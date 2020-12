Jahresausblick 2021 Impfschutz, Spitalschliessungen und einen Innovationspark: Das bringt das neue Jahr im Kanton St.Gallen Im Januar schlägt die letzte Stunde des Spitals Rorschach. Im März entscheidet sich, ob das «Eidgenössische» nach St.Gallen kommt. Und ab Mai könnte der Kanton Impfzentren für die breite Bevölkerung einrichten. Ein Blick in die Zukunft. Michael Genova 31.12.2020, 05.00 Uhr

Illustration: Patric Sandri



Nach der Grippeimpfung folgt die Covid-19-Impfung - in der Ostschweiz am schnellsten in Appenzell Innerrhoden. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Alle hoffen auf das Heilmittel: Am 4. Januar startet der Kanton St. Gallen mit den Impfungen gegen Covid-19. Ebenso der Thurgau und Appenzell Ausserrhoden. Innerrhoden hat bereits vor Weihnachten als Pilotkanton erste Impfungen durchgeführt. In St. Gallen werden in einer ersten Phase Mitarbeiter und Bewohner von Betagten- und Pflegeheimen geimpft. Dafür sind mobile Impfteams im Einsatz. Ab dem 11. Januar kommen dann Gesundheitsfachpersonen in Spitälern und Spitex an die Reihe. Und ab Mitte Januar sollen sich Risikopatientinnen und -patienten in ausgewählten Arztpraxen impfen können. Für die breite Bevölkerung wird dies voraussichtlich ab Mai möglich sein. Dann könnte der Kanton St. Gallen auch grössere Impfzentren in Messe- oder Turnhallen einrichten. Der Thurgau plant derweil zwei bis vier regionale Impfzentren. Ein erstes für Risikopatienten will er bereits am 11. Januar in Frauenfeld eröffnen. (mge)

Das Spital Flawil (im Vordergrund) in der Abenddämmerung: Bereits nächstes Jahr wird es geschlossen.



Bild: Michel Canonica

Nun geht es rassig: Anfang Dezember beschloss das St. Galler Kantonsparlament, die vier Landspitäler Altstätten, Flawil, Rorschach und Wattwil zu schliessen. Mitte Januar bereits wird in Rorschach der Notfall aufgehoben, Ende Januar dann die stationäre Bettenstation. Mitte kommenden Jahres ist Flawil an der Reihe.

Hoffen kann einzig noch das Toggenburg. SP, Gewerkschaften und Gruppierungen aus der Region kämpfen für das Spital Wattwil. Vor Weihnachten lancierten sie das Referendum und begannen mit dem Sammeln von Unterschriften. Bringen sie die notwendigen 4000 zusammen, werden die St. Galler Stimmberechtigten nächstes Jahr an der Urne darüber entscheiden. Genauso wie über eine Finanzspritze für die Spitalregion Fürstenland Toggenburg und die höheren Staatsbeiträge an die Notfallversorgung im Kanton. Die Spitaldebatte ist noch lange nicht abgeschlossen. (rw)

Wann werden solche Bilder wieder möglich sein? Der Impfstoff weckt Hoffnungen, bald wieder zu feiern wie hier am Open Air St.Gallen. Bild: Urs Bucher

Ohne Fans ist der Fussball nichts, das Transparent vom Old Trafford in Manchester passt ebenso gut in den St. Galler Kybunpark. Angesagt sind die Spiele im Stadion mit dem drittbesten Zuschauerschnitt im Land ja, doch ob der FC St. Gallen gegen Luzern oder Zürich Ende Januar 50 Fans zulassen darf, ist fraglich. Vage Aussichten – das gilt erst recht für Konzerte und Theateraufführungen. Können Stiller Has in der Grabenhalle (29.1.) oder The Garden im Palace (6.3) auftreten, wird die im Frühling gestoppte Tragödie «Orestie» in der Lokremise (24.1.) doch noch aufgeführt? Wenn ja, vor wie viel (weiterhin maskiertem) Publikum? Für die Sommerfestivals wie das vorprogrammierte Open Air St.Gallen verspricht eine «Durchimpfung» mehr Hoffnung. Wobei Veranstalter von Olma bis Schwingfest bald ein heikles Thema besprechen müssen: Setzen sie auf eine Impfpflicht und Schnelltests zum Einlass? Viele scheinen nicht abgeneigt. (mel)

