Interview «Wir sind dafür, dass der Bund die ausserordentliche Lage ausruft»: Bruno Damann verteidigt den St.Galler Coronakurs – und schmälert die Hoffnung auf offene Skigebiete Der St.Galler Regierungschef über sanfte Massnahmen, eine harte Linie gegenüber den Skigebieten und seine eigene Coronaerfahrung. 10.12.2020

Will bei den Skigebieten eine harte Linie fahren: der St.Galler Gesundheitschef Bruno Damann. Bild: Arthur Gamsa

Derzeit überschlagen sich die Empfehlungen auf Bundes- und Kantonsebene. St.Gallen erlässt Einschränkungen, die am Freitag möglicherweise wieder vom Bund übersteuert werden. Das ist verwirrend.

In der jetzigen Situation haben die Kantone das Sagen, was die Regierung ausdrücklich begrüsst. Sie müssen Entscheide fällen, von denen sie glauben, dass sie in der Bekämpfung der Pandemie nützen. Die momentanen Doppelspurigkeiten zwischen Bund und Kantonen verunsichern die Leute tatsächlich und verringern die Glaubwürdigkeit der Behörden. Deshalb sind wir dafür, dass der Bund wieder die ausserordentliche Lage ausruft. Dann wäre das Problem gelöst: Der Bund entscheidet, die Kantone führen aus. Jetzt ist es merkwürdiges Flickwerk.

Der Bundesrat will das Heft wieder in die Hand nehmen, weil einige Kantone zu wenig unternommen haben. Unter anderem St.Gallen. Hat die Regierung zu spät reagiert?

Nein. Weitere Massnahmen wurden am Dienstag durch die Regierung beschlossen. Am Freitag davor hat der kantonale Führungsstab eine Sitzung abgehalten. Es war klar: Bei den jetzigen Zahlen muss etwas geschehen. Deshalb hat der Führungsstab der Regierung Massnahmen vorgelegt. Dies geschah, noch bevor der Bundesrat die Kantone zu schärferen Massnahmen aufgefordert hat. Am Samstag habe ich diese Massnahmen dann mit den Bundesräten Alain Berset und Simonetta Sommaruga besprochen, und am Dienstag hat sie die St.Galler Regierung dem Bundesrat mitgeteilt.

Und dieser hat danach schärfere Empfehlungen formuliert. Die St.Galler Vorschläge gingen dem Bundesrat zu wenig weit?

Davon gehen wir aus.

Auch wenn die St.Galler Massnahmen bald übersteuert werden sollten: Im Vergleich zu anderen Kantonen sind sie eher sanft. Würden sie ausreichen, um die Situation in den Griff zu kriegen? St.Gallen verzeichnet für die letzten zwei Wochen pro 100'000 Einwohner schweizweit am meisten Fälle.

Welche Massnahmen wie viel wirken, ist schwer zu sagen. Wir wollen zum Beispiel die Restaurants länger offen lassen als der Bund. Auch weil wir befürchten, dass sich Leute sonst an Abenden privat treffen. Uns ist es lieber, die Leute begegnen sich in der Öffentlichkeit, wo es Schutzkonzepte gibt. Der Bundesrat teilt diese Ansicht nicht. Es sind unterschiedliche Interpretationen. Graubünden schliesst sämtliche Restaurants. Und im Thurgau dürfen sich nur noch Personen aus zwei Haushalten treffen.

Wieso ist St.Gallen weniger strikt?

Mein Eindruck ist, dass Graubünden um jeden Preis die Skisaison retten will. Ob das aufgeht, wird sich zeigen. Eine Zwei-Haushalte-Regel halten wir nicht für sinnvoll, weil sie sich einfach nicht kontrollieren lässt.

Wie stehen die Chancen, dass die St.Galler Skigebiete nach dem 22. Dezember offen haben können?

Es sieht schlecht aus. Mit grosser Wahrscheinlichkeit können die Skigebiete über die Festtage nicht öffnen. Das Problem ist die Belastung der Intensivstationen, die mit Skiunfällen zunimmt. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich beim Skifahren viele Leute anstecken. Aber dass Ärzte auf der Intensivstation entscheiden müssen, ob sie jemanden mit Corona oder mit einem Schädelhirntrauma behandeln, das will ich nicht erleben. Hier werden wir sicher eine harte Linie fahren.

St.Gallen verzeichnet im schweizweiten Vergleich auch hohe Todeszahlen. Wie lässt sich das erklären?

Für uns schwierig zu interpretieren ist, dass in unserem Kanton relativ viele alte Leute am Coronavirus erkranken. Wir haben in den Heimen hohe Fallzahlen und somit viele Todesfälle. Weshalb das so ist, ist schwer zu erklären.

Hat es mit der Besuchsregel zu tun? Immerhin können Leute in Altersheimen pro Tag zwei Besucher empfangen.

Schwer zu sagen. Wir gehen davon aus, dass das Virus eher über die Angestellten in die Heime kommt als über die Besucher. Aber Gewissheit haben wir nicht. Fakt ist, dass sich das Virus in Pflegeheimen schnell verbreitet; dementen Leuten zum Beispiel kann man keine Maskenpflicht verordnen. Ausserdem ist Besuch für viele Bewohner wichtig. Sie nehmen lieber eine Erkrankung in Kauf, statt isoliert zu sein.

Seit November wird im Kanton St.Gallen bei Leuten über 65 eine Übersterblichkeit gemessen. Eine direkte Folge der Ansteckungen in den Heimen?

Ja, mehr als die Hälfte der Leute ist in den Heimen gestorben. Wir haben auch festgestellt, dass sehr viele Personen, die im Heim positiv getestet werden, nicht mehr ins Spital wollen. Das hat natürlich zur Folge, dass mehr Menschen, die mit dem Virus angesteckt sind, auch sterben. Denn die Überlebenschance wäre im Spital grösser.

Sie sind kürzlich selber am Coronavirus erkrankt. Hat das Ihre Haltung in der Pandemiebekämpfung verändert?

Das nicht. Aber es hat mir gezeigt, dass man in der jetzigen Situation mit einer Erkrankung rechnen muss. Ich hatte Glück und hatte keine Symptome. Meine Frau und mein Sohn hatten etwas schwerere Verläufe, ins Spital mussten sie aber nicht. Das Virus ist wirklich unberechenbar. Die einen werden schwer krank, die anderen haben keine Symptome. Und genau diese Leute stecken wohl viele andere an.

Müsste man denn nicht auch im Kanton St. Gallen Massentests durchführen, um genau solche Leute zu finden?

Diese Diskussion führen wir immer wieder. Massentests können aber immer auch zu einer falschen Sicherheit führen. Wer negativ ist, glaubt, mehr unternehmen zu können.

Wie feiern Sie Weihnachten?

Auf jeden Fall zu Hause. Wie viele Leute anwesend sein werden, das hängt von den Empfehlungen des Bundesrates ab.