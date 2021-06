Bis zur führerlosen Bahn dauert es noch Jahrzehnte

Interview «Wir werden erst nach 2040 automatisiert unterwegs sein»: SOB-Chef Thomas Küchler spricht im Exklusivinterview über intelligente Bahnen Testfahrten mit automatisierten SOB-Zügen, die Ängste der Eisenbahner, das Handicap der Schweiz nach dem geplatzten Rahmenabkommen mit der EU, die Chancen von industriellen Lösungen und das Potenzial im Rangierbetrieb: Südostbahn-CEO Thomas Küchler zeigt auf, wo die Zukunft der Bahnen liegt. Christoph Zweili 12.06.2021, 05.00 Uhr

Unterwegs mit dem «vierten Mann im Zug»: Die SOB testet automatisierte Züge auf der Strecke zwischen Herisau und Lichtensteig. Bild: Raphael Rohner

Die Schweizer Bahnbranche hatte mit Smartrail 4.0 ein Programm zur Modernisierung des Bahnsystems gestartet. Inzwischen treiben die Bahnen ihre Entwicklungen aber eigenständig voran: Wird es daher am Schluss zig Konkurrenzlösungen für das automatisierte Fahren geben?

Thomas Küchler, SOB-Chef. Bild: Michel Canonica

Thomas Küchler: Nein. Man hat zwar Smartrail aufgelöst, sich aber innerhalb der Branche breiter aufgestellt und zusammen mit der Industrie in einem Forum zusammengefunden, das die Umsetzung des European Rail Traffic Management Systems (ERTMS-Strategie) unter dem Dach des Verbands öffentlicher Verkehr vorantreibt.

Welche Rolle spielt die Südostbahn in diesem Verbund?

Die SOB ist prädestiniert für das Erproben neuer Technologien, weil wir uns dank unserer Grösse einfach und schlank organisieren können.

Warum ist das automatisierte Fahren für die SOB derart wichtig?

Wir wollen das Thema der Kapazitäten und der Zugsicherheit in der Schweiz weiter vorantreiben. Für die Zukunft des Schienenverkehrs werden aufgrund der Klimaziele des Bundes und der vom Bundesamt für Raumentwicklung prognostizierten Zunahme der Mobilität zusätzliche Kapazitäten notwendig sein. Dafür müssen wir die heutige Technologie, die langsam in die Jahre kommt, in eine nächste Generation führen.

Wird es automatisierte Züge lediglich bei den SOB geben?

Nein. Es ist die Industrie, die verschiedene Produkte für verschiedene Fahrzeugtypen entwickelt. Sie sieht dafür ein Potenzial weltweit.

Und wo liegt das?

Die Automatisierung kann verschiedene Nutzen bringen. Ein Beispiel: Wenn der Zug automatisiert in eine Haltestelle einfährt, lässt sich diese sehr präzise ansteuern. Dem Fahrgast kann signalisiert werden, wo er am besten stehen soll, wo es also noch Platz hat.

Schlagzeilen machte bisher vor allem das «automatisierte Fahren». Das Bundesamt für Verkehr hat die Bahnen aber Ende 2020 zurückgepfiffen – warum?

Beim automatisierten Fahren gibt es verschiedene Stufen: Vom Bundesamt für Verkehr (BAV) gestoppt wurde die Stufe 4, mit der der führerlose Zugsbetrieb weiterentwickelt worden wäre. Hier will man keinen schweizerischen Ansatz, sondern eine europäische Lösung vorantreiben.

Und diese liegt noch in weiter Ferne?

Ja, das ist noch weit weg; Mit den Testfahrten sind wir aktuell bei Stufe 2. Bei der Stufe 4 sollen auch die starren Sicherheitsabstände zwischen den Zügen abgeschafft werden. Das bedingt eine nächste Stufe der Führerstandsignalisierung und die soll eben europakompatibel sein.

