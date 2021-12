Das bringt das Jahr 2022 im Kanton St.Gallen

Jahresausblick 2022 Heikle Operation an der Autobahn, kühne Pläne im Sport, politische Kämpfe um Denkmalschutz und Klima: Das bringt das neue Jahr im Kanton St.Gallen Nicht nur die Pandemie wird den Kanton St.Gallen im neuen Jahr stark beschäftigen: Ein Blick auf die Agenda. Noemi Heule, Marcel Elsener, Adrian Vögele und Michael Genova Jetzt kommentieren 31.12.2021, 05.00 Uhr

Illustration: Patric Sandri

Die St.Galler Impfzentren sind momentan gut gebucht. Bild: Benjamin Manser

Die Pandemie geht in ihr drittes Jahr. Die Hoffnung auf ein schnelles Ende hat sich nicht erfüllt – gerade in den Ostschweizer Kantonen mit ihren tiefen Impfquoten. Bevor es besser wird, folgt nun ein weiterer Kampf gegen die sich rasant verbreitende Omikron-Variante. Der Jahresbeginn wird im Zeichen der Boosterimpfung stehen. Das Impfzentrum im St.Galler Westcenter beispielsweise ist bereits bis Mitte Januar ausgebucht. Gleichzeitig werden die Kantone weitere Massnahmen erlassen müssen. St.Gallen führt im neuen Jahr eine Maskenpflicht ab der vierten Primarschulklasse ein. Zudem stellt der Kanton weitere fünf Millionen Franken als Coronahilfe für Privatpersonen zur Verfügung, und die St.Galler Parteien unterstützen eine Verlängerung der Härtefallgelder für Unternehmen. Wie es nach dem Winter weitergeht, hängt wohl stark davon ab, ob weitere besorgniserregende Varianten auftauchen.

Das Spital Wattwil wird zum Notfallzentrum. Bild: Benjamin Manser

Bereits am 13. Juni 2021 segnete das St.Galler Stimmvolk die Spitalstrategie der Regierung ab. Die Nachwehen des Entscheids reichen bis ins neue Jahr hinein. Nach Rorschach und Flawil soll Ende März das Spital Wattwil geschlossen werden. Nahtlos nehmen das geplante Notfallzentrum und ein Angebot zur Alkoholkurzzeittherapie den Betrieb auf. In Flawil soll das Spitalgebäude im Herbst abgerissen werden; das private Pflegeunternehmen Solviva plant an seiner Stelle einen Neubau. In Walenstadt wird im kommenden Jahr definitiv entschieden, ob der Rettungsplan des Kantons Graubünden, der das Spital übernehmen will, aufgeht. Damit ist die Spitalplanung jedoch nicht abgeschlossen: Die Kantone Glarus, Graubünden, beide Appenzell, Thurgau und St.Gallen wollen die stationäre Grundversorgung künftig aufeinander abstimmen. Im kommenden Jahr werden erste Resultate der Zusammenarbeit erwartet.

Auch die Sanierung des Stephanshorntunnels ist ab 2022 vorgesehen. Bild: Urs Bucher

Die Sanierung der St.Galler Stadtautobahn A1 kommt in die heisse Phase. Im vergangenen Herbst wurde der Abschnitt vom Zubringer Winkeln bis zum Sitterviadukt fertiggestellt. Ab Frühling 2022 bis Herbst 2023 wird es mit der zweiten Etappe zwischen Sitterviadukt und Neudorf zu massiven Engpässen kommen. Um den Verkehrskollaps zu verhindern, versucht das Bundesamtes für Verkehr (Astra) mit Maskottchen Fredi Vogl, die Autofahrer zum Umstieg auf den Bus zu bewegen. Schon eine Reduktion der Verkehrsmenge in den Stosszeiten um zehn Prozent würde viel bringen. Deshalb werden auf mehreren Stadt- und Regionalbuslinien zusätzliche Busse eingesetzt. Zudem richtet die Stadt temporäre Fahrbahnlinien ein, die verhindern sollen, dass Busse durch Autokolonnen blockiert werden. Die Sanierung des 10,4 Kilometer langen Autobahnabschnitts dauert voraussichtlich bis 2027 und wird rund 550 Millionen Franken kosten.

