Irrenanstalt Valduna: 150 Schweizer vor den Nazis gerettet

Irrenanstalt Valduna «Insassen werden auf geheimnisvollem Weg beseitigt»: Wie der Bregenzer Konsul 150 Schweizer Irre vor den Nazis rettete Während Jahrzehnten schob die Schweiz aus Kostengründen bis zu 150 Schwachsinnige nach Vorarlberg ab. Dokumente belegen erstmals, wie diese 1941 aus den Händen der Nazis nach St.Gallen evakuiert wurden. Jörg Krummenacher 29.05.2021, 05.00 Uhr

Die Wohltätigkeits- und Landesirrenanstalt Valduna im vorarlbergischen Rankweil: ein «verrufenes Haus» mit zweifelhafter Betreuungsqualität. Bild: Vorarlberger Landesbibliothek

Josef Reichard aus Goldach wirkte wie ein harmloser, gutmütiger Mensch. Er hatte nur eine Untugend: seine Zerstörungssucht. Mit Vorliebe zerriss er Kleider, Schürzen, Socken. Das war wohl der Grund, weshalb der Säger und Hilfsarbeiter 1918 im Alter von 36 Jahren ins kantonale Asyl, wie die Psychiatrische Klinik in Wil damals hiess, eingewiesen wurde. Diagnose: Schwachsinn. 45 Jahre später sollte er dort eines natürlichen Todes sterben. Dazwischen erlebte er die irrsten Jahre der Psychiatriegeschichte hautnah mit, geprägt von Vergasungen und Deckelbädern.

Josef Reichard aus Goldach, von 1926 bis 1941 Valduna-Patient. Bild: Staatsarchiv St. Gallen

1926 wurde Josef Reichard in die Wohltätigkeits- und Landesirrenanstalt Valduna im vorarlbergischen Rankweil verlegt, wo die Betreuungstarife nur halb so hoch waren wie im Asyl Wil. Ein Drittel der Geisteskranken im einstigen Frauenkloster stammte aus der Schweiz. Vor allem die Armenbehörden der Zentralschweiz gaben ihre Irren aus Kostengründen vorzugsweise nach Vorarlberg. Eine finanzielle Win-Win-Situation, die sich auch für die Valduna-Kasse lohnte: «Das Geld brachten uns die Schweizer Pfleglinge», vermerkte der Leiter der Wohltätigkeitsanstalt, Johann Müller, in seinen Aufzeichnungen. Die Schweizer zahlten je nach Verpflegungsklasse drei oder vier Franken pro Tag, deutlich mehr als die einheimischen Patienten.

Als 1938 die Nationalsozialisten in Österreich die Macht übernahmen und die Anstalt Valduna annektierten, war Josef Reichard noch immer da. Er spürte, wie sich die Sitten änderten: Neuer Leiter der Anstalt wurde der Euthanasiearzt Dr. Josef Vonbun, ein NSDAP-Mitglied. Die Valduna wurde zur «Gauanstalt», in der politisch zuverlässige Männer ohne Ausbildung erfahrene Pflegekräfte ersetzten und sich Übergriffe und Misshandlungen häuften.

Dr. Josef Vonbun, Euthanasiearzt und Direktor der Landesirrenanstalt Valduna. Bild: PD

Gegen die Heimnahme der «Krüppel»

Im Herbst 1939 ging Adolf Hitler zur systematischen «Vernichtung lebensunwerten Lebens» über, sprich: zum Massenmord an Geisteskranken und Behinderten. Die Euthanasieaktion sollte eigentlich im Geheimen ablaufen, doch rasch sickerten Meldungen durch. So warnte am 30. Dezember 1940 der Schweizer Konsul in Köln, Franz Rudolph von Weiss, das Departement für Auswärtiges in Bern, «dass Insassen von epileptischen und Heil- und Pflegeanstalten auf geheimnisvollem Weg beseitigt würden». Zwei Wochen später, am 15. Januar 1941, meldete das Schweizer Konsulat in Bregenz, dass die Anstalt Valduna aufgehoben werden solle. Die «ca. 70 Pfleglinge schweizerischer Staatsangehörigkeit» müssten in die Schweiz zurückgeholt werden.

