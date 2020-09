Ist die Schweiz zu abhängig vom Ausland? Bundesrat geht über die Bücher – auf Druck von Ostschweizer Parlamentariern Die Coronakrise hat gezeigt, dass internationale Lieferketten rasch zusammenbrechen können. Ostschweizer Bundesparlamentarier kritisieren, die Schweiz sei zu abhängig vom Ausland. Jetzt verspricht der Bundesrat eine Analyse mit Lösungsvorschlägen. Adrian Vögele 03.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Containerhafen in Basel: Der Bundesrat will die Versorgungslage der Schweiz unter die Lupe nehmen. Steffen Schmidt / KEYSTONE

Im Ernstfall schaut jeder zuerst für sich – Globalisierung und internationale Zusammenarbeit hin oder her: Diese Erfahrung machte die Schweiz im Frühjahr, als beispielsweise bestellte Medizingüter im Ausland blockiert wurden. Auch die Wirtschaft geriet in Schwierigkeiten, weil ausländische Zulieferer – etwa in China – plötzlich ausfielen.