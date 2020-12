Jahresrückblick 2020 geht als Jahr der Pandemie in die Geschichtsbücher ein: Auch die Ostschweiz ist im Krisenmodus Der verhaltene Anfang, der trügerische Sommer und die Eskalation im Herbst: ein Rückblick auf das Coronajahr mit Zitaten. Christoph Zweili 29.12.2020, 05.00 Uhr

Die bei Herr und Frau Schweizer unbeliebte Maske wird zum Symbol für das Pandemiejahr. Bild: Tobias Garcia

Am 10. Januar ist in den Schweizer Medien zum ersten Mal von einem «rätselhaften Virus» die Rede. Bis zu den ersten Coronafällen im Kanton St.Gallen, in Appenzell Ausserrhoden und im Thurgau dauert es allerdings noch bis Anfang März. In Appenzell Innerrhoden ist lange gar kein Coronafall bekannt.

28. Januar

«Von den Symptomen her unterscheidet sich diese Coronainfektion kaum von einer Grippe-Infektion oder Erkältung»

Pietro Vernazza. Bild: PD

Pietro Vernazza, Chefarzt der Infektiologie am Kantonsspital St.Gallen, zwar nicht in der «Swiss National Covid-19 Science Task Force» tätig, dafür als Berater des St.Galler Gesundheitschefs Bruno Damann, ist eine dissonante Stimme im Chor der Coronaexperten. Im Januar relativiert er die Gefahr, die vom neuen Virus ausgeht: «So, wie es aussieht, wird dieses Virus unseren Alltag nicht besonders durcheinanderbringen.» Später wird der St.Galler für die Bemerkung «Die Sterblichkeit bei Covid-19 liegt in der Grössenordnung einer Grippe» heftig kritisiert.

11. März

«Die Corona-Krise darf die Spitaldebatte nicht dominieren»

Beat Tinner. Bild: KEY

Der St. Galler Volkswirtschaftschef Beat Tinner, im März noch FDP-Fraktionspräsident, sagt, die langfristige Anpassung der Spitalstruktur sei zu trennen von einer kurzfristigen Notlage, die durch das Virus entstehen könnte. Ähnlich äussern sich Michael Götte und Andreas Widmer, damals die Präsidenten der SVP- und der CVP-GLP-Fraktion. Widmer hält fest: «Wir sind schlichtweg nicht in der Lage, unsere Spitäler dauerhaft auf Epidemien auszurichten.» Regierungsrätin Laura Bucher, damals noch Co-Fraktionspräsidentin von SP und Grünen, dagegen findet: «Krisen wie die aktuelle können immer wieder kommen. Darauf müssen unsere Spitäler vorbereitet sein.» Die Spitaldebatte vom April wird vertagt.

13. März

«Wir müssen sehr auf der Hut sein, was die soziale Isolation betrifft»

Thomas Diener. Bild: Benjamin Manser

Thomas Diener, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Pro Senectute Kanton St.Gallen, rät, der Risikogruppe 65-plus Sorge zu tragen. Gleichzeitig stellt er fest, dass die Jungen sich sehr solidarisch mit der älteren Generation verhalten, die durch das Corona-Virus ernsthaft gefährdet ist. Die gesteigerte gegenseitige Aufmerksamkeit könne einen positiven Effekt haben, was die gesellschaftliche Wahrnehmung betreffe.

15. April

«Ich bin dann schon froh, wenn ich aus dieser Haft entlassen werde»

Ein denkwürdiger Satz einer 91-Jährigen. Hilda Schläpfer lebt im Alters- und Pflegeheim Risi in Wattwil. Als ihre Tochter Trudi Jäger sie besucht, sitzt diese in einer geschlossenen Holzbox, angebaut ans Heim, eine Scheibe trennt sie von ihrer Mutter. Die mehrfach kopierte Idee der Besuchsbox stammt von Heimleiter Georg Raguth, das «Risi hat früh ein Besuchsverbot erlassen – noch vor dem Bundesrat».

24. April

«Für den Erfolg ist die Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer ausschlaggebend»

Heidi Hanselmann. Bild: Urs Bucher

Der Kanton St. Gallen bietet sich dem Bund für die Pilotphase der Contact-Tracing-App an. Man müsse der Bevölkerung den Nutzen der App aufzeigen. «Wer informiert ist, macht eher freiwillig mit. Ich bin optimistisch, dass dies gelingen kann. Unsere Bevölkerung ist sehr solidarisch», sagt die damalige Gesundheitschefin Heidi Hanselmann. Im Juni kommt die Rückverfolgungs-App der ETH auf den Markt. Sie ist Teil der Corona-Exit-Strategie.