Ernst Scheim, der zuständige Beamte im Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement, wiegelte ab: «Die Pfleglinge sollten nicht ohne weiteres nach der Schweiz verbracht werden, sondern wenn möglich in andern deutschen Heilanstalten Aufnahme finden können». Scheim gewichtete die Kostenfolge höher als die Gefahr, die den Schweizer Irren drohte. Schon Jahre zuvor hatte er vor den Folgen einer Heimnahme für die Gemeinden gewarnt, wären diese doch gezwungen, die «Krüppel dauernd auf ihre Kosten zu versorgen».

Schreiben von Ernst Scheim, Chef der Eidgenössischen Polizeiabteilung: «Die Pfleglinge sollten demnach nicht ohne weiteres nach der Schweiz verbracht werden sondern wenn möglich in andern deutschen Heilanstalten Aufnahme finden können», 7. Februar 1941. Quelle: Schweizerisches Bundesarchiv

Carl Bitz, der Schweizer Konsul in Bregenz, sah dies anders. Er handelte auf eigene Faust und setzte alle Hebel in Bewegung, die Schweizer Pfleglinge möglichst rasch über die Grenze heimzuholen. Gemäss Aufzeichnungen Johann Müllers wurden 148 Schweizer Pfleglinge, 129 aus der Wohltätigkeitsanstalt und 19 aus der Irrenanstalt, zwischen dem 15. Februar und dem 26. Mai 1941 zur Rheinbrücke nach Oberriet transportiert und dort von Angehörigen, Pflegekräften oder den Armenbehörden ihrer Gemeinden in Empfang genommen.

Kaffee bitter, Brot schlecht

Josef Reichard wurde am 24. Februar 1941 zusammen mit einem anderen Valduna-Patienten per Auto ins Asyl Wil verlegt. Im Personalblatt ist vermerkt, dass er unterwegs ziemlich viel geschwatzt habe und auch bei der Aufnahme munter und gesprächig gewesen sei: Er sei gerne nach Wil zurückgekommen, erzählte er, es habe ihm im Österreichischen «nicht verreckt gut» gefallen. Zuletzt sei es mit dem Kaffee nicht mehr gut gegangen: Manchmal sei dieser schwarz und bitter gewesen. Auch das Brot sei schlecht geworden.

Valbuna-Direktor Josef Vonbun gab Reichard, wie auch den anderen Schweizer Pfleglingen, fein säuberlich einen ärztlichen Austrittsbericht mit auf den Weg: Reichard sei ruhig, harmlos, etwas empfindlich und unduldsam gewesen. Mitunter hege er «Grössenideen» und sei gewalttätig gegen andere Patienten. Zudem wolle er «nur in Lumpen gehüllt gehen und zerreisst fast regelmässig ordentliche Kleider».

330 Insassen aus Valduna ermordet

Während die Schweizer Pfleglinge aus Vorarlberg repatriiert wurden, war die Tötungsmaschinerie im Reich schon in vollem Gang. In fünf Transporten wurden die österreichischen Valduna-Insassen zwischen dem 10. Februar und 13. Mai 1941 deportiert, 330 ermordet, 262 davon im Renaissanceschloss Hartheim bei Linz vergast. Insgesamt kostete das Programm zur «Vernichtung lebensunwerten Lebens» über 70000 Geisteskranken und Behinderten das Leben.