Hier am Platztor am Rand der St.Galler Altstadt entsteht für 160 Millionen Franken der neue Campus der Universität. Bild: Hanspeter Schiess

Im Jahr 2021 sollen die grössten Bauvorhaben des Kantons in der Hauptstadt im Entwurf feststehen: Im April wird das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs für den HSG-Campus Platztor bekanntgegeben, nachdem im Sommer die drei überzeugendsten Projekte in eine Überarbeitungsrunde geschickt wurden. Noch nicht abgeschlossen ist der Wettbewerb für die Neue Bibliothek von Kanton und Stadt St. Gallen am Blumenmarkt: Im März tagt die Jury ein zweites Mal und entscheidet über das Siegerprojekt. Das letzte Wort hat die Regierung, die später im Frühling informieren will. Spannende Fortschritte im Wohnbau sind auf Industriebrachen versprochen: In den umgebauten früheren Spinnereien von Flums und Mels beginnt die Vermietung, auf dem Textilfabrikareal Feldmühle in Rorschach wird der Teilzonen- und Gestaltungsplan für den geplanten Wohnraum von rund 760 Menschen öffentlich aufgelegt. (mel)

Auf dem St. Galler Breitfeld würde 2025 eine Schwingerarena aufgebaut, die mit 56'000 Plätzen dreimal mehr Zuschauer fasst als der Kybunpark. Bild: Urs Bucher

Mann gegen Mann. Lätz, Buur, Schlungg. Sägemehl und Schweiss. Am 6. März 2021 wird bekannt, wo das grösste Sportfest der Schweiz 2025 ausgetragen wird. Findet der Wettstreit der Bösen um Kraft und Kränze in St. Gallen oder in Mollis statt? Das Zentrum der Ostschweiz punktet mit Verkehrsanbindung, Übernachtungsmöglichkeiten, Sicherheit und dem 60 Hektar grossen Festgelände im Breitfeld, die «Kandidatur Esaf 2025 Glarnerland+» basiert auf der Sympathie mit dem kleinen Bergkanton und dem Herzblut der Bevölkerung. Setzt sich der kleine Glarner David mit einem genauso überzeugenden Konzept gegen den grossen St. Galler Goliath durch? Die Abgeordneten des Eidgenössischen Schwingerverbandes erhalten die Unterlagen im Februar und entscheiden schriftlich bis Anfang März, was auf eine hohe Stimmbeteiligung schliessen lässt. Die Hoffnung der Glarner ist gross. Aber die der St. Galler auch. (cz)

Eine Touristenattraktion: Die berühmte Skihalle in Dubai – in Sargans soll eine Indoor-Schneesportanlage gebaut werden. Bild: PD

Kein One-eighty, kein Air-to-Fakie auf dem Snowboard, keine Carvingschwünge auf der Piste, keine halsbrecherischen Schlittelrennen – alles geschlossen, alles verboten. Doch dann beugt sich die St. Galler Regierung nochmals über die Fallzahlen, zählt die freien Intensivbetten, analysiert den Reproduktionswert – und erbarmt sich der Wintersportbegeisterten.

Auch längerfristig naht Rettung: Bei der nächsten Pandemie ist Wintersport im Berg angesagt. Da kann draussen toben, wer auch immer will – Viren, Wind, Drängler am Lift. Auf der unterirdischen Schneesportanlage im Versuchsstollen Hagerbach ist Skigaudi angesagt – die Skihalle in Dubai kann einpacken. 250000 Franken nimmt die Regierung für eine Machbarkeitsstudie in die Hand; im September soll diese vorliegen. Dass die Anlage nur für Talente geplant ist, muss nicht stören: Es bleibt noch viel Zeit zum Trainieren. Eröffnung ist erst in zehn Jahren. (rw)

Theresia Rohner, Töpferin und Unternehmerin, kämpfte in Appenzell Innerrhoden für das Frauenstimmrecht.