Die SOB wollte die Automatisierung eigenständig mit Bundesgeldern vorantreiben, das BAV pochte aber auf eine Branchenlösung. Ein Rückschlag?

Ist es nicht. Das Bundesamt für Verkehr hat uns grünes Licht gegeben, unseren Versuch fortzuführen.

Warum also nur die SOB?

Weil wir nicht selber entwickeln, sondern die Industrie auf der Suche nach Lösungen unterstützen. Das war von Beginn weg unser Ansatz. Wir sehen diesen Automatisierungsschritt, den wir zusammen mit der Industrie vorantreiben, als eine Zwischenlösung, die dann in Richtung vollständige Automatisierung gehen könnte. Dafür wollen wir nicht nur technische, sondern auch praktische Erfahrungen im Alltag sammeln. Die Finanzierung läuft über die Leistungsvereinbarung mit dem Bund.

Wo will die SOB die automatisierten Züge einsetzen?

Auf der eigenen Strecke und hier vor allem auf den Einspurabschnitten. Da versprechen wir uns gewisse Optimierungen des Zugsbetriebes. Ob wir den Computer auf Dauer einsetzen, wissen wir noch nicht – das hängt von den Praxistests ab. Dann werden wir sehen, ob es sich wirklich rechnet, alle Fahrzeuge auf diese Technologie umzurüsten.

Gibt es noch andere Anwendungen?

Ja, denkbar wäre der Einsatz im Rangierbetrieb, also beim Zu- und Abstellen der Fahrzeuge. Wenn der erste Lokführer am Morgen früh nicht mehr ins Gleisfeld gehen muss, um den Zug vorzubereiten, sondern der Zug selbstständig in das Gleis auf dem Perron fährt, wo der Lokführer bereits wartet.

Die SOB will bereits im Sommer aus dem Pilotbetrieb einen Testbetrieb machen. Liegt die Bewilligung des BAV bereits vor?

Sie liegt noch nicht vor. Wir hoffen aber, dass wir sie rasch erhalten, um in diesen Testbetrieb übergehen zu können. Dieser wird in einer ersten Phase noch ohne Fahrgäste stattfinden, das heisst, zwischen den Regelzügen werden auch automatisierte Züge der SOB auf unseren Strecken unterwegs sein – und das unter Fahrplanbedingungen.

Später werden diese automatisierten Züge auf dem gesamten SOB-Netz unterwegs sein?

Während der Tests geschieht das nur auf bestimmten Abschnitten. Ob wir dann auch auf dem gesamten SOB-Netz testen werden, ist noch offen.

Rechnet sich der Einsatz von automatisierten Zügen wirtschaftlich?

Das werden wir erst nach den Tests wissen. Wir rechnen aber mit nützlichen Effekten, vor allem bei der Stabilität des Bahnbetriebes und der Pünktlichkeit. Diese lassen sich zwar nicht unmittelbar monetarisieren, sie bringen aber wesentliche Vorteile bei der Stabilität des Systems. Beim Rangierbetrieb sehe ich ein erhebliches Potenzial.

Wo stehen die übrigen Bahnen bei der Entwicklung des automatisierten Fahrens?

Wir sind im Moment die einzigen bei den Normalspurbahnen, die an diesem Thema noch weiterarbeiten. Alle anderen Versuche wurden vom BAV gestoppt.

Wie stimmen die Schweizer Bahnen die Neuentwicklungen mit der EU mit Blick auf den grenzüberschreitenden Verkehr ab?

Das ist nach dem Scheitern des Rahmenabkommens ein Riesenproblem für die Bahnen in der Schweiz. Dabei geht es nicht nur um das automatisierte Fahren, sondern um das ganze System des Schienenverkehrs. Diese technische Abstimmung ist uns jetzt weitgehend verwehrt. Die SBB wollten sich an einem europäischen Forschungsprojekt beteiligen, um den Bahnverkehr wettbewerbsfähiger, ökologischer und digitaler zu machen. Die EU hat abgelehnt.