Melanie Taubenberger aus Altstätten, von 1929 bis 1941 Valduna-Patientin. Bild: Staatsarchiv St. Gallen

Im Bundesarchiv und den Staatsarchiven von St.Gallen und Schwyz finden sich Namenslisten, auf denen rund die Hälfte der damals repatriierten Schweizer Valduna-Pfleglinge erfasst sind. Die aufgeführten «armen Irren» stammten aus mindestens 13 Kantonen, vier Fünftel davon aus der Zentralschweiz. Aus dem Kanton St.Gallen kamen neben Karl Josef Reichard drei weitere Patienten: Melanie Taubenberger aus Altstätten, Anna Katharina Lenherr aus Gams und Aloisia Blarer aus Schmerikon. Ostschweizer Herkunft hatten auch Louise Schmidt aus Kreuzlingen, Anna Schwyter aus Näfels, Jenny Kreszenz aus Ennenda, Olga Bürki aus Oberegg und Johann Inauen aus Appenzell.

Die Innerrhoder Regierung hatte die meisten ihrer Geisteskranken, die sie in der Valduna untergebracht hatte, aber schon drei Jahre zuvor heimgeholt und in schweizerische Anstalten verbracht. Im Geschäftsbericht 1939 begründete sie dies mit der «fortwährend unsicheren Lage» und der Erhöhung der Betreuungstarife durch die Nazis. Die Innerrhoder Rückholaktion hatte eine Budgetüberschreitung von 2800 Franken bei der Versorgung Geisteskranker zur Folge.

Ärztlicher Bericht über Patientin Melanie Taubenberger. Bild: Staatsarchiv St.Gallen

24 Stunden im Deckelbad

Neben Josef Reichard fanden zahlreiche weitere gerettete Schweizer Valduna-Pfleglinge Aufnahme im Asyl Wil und der zweiten st.gallischen Irrenanstalt St.Pirminsberg in Pfäfers. 1942 waren dort allein aus dem Kanton Schwyz 37 Patientinnen und Patienten untergebracht. Die beiden Anstalten waren überfüllt, die Kosten stiegen. Während sich die meisten Pfleglinge gut versorgt fühlten, wurden andere mit Deckelbädern malträtiert – zur Therapie oder zur Strafe. Davon zeugt ein nach Kriegsende im «Beobachter» abgedruckter Brief des Bruders einer Schwyzer Patientin in St.Pirminsberg. Der Bruder verlangte, «dass solchen nationalsozialistischen Quälereien ein rasches Ende gesetzt wird, damit nicht die Angehörigen dieser Unglücklichen einen teuren, unerschwinglichen Aufenthalt bezahlen müssen, während sich das ‹Pflege-Personal› seine Zeit damit vertreibt, diese Ärmsten körperlich und seelisch so herzurichten, dass sie nie mehr geheilt werden können».

Der «Beobachter» fügte dem Brief die Schilderung einer ehemaligen Patientin bei: «Da man aus dieser Kiste nur den Kopf herausstrecken konnte, musste man am Deckel hangen. Auf die Toilette durfte man nicht; man war also gezwungen, seine Sachen im Bad zu verrichten. 24 Stunden musste der Körper in diesem scharfen Wasser verbringen. (…) Die Augen sind zuletzt zugeschwollen, das Gesäss ist offen, die Füsse sehen wie ein Schwamm aus; stehen kann man überhaupt nicht mehr einige Tage.» Die Klinik räumte ein, solche Deckelbäder praktiziert zu haben, diese Art der Behandlung sei aber 1944 beendet worden.

Auch im Asyl Wil war sie gang und gäbe. Im Personalblatt von Josef Reichard ist festgehalten, dass er die von ihm zerrissenen Gegenstände jeweils «ziemlich schlau» versteckt habe: «Wenn er ertappt wurde, suchte er seine Handlungen mit seinem Schwachsinn zu rechtfertigen. Einmal wurde er mit dem Dauerbad bestraft. Seither zerriss er viel seltener.»

