Die SP streue der Bevölkerung Sand in die Augen, monieren denn auch die bürgerlichen Parteien im Tal. Das Referendum führe erst recht zu einer Bauruine, denn das Spital sei damit nicht zu retten.

Mehrstündige Debatten, klare Entscheide

Walter Gartmann, St.Galler

SVP-Kantonsrat und Präsident der Spitalkommission. Bild: Benjamin Manser

Das Kantonsparlament hatte sich die Entscheide nicht leicht gemacht. Es debattierte über Stunden, meist diszipliniert und sachlich, prüfte Alternativen, den einen oder andern Neben-, Aus- und Rückweg. Doch am Ende des Tages waren sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier – ausgenommen jene der SP – einig: Die Spitäler Altstätten, Flawil, Rorschach und Wattwil werden geschlossen. Oder wie es Walter Gartmann, SVP-Kantonsrat und Präsident der Spitalkommission, formulierte: «Manchmal muss etwas sterben, damit etwas Neues entstehen kann.»

Die vier Standorte erhalten Gesundheits- und Notfallzentren, ausgestattet mit einem Angebot ambulanter Leistungen, abgestimmt auf die Region, betrieben von den niedergelassenen Ärzten. Freilich, das Toggenburg und das Rheintal trauen der Sache bis heute nicht so ganz.

Die Regionensolidarität spielt nicht

Die Debatten machten aber auch deutlich: Die Regionensolidarität spielt nicht oder nicht mehr. Sobald Walenstadt einen Aufschub ausgehandelt hatte, war es mit der breiten Unterstützung für das Toggenburger Spital nicht mehr weit her. Toggenburger Vertreter wiederum versuchten, Wattwil gegen Wil auszuspielen.

Darüber hinaus zeigte sich: Das Toggenburg und das Rheintal stehen nicht geschlossen hinter ihrem Spital. Auch in der Bevölkerung hat ein Umdenken stattgefunden. Corona hat dieses nicht gebremst.

Der Effekt, den sich die Kämpfer für die Landspitäler erhofft hatten, blieb aus. Die Pandemie hat die kleinen Spitäler nicht unentbehrlich gemacht. Gefragt sind Spitäler mit genügend Fachpersonal und Intensivbetten – in der zweiten Welle noch stärker als im Frühling.

Er brachte Ruhe in die Debatte

Bruno Damann, St.Galler Regierungsrat und Gesundheitschef. Bild: Michel Canonica

Welchen Einfluss hat der neue Gesundheitschef Bruno Damann? Er argumentiert sachlich, spricht über Qualität, Fallzahlen, Spitallisten. Der Arzt ist kaum aus der Ruhe zu bringen und hat Ruhe in die Debatte gebracht. Er hat nichts zu verlieren, muss um keine Gunst buhlen: Der CVP-Mann hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass Ende dieser Legislatur Schluss ist. Damann wird in wenigen Tagen 64.