1. Mai

«Der Gewinn steht nicht im Vordergrund»

Flawa-CEO Claude Rieser. Bild: Raphael Rohner

Die Coronakrise hat die Schweiz kaum erfasst, da sind Schutzmasken und Desinfektionsmittel bereits ein rares Gut. Findige Unternehmer springen in die Bresche und wollen Schutzmasken produzieren, darunter auch der CEO des Flawiler Unternehmens Flawa, Claude Rieser. Er will Pandemiemasken im Auftrag von Bund und Kanton Zürich herstellen. Der Produktionsstart verzögert sich: Statt April wird es Juli, weil die Masken bei der ersten Zertifizierung durchfallen. Ausgeheckt wurde die Idee mit den Flawiler Masken bereits Anfang März, als ein Lastwagen mit einem Container voller Schutzmasken an der Einreise von Deutschland in die Schweiz gehindert wird.

5. Juni

«Die Olma ist im Herbst ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, der fehlen wird»

Thomas Scheitlin. Bild: Ralph Ribi

Die Offa hat nicht stattgefunden, das Open Air ist abgesagt, nun muss mit der Olma auch das grösste O im St.Galler Jahreskalender wie so viele andere Veranstaltungen vor Corona kapitulieren– zum grossen Bedauern vom St. Galler Stadtpräsident und Olma-Verwaltungsratspräsident Thomas Scheitlin. Stadt und Kanton schnüren ein Hilfspaket über insgesamt gut 17 Millionen Franken.

8. Juni

Peter Leibfried. Bild: Ralph Ribi

«Die HSG wird eine Präsenzuniversität bleiben»

Distance-Learning, mehrwöchiger Fernunterricht, Video-Teaching: Die Digitalisierung des Unterrichts, der Lehre und der Forschung auf Hochschulstufe erlebt im Coronjahr einen Schub. Für Peter Leibfried, HSG-Prorektor Studium & Lehre, ist der digitale Unterricht nicht alles.

9. Juni

Benedikt Würth. Bild: KEY

«Dieser Rettungsplan ist untauglich»

Der Bund will den Fussball- und Eishockeyligen mit 175 Millionen Franken unter die Arme greifen. Der St. Galler CVP-Ständerat Benedikt Würth bezeichnet das Konzept als «Nulllösung». Das Paket sei in derart strenge Rahmenbedingungen eingeschnürt, dass es nie funktionieren werde.

21. Juni

«Wir haben reagiert, nicht überreagiert»

Monika Bütler. Bild: KEY

Die Aargauerin Monika Bütler, Professorin für Volkswirtschaftslehre und Prorektorin an der Universität St. Gallen (HSG) und vielzitiertes Mitglied der Covid-19-Taskforce, bescheinigt der Schweiz, sie habe schnell und vor allem vernünftig reagiert. Das Land habe in der kritischen Phase sehr gut funktioniert: Es habe nie ein Arbeitsverbot und nie eine Ausgangsperre gegeben.

14. September

«Thurgauer Naturheilmittel wirkt gegen Corona»

Reaktion auf «Blick»-Schlagzeile vom Vortag.

Eine Thurgauer Firma zeigt den Pharma-Multis den Vogel: Nach einem Artikel im «Blick» werden die Apotheken überrannt. Eine Sensationsstudie des international angesehenen Labors Spiez attestiert dem Pflanzenheilmittel Echinaforce der Schweizer Firma A. Vogel AG im Roggwil eine angeblich heilende Wirkung. Das Labor relativiert aber die Ergebnisse.

1. Oktober

«Die Romands kompensieren die weggefallenen Gästegruppen aus dem Ausland um ein Mehrfaches»

Guido Buob. Bild: PD

Appenzell ist kein Geheimtipp mehr, Guido Buob, Chef von Appenzellerland Tourismus AI, freut sich: Mitten in der Coronakrise können die Appenzeller Halbkantone nicht nur über einen Wahnsinnssommer jubeln, sondern sich auch auf ein goldenes Herbstgeschäft freuen. Sie profitieren von tiefen Coronafallzahlen und locken Westschweizer in Scharen an.