Der Kanton soll mehr Geld für den Ersatz fossiler Heizungen bereitstellen: Dies fordert die Klimafonds-Initiative unter anderem. Bild: Urs Jaudas

Die Klimapolitik der Schweiz kam im Jahr 2020 kaum voran: Das CO 2 -Gesetz scheiterte an der Urne. Jetzt gibt es neue Anläufe, nach dem Motto «Weniger Verbote, mehr Anreize». Auf nationaler Ebene ist von Initiativen für einen Milliardenfonds zu Gunsten des Klimas die Rede, wobei sich SP und Grüne um die Führungsposition streiten. Bereits weiter fortgeschritten ist die Diskussion im Kanton St.Gallen: Schon vor zwei Jahren forderten SP und Grüne einen 100-Millionen-Fonds für Klimamassnahmen, etwa für den Ersatz fossiler Heizungen. Das Kantonsparlament sagte Nein. Jetzt wollen SP, Juso und mehrere Verbände das Anliegen vors Volk bringen. Im November lancierten sie die Klimafonds-Initiative und haben nun bis Mitte April Zeit, 4000 Unterschriften zu sammeln. Nicht mehr im Boot sind die Grünen. Aus Zeitgründen verzichte man auf eine überparteiliche Kooperation, hiess es bei der SP.

Beispiel für das Seilziehen um den Denkmalschutz: die historische Spinnerei Uznaberg in Uznach. Bild: Nik Roth

In seiner ersten Session im Februar beugt sich der Kantonsrat einmal mehr über das kantonale Bau- und Planungsgesetz: Das seit 2017 geltende Gesetz soll mit Nachträgen verbessert werden. Zu diskutieren geben etwa Schwerpunktzone, Grenzabstände, Grünflächenziffer oder Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Am meisten Zündstoff liefert aber der III. Nachtrag mit Anpassungen im Natur- und Heimatschutz: Das Ansinnen der Regierung, den Entscheid über geschützte Baudenkmäler an die Gemeinden zu übertragen und dem Kanton nur noch das Beschwerde- und Rekursrecht zuzugestehen, stösst auf Widerstand. Sieben Schutz- und Fachverbände – Heimatschutz, SIA, BSA, Werkbund, WWF, Pro Natura, Landschaftsschutz Schweiz – befürchten den Verlust wichtiger Bauzeugen und haben angekündigt, eine entsprechende Gesetzesänderung durch den Kantonsrat zu bekämpfen – notfalls mit einem Referendum.

Der aufgeweitete Rhein: Visualisierung aus dem Rhesi-Projekt. Bild: PD

Schritt für Schritt kommt im Rheintal das grösste Bauvorhaben seit Generationen voran: Für das Hochwasserschutzprojekt Rhesi – Kosten über eine Milliarde Franken, Bauzeit gut 20 Jahre – müssen die Schweiz und Österreich einen Staatsvertrag erarbeiten und die Baubehörden beidseits des Rheins das genehmigungsreife Projekt prüfen, bevor es frühestens 2023 aufgelegt wird. Am Rhein laufen noch andere grössere Planungen: So wurden 2021 die Pläne für die Flussverbreiterung in Maienfeld und Bad Ragaz aufgelegt – eine Massnahme aus dem Entwicklungskonzept Alpenrhein. Dort wird der Rhein auf einer Länge von drei Kilometern wechselseitig aufgeweitet. 2022 sollen die St.Galler und Bündner Gremien das überarbeitete Projekt und den Kredit beschliessen. Aufweitungen prüfen St.Gallen und Liechtenstein im Zusammenhang mit Dammsanierungen auch für die Rheinabschnitte Triesen, Sevelen und Schaan.

Auf dem Areal Wil West sollen sich dereinst Firmen mit insgesamt 2000 Arbeitsplätzen ansiedeln. Karte: PD

Es soll eines der wichtigsten Gewerbe- und Industriegebiete der Ostschweiz werden: Auf dem Areal Wil West, das dem Kanton St.Gallen gehört und auf Thurgauer Boden liegt, ruhen viele Hoffnungen. Der St.Galler Bauchef Marc Mächler stellt Firmenansiedlungen mit 2000 Arbeitsplätzen in Aussicht. Zuerst aber muss das Gebiet vorbereitet werden. Das ist keine Kleinigkeit: Ein neuer Autobahnanschluss und eine Thurbo-Haltestelle sind vorgesehen, die Streckenführung der Frauenfeld-Wil-Bahn soll angepasst werden und so weiter. Für die Erschliessung, Entwicklung und Vermarktung von Wil West will der Kanton 29 Millionen Franken aufwerfen, der Kantonsrat hat dem Kredit im Herbst mit Vorbehalten zugestimmt. Mit dem Thurgau laufen Diskussionen über die Vorschriften für das Areal. Gibt die Politik grünes Licht, ist das Volk am Zug: Voraussichtlich im Herbst wird in St.Gallen über den Sonderkredit abgestimmt.

