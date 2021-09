St.Galler Auffahrtslauf OK-Präsident im Interview

Interview «Wir sind keine Belastung für das Gesundheitssystem»: Auffahrtslauf-OK-Präsident Urs Brülisauer im Interview Nach eineinhalbjähriger Zwangspause geht der St.Galler Auffahrtslauf am kommenden Sonntag in die nächste Runde. Für Urs Brülisauer, Präsident des Organisationskomitees, ist die Durchführung des Events keine Gefahr für das Gesundheitssystem, sondern ein Beitrag an die Normalität. Im Interview spricht er über Vorkehrungen, Notfälle und Bierwetten. Pascal Keel Jetzt kommentieren 09.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Urs Brülisauer ist Leiter Events von CH Media. Bild: PD

Auf die Plätze, fertig, los! Am kommenden Sonntag ist es endlich wieder so weit: Tausende Laufbegeisterte rennen am St.Galler Auffahrtslauf um die Wette. Im vergangenen Jahr konnte der Auffahrtslauf wegen Corona nicht stattfinden. In diesem Jahr wurde er vom Mai auf den September verschoben. Nicht nur das Datum, auch die Streckenausrichtung musste im Verlauf der Planung angepasst werden. Trotz der Planungsschwierigkeiten sieht der OK-Präsident Urs Brülisauer dem Grossanlass zuversichtlich entgegen.

Letztes Jahr musste der Auffahrtslauf wegen Corona zunächst verschoben und schliesslich abgesagt werden. Wie froh ist das Organisationskomitee, dass er dieses Jahr – wenn auch etwas verspätet – doch durchgeführt werden kann?

Urs Brülisauer: Wir sind sehr froh. Für uns war einfach wichtig, wieder ein Zeichen zu setzen und den Lauf durchzuführen. Auch wenn wir noch nicht ganz an der Normalität angelangt sind, ist dieser Lauf schlussendlich ein Beitrag an die Normalität unsererseits.

Um eine höhere Impfquote abzuwarten, hat man den Auffahrtslauf vom Mai auf den September verschoben. Was ist sonst noch anders am diesjährigen Auffahrtslauf?

Zum einen ist der Auffahrtslauf an einem Sonntag und nicht wie gewohnt an einem Donnerstag. Denn – es tönt schon ganz komisch – findet der Auffahrtslauf nicht wie normal an Auffahrt im Mai, sondern im September statt. Man ist sich ja mittlerweile gewöhnt, dass nichts mehr normal ist. Zudem ist das Start- und Zielgelände beim Kybunpark in diesem Jahr eine 3-G-Zone.

Rund 4500 Läuferinnen und Läufer haben sich bereits für den Auffahrtslauf angemeldet. Sind das mehr oder weniger Voranmeldungen als üblich?

Das sind rund 40 Prozent weniger als sonst. Grund dafür ist zum einen, dass viele andere Läufe vom Frühling in den Herbst verschoben wurden. Es gibt also eine Aufteilung des Angebots. Dann muss man auch bemerken, dass nicht jede Person dazu bereit ist, an Veranstaltungen teilzunehmen, die unter dem 3-G-Prinzip laufen. Zuletzt gibt es noch einen gewissen Rest, der Veranstaltungen generell nach wie vor meidet, das muss man letztlich respektieren. Für uns stehen aber die angemeldeten 4500 Läufer im Fokus.

Wie können sich Spontangesinnte noch anmelden?

Spontangesinnte können am Samstagabend in den Ausgang, mit den Kollegen eine Bierwette abschliessen, am Sonntag aufstehen und an der Startnummernausgabe einen Startplatz lösen und losrennen. Es ist also relativ einfach möglich. Es gibt noch ganz viel Potenzial für Bierwetten. (lacht)

Auf welche Läuferinnen und Läufer ist besonders zu achten?

Nach seinem Sieg des Ostschweizer Sportpreises hat sich der Leichtathlet Dominic Lobalu spontan entschieden, auch am Halbmarathon teilzunehmen. Er wird sicher ein entscheidendes Wörtchen um den Sieg mitreden. Ansonsten haben wir uns schon seit eh und je als Breitensportanlass positioniert. Wir haben nie ganz bewusst Prominente in den Vordergrund gestellt oder Startplätze an Prominente verschenkt. Bei uns ist jeder Läufer gleich.

Welche Kosten sind durch die Verschiebungen und Absagen des Events entstanden?

Alleine durch die Umsetzung der 3-G-Massnahmen, mit den ganzen Zutrittskontrollen und der Signalisation der Massnahmen, sind viele Mehrkosten entstanden – wir gehen von einem fünfstelligen Betrag aus. Zudem mussten wir nach der Verschiebung zum Beispiel für neue Leibchen aufkommen, da das Datum nicht mehr stimmte. Es war teils wirklich ein Rattenschwanz mit viel Mühe und hohen Kosten.

Die Corona-Fallzahlen sind im Moment fast sechs Mal höher als um dieselbe Zeit vor einem Jahr. Wie geht man generell mit der Gefahr Corona am Auffahrtslauf um?

Die Situation heute und vor einem Jahr kann man nicht vergleichen. Vor einem Jahr haben wir keinen Impfstoff gehabt. Heute kann man sagen, dass wir näher am Ende der Pandemie sind, als noch vor einem Jahr. Mit der 3-G-Regelung bringt man auch eine gewisse Sicherheit in die Veranstaltungsbranche zurück. Dies hat das Summerdays Festival in Arbon am vergangenen Wochenende unter Beweis gestellt und das werden auch wir am Auffahrtslauf unter Beweis stellen.

Das Open Air Frauenfeld musste zuletzt abgesagt werden, weil es mit jährlich rund 20 Festivalgängern zu viele Notfallpatienten zu verantworten habe und das Gesundheitssystem überlaste. Wie viele Spitaleinweisungen gibt es beim Auffahrtslauf durchschnittlich?

Diese Frage wurde uns im Vorfeld des Events auch von den Behörden gestellt. Man muss dabei zwischen ärztlicher Versorgung vor Ort und Notfalleinlieferungen unterscheiden. Beim letzten Event haben wir eine Notfalleinlieferung gehabt. Nein, ich glaube nicht, dass der Auffahrtslauf eine Belastung für das Gesundheitssystem darstellen wird. Zudem sind wir organisatorisch so aufgestellt, dass alles, was nicht als lebensbedrohliche Verletzung eingestuft wird, vor Ort behandelt werden kann.

Wie steht es um die Zuschaueransammlungen entlang der Strecke?

Die Nicht-Bewilligung der Durchquerung der Innenstadt hat damit zu tun, dass man Respekt vor zu grossen Menschenansammlungen an der Strecke hat. Die Läufer selbst folgen ja alle dem 3-G-Prinzip. Der Stadionbereich, dort, wo sich die meisten Leute aufhalten werden, ist eine 3-G-Zone. Entlang der Laufstrecke appellieren wir an Zuschauerinnen und Zuschauer, die Abstandsregeln gemäss BAG einzuhalten.