Weinfelden: So feiert der CCI sein Eröffnungsfest

Weinfelden Italianità mit Pizze, Vespa und Cinquecento: so feierten der Italienerverein sein Centro Das Centro Culturale Italiano (CCI) hat an vier Tagen die Eröffnung des neuen Vereinslokal gefeiert. Dabei gab es etwa die legendären Pizze, die man von der WEGA her kennt. Manuela Olgiati 19.06.2022, 16.12 Uhr

Freuen sich übers Fest: CCI-Präsident Maurizio Colella, Laura Garappa, Franco Miceli, Michael Mente und Antonio Garappa. Bild: Manuela Olgiati

Feiern wie in Italien mit heissen Temperaturen, Pizza aus dem Holzofen und Autos. Der Verein Centro Culturale Italiano (CCI)Weinfelden freut sich immer, seine Gäste an der Freiestrasse 10 willkommen zu heissen. An diesem Wochenende hat er zum Eröffnungsfest des CCI eingeladen. Kurz vor dem ersten Lockdown war der Umbau des CCI fertiggestellt. Präsident Maurizio Colella sagt: «Endlich kann das Einweihungsfest stattfinden.» Er und seine Teamkollegen helfen in Küche und Service. «Unsere Pizze sind legendär und unsere Feste emotional», sagt Vorstandsmitglied Antonio Garrapa.

Das Einweihungsfest begann bereits am Donnerstag mit Handwerkern, Sponsoren und Stiftungsrat. Am Wochenende kamen die Weinfelder und italienischen Gäste in Scharen an diesen beliebten Treffpunkt. Bereits am Mittag werden Salsiccia grilliert. Am Abend gibt es die Holzofenpizze, bekannt von der Wega. Und mittendrin die Pizzaioli Andrea und Agostino. Sie schieben Pizzas mit Schinken, Pilzen und weiteren leckeren Zutaten im Minutentakt in den heissen Steinofen. Den Besucherinnen und Besuchern schmeckt’s.

Des Italieners Stolz sind Fahrzeuge

Der Weinfelder Schuhmacher Antonio Mente sagt: «Die herzliche Atmosphäre ist schön.» Besucherin Madeleine Büsser sagt: «Ich fühle mich wohl unter all diesen Menschen.» Weitere Besucher besichtigen die Räume im CCI, welche gemietet werden können. Auf dem Parkplatz sind Dutzende Fiat 500, des Italieners Liebhaberobjekt. Auf Hochglanz poliert sind die Autos aus dem, wie Besucher Michael Mente sagt, «Boom der italienischen Nachkriegsjahre» in allen Farben zu bewundern. Franco Miceli fährt stolz mit Besuchern eine Ehrenrunde mit seinem Cinquecento aus dem Jahr 1969. Eine Vielzahl von Vespas ergänzt die Ausstellung.

Der Verein CCI wurde 2018 gegründet und vereinigt verschiedene Italienergruppierungen. Mit italienischer Kultur und Gastfreundlichkeit, mit spannenden und geselligen Anlässen möchte das CCI Begegnungsort für alle sein. Möglich wurde das CCI durch die Stiftung St.Franziskus und Sponsoren, sagt ­Vorstandsmitglied Giuseppe Soldano. «Es ist ein Treffpunkt nicht nur für die italienische ­Gemeinschaft.»