Das Siegerprojekt aus dem Architekturwettbewerb für die Zentrumsbibliothek in St.Gallen. Bild: PD

Die Neue Bibliothek St.Gallen als gemeinsame Einrichtung von Kantons- und Stadtbibliothek am Standort Union erhält Konturen: Für «Doppeldecker», das Wettbewerbssiegerprojekt des Berliner Architekten Volker Staab, läuft die Projektierung samt Betriebskonzept. Den dafür nötigen Kredit der Stadt hatte das Stadtparlament im September einstimmig beschlossen und damit ein klares Signal in den Kanton gesendet: Alle Fraktionen der Stadtpolitik begrüssen das Vorhaben, wenn auch teils mit Kritik an den Kosten von 137 Millionen Franken. Bis die Bauvorlage 2023 dem Kantonsrat und dem Stadtparlament vorgelegt wird und 2024 vors Volk kommt, braucht es trotzdem noch Überzeugungsarbeit. Eine schöne Herausforderung für die Beteiligten, zu denen ab 1. März Susanne Uhl gehört: Die Literaturwissenschafterin, bisher in der Geschäftsleitung der Zentralbibliothek Zürich tätig, leitet ab da die Kantonsbibliothek Vadiana.

Reitsport und über 30 weitere Sportarten: Die Anlage Gründenmoos in der Stadt St.Gallen soll ausgebaut werden. Bild: Urs Bucher

Der Kanton St.Gallen will bei der Förderung von Sporttalenten in der nationalen Liga mitmischen – und auch dem Breitensport einen neuen Schub verleihen: Die Sportanlage Gründenmoos in der Stadt St.Gallen soll zu einem Zentrum für über 30 Sportarten ausgebaut werden, etwa für Pferdesport, Badminton und Handball. Der Bund fördert den Standort als «Sportanlage von nationaler Bedeutung» finanziell. Dazu passt, dass sich der Verband der Ostschweizer Kavallerie- und Reitvereine für ein «Nationales Pferdesportzentrum Ostschweiz» in St.Gallen und Frauenfeld ausspricht. Für den Wintersport ist ein weiteres Zentrum im Sarganserland angedacht – samt unterirdischer Skianlage im Stollen Hagerbach. 2022 werden Kanton und Stadt über das weitere Vorgehen entscheiden. Eine Machbarkeitsstudie zur «Sportvision Ost» mit den Zentren St.Gallen und Sargans soll Anfang Jahr bei der Regierung eingereicht werden.

Bischof Markus Büchel hat Grund zum Feiern. Bild: Mareycke Frehner

Auf ein Ende der Pandemie und uneingeschränktes Zusammensein hoffen nicht zuletzt die St.Galler Katholikinnen und Katholiken: Sie feiern im 2022 das 175-Jahr-Jubiläum ihres trotz grandioser Klostergeschichte jungen Bistums. Die im April 1847 begründete Eigenständigkeit der Diözese, die zuvor Konstanz respektive Chur angeschlossen war, wird mit 17,5 Pilgertagen durch alle 33 Seelsorgeeinheiten des Bistums begangen – Start ist am 19. März mit der Wanderung von Winkeln über Herisau nach Madgenau, Ziel am 25. September ein Sternpilgern zur Kathedrale, wo Bischof Markus Büchel zum Festgottesdienst lädt. Vom 22. bis 24. April findet zum Bistumsjubiläum der regionale Weltjugendtag in St.Gallen statt – am grössten katholischen Jugendanlass der Deutschschweiz werden gut 900 Jugendliche erwartet. Die gegenwärtigen Herausforderungen diskutiert eine Festakademie am 8. April – just 50 Jahre nach der Synode 72 in Wil.

