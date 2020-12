isoliert «Es ist echt traurig»: Drei Ostschweizerinnen über den Corona-Shutdown in England und die Einreisesperre in die Schweiz Wer jetzt in London ist, wird es lange bleiben: Die Hauptstadt Englands, aber auch andere Teile des Landes sind isoliert, die Menschen dürfen wegen einer mutierten, ansteckenderen Virusvariante nicht mehr ausreisen. Drei Ostschweizerinnen erzählen, wie es sich anfühlt, in England «gefangen» zu sein. Christa Kamm-Sager 21.12.2020, 17.04 Uhr

Wer konnte, ergatterte sich vor drei Tagen noch eine letzte Ausreisemöglichkeit aus London. Bild: Andy Rain / EPA

Die St.Gallerin Carla Maurer ist Pfarrerin an der Schweizer Kirche in London und lebt mit ihrer Familie in einem Quartier in Nordlondon. «Langsam habe ich ein starkes Isolationsgefühl auf dieser Insel», sagt sie am Telefon und umschreibt damit eine Stimmung, die wohl auf viele Menschen in London und England zutrifft. «Es ist ermüdend.» Sie beschreibt sowohl die Situation rund um den nach wie vor ungeklärten Brexit, aber auch die verstärkten isolatorischen Coronamassnahmen spielten dabei eine grosse Rolle. Etwas ernüchtert sagt sie:

«Wir hatten nach dem Novemberlockdown Hoffnung, dass es wieder besser geht. Nie hätte ich erwartet, dass es in London nochmals zu einem totalen Weihnachtsshutdown kommt.»

Carla Maurer Bild: zVg

Sie und ihre Familie seien von der Ausreisesperre nicht direkt betroffen, da sie im Sommer länger in der Schweiz weilten und schon damals geahnt hätten, dass es im Herbst und Winter nochmals zu strengen Vorschriften kommen werde. «Ich habe aber drei Bekannte, die es gerade am letzten möglichen Tag noch geschafft haben, in die Schweiz auszureisen.» Auch innerhalb von England seien die Züge derzeit übervoll, «viele wollen weg aus London in andere Regionen.» Sie sei etwas besorgt darüber, ob die Kollegen, die jetzt in der Schweiz oder anderen Regionen seien, dann auch wieder zurückreisen können.

Tausende Familien vor schwierigen Situationen

Am Donnerstag seien die Läden noch offen gewesen. Jetzt seien die Strassen in der Stadt total leer – und das vor Weihnachten.

«Es ist echt traurig, und es deprimiert mich, in der Stadt unterwegs zu sein.»

Einmal pro Tag dürfe man raus und sich pro Tag höchstens mit einer Person ausserhalb der Familie treffen. Spielplätze, Schulen und Krippen seien noch offen. Besonders betroffen von diesen verstärkten Massnahmen seien London und Südostengland.

Auch an Weihnachten seien die Massnahmen streng: Nur eine alleinstehende Person dürfe am Weihnachtstag zu Besuch kommen. «Meine Schwiegermutter wohnt aber fünf Stunden entfernt, so geht das nicht auf mit dem einen Tag Besuch.» Und so gebe es Tausende Familien, die vor ähnlichen Situationen stünden.

Megaenttäuschung und Galgenhumor

Carla Maurer ist als Pfarrerin im regen Kontakt mit den Menschen. Sie beobachtet dabei verschiedene Reaktionen:

«Von der Megaenttäuschung über die neuen strengen Massnahmen bis zum Galgenhumor gibt es alles.»

Der Humor sei bei vielen Leuten noch da – das sei zum Glück typisch für die Briten. Pensionierte, die nicht mehr vom Erwerbseinkommen abhängig seien, seien materiell etwas weniger betroffen. Für Leute, die im Erwerbsleben stünden, sei es derzeit sehr schwierig, zum Teil brutal, etwa wenn sie in der Gastronomie arbeiten. Einsamkeit sei zudem ein grosses Thema. Das Netzwerk in der Kirche sei jetzt sehr wertvoll für viele. Sie hätten extra für Weihnachten einen Gottesdienst vorbereitet, den die Leute auf Youtube sehen können.