25. Oktober

«In einem solchen Fall agieren wir mit dem Contact-Tracing im Blindflug»

Franziska Kluschke. Bild: David Scarano

Franziska Kluschke, Kantonsärztin in Appenzell Ausserrhoden, zur Coronalage im Kanton: «Wir haben fünfmal so viele Infektionen pro 100‘000 Einwohner wie Deutschland.» Appenzell Ausserrhoden hat besonders hohe Corona-Zahlen und deshalb am Sonntag als erster Kanton in der Ostschweiz strengere Massnahmen beschlossen: Jetzt gilt Maskenpflicht in Büros und ein Verbot für Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen. Schuld an diesem Negativrekord ist auch ein Superspreader-Event in Schwellbrunn: Ein Hochzeitspaar weiss von infiziertem Gast – und feiert trotzdem. Das Dorf wird zu einem Mahnmal für die zweite Coronawelle.

2. November

«Unsere Gesellschaft hat verlernt, zu sterben»

Der St. Galler Gesundheitschef Bruno Damann im Pfalzkeller.

Bild: Michel Canonica

Das markige Zitat des St.Galler Gesundheitschefs Bruno Damann in der TVO-Sendung «Zur Sache» interpretieren Jungparteien als «blanken Hohn gegenüber den Angehörigen von Coronaopfern». Der Beschuldigte sieht es im Nachhinein ebenso aus dem Zusammenhang gerissen wie die Aussage «Die Geschichtsschreibung wird zeigen, ob Corona schlimmer ist als eine Grippe.»

Tatsache ist: Damann ist im Pandemiejahr die herausragende Figur in der Ostschweiz. Der ehemalige Hausarzt und Mediziner muss Anfang Juni contre coeur das Gesundheitsdepartement übernehmen. Der im gleichen Monat glanzvoll gewählte 63-jährige Regierungspräsident zeigt sich anfangs der Aufgabe gewachsen: Mit sicherer Hand und mit Augenmass geht er die Krise an. Bis Ende Oktober setzt die St.Galler Regierung auf einen eigenen, liberalen Kurs: Sie setzt im Kanton nur um, was der Bund vorschreibt.

Je weiter das Jahr fortschreitet, desto mehr eckt Damann mit seinem moderaten «St.Galler Weg» an, der sich an Zahlen und Fakten orientiert und den allgemeinen Alarmismus nicht mitträgt: Aus dem «Gentleman im Minenfeld» wird ein «Krisenmanager» und schliesslich ein «Revoluzzer», als er sich mit Bundesrat Alain Berset anlegt. Damann setzt sich dem Vorwurf aus, der St. Galler Regierung sei die Wirtschaft wichtiger als die Gesundheit der Menschen.

16. November

«Unsere Massnahmen sind zu lasch»

Yvonne Gilli.

Bild: Michel Canonica

In fast keinem Kanton der Schweiz ist die Corona-Opferzahl pro 100'000 Einwohner im Moment so hoch wie in St. Gallen: Es gibt bereits doppelt so viele Tote wie in einer normalen Grippesaison. Die Wilerin Yvonne Gilli, zur obersten Ärztin der Schweiz gewählt, kritisiert die Ostschweizer Kantone: «Hier wurde später als in andern Deutschschweizer Kantonen reagiert. Ja, ich denke, unsere Massnahmen sind zu lasch.»

7. Dezember

«Der Thurgau ist genau richtig»

Urs Martin. Bild: Reto Martin

Der Thurgau folgt dem Aufruf des Bundesrats zu schärferen Massnahmen. Für SVP-Regierungsrat Urs Martin ist der Zeitpunkt nicht zu spät, obwohl der Thurgau zu einem der Kantone mit den höchsten R-Werten geworden ist: «Im Unterschied zur Westschweiz sind wir gegenüber staatlichen Eingriffen zurückhaltender.»

16. Dezember

«Wir haben zu spät reagiert»

Der St. Galler Gesundheitschef Bruno Damann, der die Bevölkerung fast wöchentlich über den Stand der Dinge informiert und die Stossrichtung der Massnahmen auf die Brennpunkte der Ansteckung ausrichtet, um einen erneuten Lockdown zu verhindern, gibt zu: «Wir haben zu spät reagiert.» Die welschen Kantone hätten es besser gemacht. Man müsse jetzt restriktiver vorgehen.Der Kurswechsel zahlt sich aus: Die Verbreitung des Virus geht seit 29. November zurück, seit 5. Dezember liegt der R-Wert unter 1. Sorge bereitet allerdings die immer noch hohe Übersterblichkeit bei den 65-Jährigen und älteren.