Wo sehen Sie den Ausweg?

Wir müssen die Interessen der Schweiz nun indirekt über die Industrie platzieren. Umso wichtiger ist es jetzt, dass wir zusammen mit der Industrie neue Technologien vorantreiben können. Da geht es nicht nur um das automatisierte Fahren, sondern auch um die nächste Generation der Übermittlung oder der Stellwerk-Generationen. Es gibt sehr viele Fragen und Entwicklungsthemen, die wir unbedingt mit der Industrie zusammen angehen müssen. Nur dann haben wir eine Chance, dass wir mit unseren Interessen in Europa gehört werden.

Das automatisierte Fahren hat auch einen psychologischen Aspekt: Wie kann man dem Menschen die Angst nehmen, sich in einen automatisierten Zug zu setzen?

Ist sich der Mensch nicht bewusst, dass ein Zug automatisiert fährt, wird er das auch nicht merken. Gerade bei den Metros ist die Automatisierung heute schon in vielen Städte gang und gäbe – in der Schweiz fährt die Linie M2 der Métro Lausanne vollautomatisch ohne Führer. Es ist eine Frage der Gewöhnung. Bei den Normalbahnen wird es jedoch nicht so schnell eine volle Automatisierung geben, bei der kein Lokführer mehr auf dem Zug ist. Ich selber bin da auch sehr skeptisch.

Dieser Systemwechsel ist auch für die Eisenbahner, im speziellen die Lokführer, mit Vorbehalten und Ängsten verbunden: Was sagen Sie dazu?

Wir leben in einer Gesellschaft, die heute gegenüber technologischen Entwicklungen skeptisch reagiert, bis sich zeigt, dass diese stabil sind, dass sie funktionieren und dass die Veränderungen auch positiv wirken können. Das gilt auch für die 5G-Technologie. Diese ist für uns aber unabdingbar. Ohne sie werden wir künftig keine Züge mehr führen können.

Das hilft den Lokführern nicht wirklich …

Gerade die Eisenbahner sind sehr konservativ eingestellt gegenüber Veränderungen – es gilt die Prämisse: Wenn wir nicht spezifisch unsere Reglemente und Vorschriften einhalten, dann ist der Zugsverkehr nicht mehr sicher. Wenn es jetzt Veränderungen gibt, schafft das Unsicherheiten, bis klar ist, dass auch das neue System wieder sicher ist und gut funktioniert. Das ist eine Herausforderung, aber nichtsdestotrotz: Der Weg führt nicht daran vorbei. Wir müssen auch bei den Bahnen die nächsten Technologieschritte vollziehen: Sonst verlieren wir über kurz oder lang die Daseinsberechtigung.

Wie kommen Sie zu dieser Aussage?

Über die Elektrifizierung und über die Automatisierung kommen jetzt enorme Effizienzsteigerungen auf der Strasse. Das wird uns im öffentlichen Verkehr enorm unter Druck setzen. Es ist daher dringend notwendig, dass wir auf der Schiene die technologischen Voraussetzungen schaffen, um auch in Zukunft unsere Rolle im Gesamtverkehr wahrnehmen zu können.

Sie haben einmal gesagt, der Schienenverkehr in der Schweiz werde 2040 weitgehend automatisiert sein: Stehen Sie noch dazu?

In Bezug auf die Infrastruktur stimmt das noch. Bei den Fahrzeugen bin ich nicht sicher – durch die Vorgabe des BAV, dass wir nur in europäisch abgestimmten Schritten marschieren dürfen, bin ich etwas skeptisch. Ich bin nicht ganz glücklich mit der Haltung des BAV: Denn wir laufen Gefahr, dass wir bei den sehr stark steigenden Anforderungen der Schweiz im Schienenverkehr – und die sind vergleichsweise höher als in Europa – grosse Probleme bekommen. Ich gehe im Moment nicht davon aus, dass wir 2040 weitgehend automatisiert unterwegs sein werden.