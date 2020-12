Interview «Wir haben zu spät reagiert»: Regierungspräsident Bruno Damann relativiert den «St.Galler Weg» Jetzt will der St.Galler Regierungsrat mit schärferen Massnahmen gegen die Coronapandemie vorgehen. Ein harter Lockdown wie im Frühling lehnt er ab. Im Raum steht aber die Schliessung der Restaurants ab Samstag – und die Empfehlung, die Skigebiete über die Festtage zu schliessen. Die Regierung beschliesst erst am Samstag, was Sache ist. Christoph Zweili 16.12.2020, 05.00 Uhr

Im Kanton St.Gallen steigen die Fallzahlen noch immer an – im 7-Tage-Durchschnitt sind es derzeit 360 Fälle pro Tag. Der R-Wert, der das Verbreitungspotenzial des Virus beschreibt, beträgt 1,14 – er liegt damit höher als der schweizerische Wert mit 1,13; beide Werte bedeuten ein exponentielles Wachstum. Und sie sind ein deutliches Warnsignal.

Muss sich der Kanton St.Gallen vorwerfen, dass er zu spät und zu wenig restriktiv reagiert hat?

Bruno Damann: Nein, ich bin da aber ehrlich: Wenn ich jetzt aufgrund der hohen Fallzahlen und des hohen R-Werts drei, vier Wochen zurück in die Vergangenheit reisen könnte, hätte ich wohl restriktiver reagiert.

Die Entwicklung war demnach nicht absehbar?

Meine Überlegung war immer: Solange der R-Wert unter eins ist, können wir die Lage stemmen – die Zahlen gehen dann langsam zurück.

Das war nicht so?

Wir hatten den Höhepunkt am 2. November – dann gingen die Fallzahlen um 15 Prozent zurück, dann nur noch um zehn Prozent, am Schluss dann nur noch um drei Prozent. Wir haben auf einen weiteren Knick nach unten gehofft. Stattdessen ging es stabil weiter und dann wieder nach oben.

Im Nachhinein ist man immer gescheiter.

Wären die Zahlen nach unten, wären wir die Gescheitesten. Aus heutiger Sicht haben wir zu spät reagiert.

Reagiert der Kanton zögerlich, weil er abwägt zwischen den Restriktionen und dem volkswirtschaftlichen Schaden?

Wir haben stets versucht, Massnahmen zu beschliessen, die das Volk mitträgt. Das ist matchentscheidend: Wenn die Massnahmen nicht mitgetragen werden, nützen sie nichts. Und wir haben stets die Hotspots zu eruieren versucht und wir versuchten dort einzugreifen, wo es am meisten Ansteckungen gab. Es war zwar nicht so, dass die Volkswirtschaft im Vordergrund stand, aber wir haben die Güterabwägung gemacht, ob eine Massnahme volkswirtschaftlich Sinn macht.

Der Kanton St.Gallen ist nun einer der ersten Kantone, der im Dringlichkeitsrecht eine Härtefallverordnung beschliesst.

Ja, wir haben nicht alles falsch gemacht. Wir waren auch in der ersten Welle schnell, was unterstützende Massnahmen für Betroffene angeht. Und wir sind auch beim Impfen bereit: Da könnten wir heute noch loslegen. Es ist alles organisiert. Wir sind in vielen Dingen gut…

Aber Sie haben nicht für alles eine Erklärung?

Viele Deutschschweizer Kantone haben nicht mehr gemacht als wir. Aber sie haben zum Teil tiefere Fallzahlen. Bern hat beispielsweise massiv verschärft und keine nachhaltige Senkung der Zahlen erreicht. Warum unsere Zahlen so hoch sind, wissen wir nicht. Was auffällt und was man später sehr genau analysieren muss: Wir haben hohe Fallzahlen bei den über 80-Jährigen.

Und darum die hohe Übersterblichkeit?

Das ist so. Wir haben sehr viele positive Coronafälle in den Heimen. Und irgendwie muss das Virus in die Heime kommen – das müssen wir diskutieren: Ist es die Besuchsregelung, wo wir relativ grosszügig waren? Oder ist es das Hygiene- und Sicherheitskonzept der Heime, das nicht stimmt?

Wie hat sich der Kanton St.Gallen in der Vernehmlassung an den Bundesrat zu schärferen Coronamassnahmen geäussert?

Wir sind mit den verschärften Massnahmen einverstanden. Das war uns auch immer klar. Wie auch der Kanton Thurgau hatten wir nur unsere Mühe damit, dass der Bundesrat nicht erneut die «ausserordentliche Lage» einberufen hat, weil er damit kostenpflichtig geworden wäre.

Wie stellt sich die St.Galler Regierung zu einem möglichen Lockdown?

Für einen scharfen Lockdown wie im Frühling sind wir nicht. Wir denken nicht, dass die Ansteckungsgefahr in den Läden gross ist.

Und bei den Restaurants?

Da lernen wir von der Westschweiz: Dort wurden die Restaurants geschlossen, die Fallzahlen gingen zurück. Wir müssen demnach annehmen, dass man sich in den Restaurants mehr ansteckt, als bisher von uns angenommen. Ein Beispiel: Vier Personen aus vier verschiedenen Familien gehen Nachtessen. Eine Person ist positiv, hat noch keine Symptome, ist aber ansteckend, dann sind die anderen drei Personen am selben Tisch angesteckt. Bevor sie das offiziell wissen, haben sie vielleicht noch 20 andere Personen infiziert.

Das läuft auf eine Schliessung der Restaurants hinaus?

Wenn es nicht der Bund beschliesst, wird die Regierung voraussichtlich am Samstag die Schliessung der Restaurants anordnen, so leid uns das tut.

Für wie lange?

Über den Daumen gepeilt für drei, vier Wochen. Dann werden wir die Lage neu beurteilen.

Und unter welchen Umständen wird der Kanton die Schulen schliessen?

Die Primarschulen wollen wir nicht schliessen. Über einen möglichen Fernunterricht an der Sekundarstufe II beraten derzeit die kantonalen Erziehungsdirektoren – bis Ende Woche ist eine Antwort zu erwarten.