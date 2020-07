«Irreführend und tendenziös»: Das St.Galler Kantonsgericht findet deutliche Worte zur Kesb-Berichterstattung der «Obersee Nachrichten» - die beklagten Redaktoren berufen sich auf die Medienfreiheit Die Gratiszeitung «Obersee Nachrichten» hat über Jahre eine persönlichkeitsverletzende Kampagne gegen den Präsidenten der Kesb Linth geführt. Das urteilt das Kantonsgericht als zweite Instanz. Der ehemalige Kesb-Präsident ist erleichtert. Die Gegenpartei erwägt den Gang ans Bundesgericht. (red) 22.07.2020, 14.12 Uhr

Das St.Galler Kantonsgericht stützt den Entscheid des Kreisgerichts Werdenberg-Sarganserland weitgehend.

«Es ist eine grosse Erleichterung, dass nun auch das Kantonsgericht die Hetzkampagne als persönlichkeitsverletzend einstuft.» So lässt sich Walter Grob, ehemaliger Leiter der Kinder- und Erwachsenenschutzbehöred (Kesb) der Region Linth, in einer Medienmitteilung zitieren. Grob hatte gemeinsam mit der Stadt Rapperswil-Jona gegen die Gratiszeitung «Obersee Nachrichten» geklagt. Ebenso gegen ihren Chefredaktor Bruno Hug und gegen Redaktor Mario Aldrovandi. Das St.Galler Kantonsgericht hat am Dienstag den erstinstanzlichen des Kreisgerichts Werdenberg-Sarganserland bestätigt. Im Urteilt bezeichnet es die Berichterstattung unter anderem als «irreführend und tendenziös», «masslos überspitzt» und «unwahr».