Das mutierte Virus stehe im Moment gar nicht so im Zentrum: «Es war so viel in den letzten Wochen – man nimmt diese Information irgendwie einfach auch noch auf.» Die Bedenken, dass man jemanden anstecken könnte, hätten sich dadurch aber schon noch etwas verstärkt. «Mich beschäftigt die Einschränkung beim Reisen und im Alltag genau so sehr wie das Gesundheitsrisiko durch das Virus.» Die Unsicherheiten beim Brexit verstärkten das Isolationsgefühl noch:

«Wenn ein Deal bis Ende Jahr beschlossen werden könnte, wäre das wenigstens ein Hoffnungsschimmer.»

Praktisch nichts unternehmen

Auch die 19-jährige Livia Schmidt aus Oberuzwil lebt derzeit unter erschwerten Umständen in London. Sie sagt:

«Ich habe nicht geplant, in die Schweiz zu reisen, sondern wollte in London Weihnachten feiern. Doch unter diesen Umständen wäre ich jetzt doch etwas lieber in der Schweiz.»

Es sei alles zu, bis auf Take aways und Supermärkte, man könne praktisch nichts unternehmen, «nein, Weihnachtsstimmung will so nicht aufkommen.» Erst gerade vor zwei Wochen sei London langsam aus dem Lockdown erwacht, und jetzt sei schon wieder alles dicht – sie sei bereits gewöhnt an diesen Zustand.

Livia Schmidt Bild: zVg

Livia Schmidt lebt in einem Appartement mit drei anderen Sprachschülerinnen zusammen. «Wir feiern jetzt halt miteinander Weihnachten.» Wenn sie ausgereist wäre, hätte sie bei der Rückkehr wieder in Quarantäne müssen – und in die Schweiz einreisen ist sowieso gar nicht mehr möglich. «Ich kenne einige, die gerade noch im letzten Moment ausreisen konnten.» Sie habe jetzt zwar drei Wochen Ferien, aber etwas unternehmen oder in England herumreisen wie geplant, das sei jetzt leider nicht möglich.

Unter all diesen täglichen Einschränkungen, mit denen man sich befassen müsse, gingen die Meldungen über das mutierte Virus etwas unter. «Ich habe nicht festgestellt, dass die Leute jetzt speziell besorgt sind.» Auch die Meldungen über den Stand der Brexit-Verhandlungen hätten nach ihrer Einschätzung bei den Briten nicht erste Priorität.

Von der Quarantäne direkt in den Lockdown

Das Austauschjahr an der University of Leeds im Norden von England hat sich Janine Alder aus Zuzwil etwas anders vorgestellt. Im September ist sie angereist und musste gleich für zwei Wochen in Quarantäne. Im November war auch ihre Region im Lockdown. Und jetzt über die Weihnachtstage? Alles zu. Die 21-jährige Studentin sagt:

«Viele Londoner sind in den letzten Tagen hierher gereist, es kann gut sein, dass auch wir noch in die höchste Lockdown-Stufe gesetzt werden.»

Die Virus-Mutation sei wohl schon längst hier oben im Norden angekommen und durchaus auch ein Thema, über das gesprochen werde.

Janine Alder Bild: zVg

Sie wohne zum Glück in einer WG und sei deshalb nicht so isoliert wie andere Studenten. Dass sie in den Weihnachtsferien nicht in die Schweiz reisen werde, habe sie schon länger für sich entschieden - auch wegen der Quarantänepflicht. «So, wie ich das mitbekommen habe, sind viele sehr hässig auf Premier Boris Johnson, weil er versprochen hat, dass an der Weihnachtsregel nichts geändert werde und sich drei Familien sehen dürfen.»

Es seien noch einige Studenten da über die Weihnachtsferien, weil sie nicht heimreisen konnten und die Flüge gestrichen wurden.

«Wir hatten die Hoffnung, dass es wegen des schnellen Impfstarts bald etwas besser wird, aber jetzt haben wir höhere Zahlen wie vor dem Lockdown.»

Etwa die Hälfte der Austauschstudenten sei vor dem Novemberlockdown abgereist. «Jene, die jetzt noch hier sind, haben dafür einen engeren Kontakt miteinander.» Sie werden wohl an Weihnachten miteinander Guetzli backen, etwas Feines kochen einen Weihnachtsfilm schauen – und dann viel lernen.