Bild: Keystone (9. Mai 1990)

Erst 1971 wurde die Schweiz auch für die Frauen zur Demokratie. Mehr als 120 Jahre nach der Gründung des Bundesstaates erhielten sie das Stimm- und Wahlrecht auf nationaler Ebene. Die meisten Kantone folgten dem Beispiel und führten zeitgleich oder kurz danach auch das kantonale Frauenstimmrecht ein – bis auf die beiden Appenzell. Dort dauert der Kampf 20 Jahre länger. In Ausserrhoden brachte 1989 ein knappes Handmehr an der Landsgemeinde die Wende. In Innerrhoden war es die Aktivistin Theresia Rohner, die eine Klage vor Bundesgericht einreichte – und 1990 gewann. Im kommenden Jahr blicken die beiden Frauenzentralen St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden sowie der katholische Frauenbund St. Gallen-Appenzell zurück auf 50 Jahre nationales Frauenstimmrecht. Dafür haben sie ein Jubiläumsprogramm vorbereitet. Ein erster Höhepunkt ist im März der internationale Tag der Frau in St. Gallen und Heiden. (mge)

Der ETR 610 «Astoro» wird neu zwischen Zürich und München verkehren. Bild: SBB

Dank neuer Züge mit Neigetechnik in vier Stunden von Zürich nach München – und das mit zwölf Fahrten täglich doppelt so häufig wie bisher: Der Fahrplanwechsel am 13. Dezember setzte einen Meilenstein auf der nun vollständig elektrifizierten Bahnstrecke Zürich–St. Gallen–München. Die versprochene schnelle Vernetzung der beiden Metropolen wird allerdings erst im Dezember 2021 umgesetzt – will heissen: Erst ab dem Fahrplanjahr 2022 fährt der «schnelle Münchner» in drei Stunden 30 Minuten von Zürich nach München. Stolperstein ist der technische Systemwechsel an der Grenze in St. Margrethen während der Fahrt statt im Stillstand, um den vorgesehenen Fahrplan einhalten zu können. Bis Ende 2021 erfolgt diese Umstellung noch statisch – während eines längeren Halts in St. Margrethen verliert der Alstom-Triebzug so den zuvor herausgefahrenen Vorsprung zwischen Zürich und der Grenze. (cz)

Neuer Name, neues Logo: Die CVP Schweiz wird sich in «Die Mitte» umtaufen. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Ab dem 1. Januar heisst die CVP neu «Die Mitte». Jedenfalls auf nationaler Ebene. Die Kantonalparteien entscheiden selber, ob sie den Namen übernehmen. Zwar haben sie dafür bis 2025 Zeit, die Beschlüsse dürften aber vielerorts im Lauf des Jahres fallen. In der Ostschweiz zeichnen sich kontroverse Diskussionen ab. Während der Parteivorstand in Ausserrhoden den Wechsel quasi schon vollzogen hat, wird die Innerrhoder Kantonalpartei eher am bisherigen Namen festhalten. In St. Gallen und im Thurgau sind die Meinungen geteilt. Auch manche prominente CVP-Politiker sind dagegen, das C komplett fallenzulassen. So will der St. Galler Nationalrat und Bauernpräsident Markus Ritter «die Marke CVP» beibehalten – man habe jahrzehntelang in sie investiert, und sie werde von der Basis breit getragen. Denkbar ist, dass sich die eher skeptischen Kantonalparteien für eine Kombination des alten und neuen Namens entscheiden. (av)

Der Innovationspark wird in der Stadt St. Gallen im Umfeld der Empa sowie in Buchs angesiedelt. Bild: Mareycke Frehner

Die Ostschweiz hat die Kurve doch noch gekriegt: Nach jahrelangen Bemühungen schafft sie den Anschluss an den nationalen Innovationspark. Der Kanton St. Gallen hat Ende November grünes Licht aus Bern erhalten. Der abschliessende Entscheid des Bundesrats wird in den kommenden Monaten erwartet, er gilt jedoch als Formsache. Das heisst: Jetzt gilt es ernst, die Ostschweiz muss zeigen, dass ihr Vorhaben in der Praxis funktioniert. Das St. Galler Volkswirtschaftsdepartement arbeitet bereits daran, die Organisation für den Innovationspark Ost aufzubauen. Konkret sollen zwei Standorte in der Stadt St. Gallen und in Buchs entstehen, an denen Forschung und Wirtschaft eng zusammenarbeiten. Zu den Schwerpunkten gehört die Gesundheitstechnik. Ziel des Ganzen ist es, vor allem kleinere und mittlere Unternehmen bei der Entwicklung innovativer Produkte zu unterstützen und damit die regionale Wirtschaft zu stärken. (av)