St.Gallen den Schwyzern zu teuer

Die Kantonsregierungen und Armenbehörden hatten nicht die Behandlungsmethoden, sondern die Kosten im Fokus. 1947 erhöhte der Kanton St.Gallen die Betreuungstaxen für Schwyzer Pfleglinge von sechs auf acht Franken pro Tag und begründete dies mit «gewaltig gestiegenen Defiziten» der beiden Anstalten. Reklamationen aus Schwyz konterte die st.gallische Regierung mit dem Hinweis, angesichts der überfüllten Irrenanstalten sei es «ein ausserordentliches Entgegenkommen, dass St.Gallen die schwyzerischen Insassen behält und weiterhin aufnimmt». 1950 teilte der Kanton St.Gallen den Schwyzern mit, dass die Taxen erneut angehoben werden müssten.

Die Schwyzer Regierung suchte einen Ausweg – und fand ihn in der Valduna, die nach Kriegsende wieder eine psychiatrische Abteilung in Betrieb nahm. Die Valduna-Leitung freute sich, erneut «arme Irre» aus Schwyz aufnehmen und damit «die guten Beziehungen von früher wieder anknüpfen zu können». 1949 wurde der Vertrag unterzeichnet – zu günstigeren Bedingungen als mit St.Gallen, wo zu dieser Zeit 48 weibliche Insassinnen aus Schwyz registriert waren. Allerdings wollten nicht alle in die Anstalt Valduna zurückkehren. Die Angehörigen etwa von Marie Wessner aus Wangen wehrten sich erfolgreich gegen die Verlegung: Marie Wessner durfte in St.Pirminsberg bleiben, ihre Angehörigen übernahmen die Differenz der Betreuungskosten.

Die «Vorarlberger Nachrichten» über die Landesirrenanstalt Valduna: ein «Schreckgespenst», das «einem verwahrlosten Festungsgefängnis» gleicht. Bild: Vorarlberger Landesbibliothek

Carl Lutz interveniert

Zehn Jahre später intervenierte erneut der Bregenzer Konsul beim Bund und verlangte die Heimnahme der Innerschweizer Pfleglinge aus der Anstalt Valduna. Konsul in Bregenz war nun Carl Lutz aus Walzenhausen, der kurz vor der Pensionierung stand und im Zweiten Weltkrieg in Ungarn 62000 Juden vor dem Tod gerettet hatte. Lutz begründete seine Intervention mit der miserablen Situation in der Valduna, die als «verrufenes Haus» mit zweifelhafter Betreuungsqualität galt. Die Bundesrat zierte sich und befürchtete, bei den Innerschweizer Kantonen «auf Empfindlichkeiten zu stossen». Immerhin versprach Bundesrat Philipp Etter, die Innerschweizer Regierungsräte in dieser «recht heiklen Angelegenheit» zu kontaktieren. Nichts passierte. Bis Carl Lutz den Bundesrat am 19. April 1961 erneut aufforderte, aktiv zu werden: «Die Innerschweizer Armenbehörden, welche ihre Geisteskranken aus Billigkeitsgründen in der Valduna unterbringen», kritisierte Lutz, sollten dringend von dieser Praxis absehen. Die «Vorarlberger Nachrichten» beschrieben die Valduna als «Schreckgespenst», das «einem verwahrlosten Festungsgefängnis» gleiche, in dem Gitterstäbe neuzeitliche Therapien ersetzten.

Das Eidgenössische Departement des Innern räumte ein, bisher sei leider nichts geschehen. Man habe nun aber von den Innerschweizer Kantonen die Zusicherung erhalten, sich ernsthaft um ihre Valduna-Irren zu kümmern. Ob und wann sie dies taten, ist nicht belegt. Erst in den 1970er-Jahren wurde aus der Anstalt Valduna ein modernes Landeskrankenhaus. Und bis 1983 sollte es dauern, bis die Kantone Schwyz, Uri und Zug ein Psychiatriekonkordat mit eigener Klinik gründeten.