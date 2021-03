Interview «Ich muss die Mannschaft anfeuern, wenn ich im Stadion bin»: Was FCSG-Aktionär Roland Gutjahr zu seinem kultigen TV-Auftritt sagt Ein furioser Roland Gutjahr hat es beim Spiel des FC St.Gallen gegen YB ins Fernsehen geschafft: Er feuerte sein Team mit Maske von der Tribüne aus an. Gutjahr wird von den Fans für seine Aktion bejubelt. Wie er im Interview erzählt, verspürt er eine Verantwortung gegenüber all jenen, die nicht im Stadion sein können. Miguel Lo Bartolo 15.03.2021, 18.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Roland Gutjahr motiviert die St.Galler von der Tribüne aus. Bild: Screenshot

Was die Anhänger des FC St.Gallen nach dem verpassten Heimsieg gegen YB bei Laune hält, ist der Auftritt des Mitaktionärs Roland Gutjahr. In der SRF-Spielzusammenfassung ist zu sehen, wie der Amriswiler Unternehmer seine Mannschaft aus voller Kehle anfeuert. «Hopp Sanggallä! Hopp Sanggallä!», ruft er mit Maske von den Rängen. Die Spieler, man muss es vermuten, hätten ihn selbst in einem ausverkauften Kybunpark nicht überhören können (im Video ab 2:08 zu sehen):



Unternehmer, Aktionär, Gönner Seit nun fast dreieinhalb Jahren hält der Amriswiler Unternehmer Roland Gutjahr nennenswerte Aktienanteile der Event AG des FC St.Gallen. Seine Firma, die Ernst Fischer AG mit Sitz in Romanshorn, hat dereinst die Stahlkonstruktion des Kybunparks gebaut. Gutjahr verzichtete damals auf die Einforderung hoher Zusatzkosten – und wurde dadurch auch zum Gönner.

Durch seine Aktion wurde Gutjahr quasi über Nacht zur Galionsfigur für viele Fans. In Foren und auf Social Media liest man ausschliesslich Positives über den ungezügelten Auftritt des Unternehmers. Was Gutjahrs Verbundenheit zum FC St.Gallen angeht, so sprechen alleine seine monetären Investitionen eine klare Sprache. Was den Fans aber wirklich zu imponieren scheint, ist sein Herzblut.

Bild: Screenshot

Roland Gutjahr, Verwaltungsratspräsident Ernst Fischer AG, FCSG-Aktionär. Bild: Hanspeter Schiess (November 2017)

Wann haben Sie von Ihrem TV-Auftritt erfahren?

Roland Gutjahr: Ein Zuschauer hat mir zugerufen, dass eine Kamera auf mich gerichtet wurde und ich wohl im Fernsehen zu sehen war. Ich dachte zuerst an einen kurzen Schwenker in meine Richtung, nicht daran, dass gleich die ganze Aktion eingefangen wurde.

Lassen Sie sich bei jedem Spiel so mitreissen?

Ich kann nicht anders. Ich muss die Mannschaft anfeuern, wenn ich im Stadion bin. Das fängt bei mir schon weit vor Spielbeginn an. Die Nervosität packt mich an einem Spieltag schon frühmorgens. Gerade in der jetzigen Situation verdienen es die Spieler, lautstark unterstützt zu werden. Es ist bestimmt nicht leicht, sich zu Bestleistungen durchzuringen, wenn man nicht ab und an einen metaphorischen Schulterklopfer kassiert. Wenn ich sehe, dass unsere Jungs mit Leib und Seele kämpfen - noch dazu gegen einen qualitativ überlegenen Gegner -, quittiere ich das mit Zwischenrufen.

Bei den Fans haben Sie sich mit Ihrer Aktion überaus beliebt gemacht. Was empfinden Sie dabei?

Das ist natürlich schön zu hören. Schliesslich sind wir Aktionäre - zumindest die meisten von uns - auch waschechte Fans. Bei uns wird genauso mitgefiebert, dieser Tage auch stellvertretend für all jene Fans, die leider nicht im Stadion sein können.

Sind Sie mit dem Auftritt des FC St.Gallen zufrieden?

Selbstverständlich. Gegen YB hat man nie leichtes Spiel. Dass wir nach dem 1:1-Ausgleichstreffer nochmals nachlegen konnten, ist ein wunderbares Zeichen. Das zeugt von Charakter und Biss.

Diese Eigenschaften hat man aber bisweilen auch vermisst.

Es ist eben, wie gesagt, nicht ganz so einfach, unter diesen Umständen zu spielen. Das liegt einerseits daran, dass der FC St.Gallen schon immer von seinen heissblütigen Anhängern nach vorne gepeitscht wurde. Der zwölfte Mann fehlt uns. Natürlich geht es anderen Teams genauso. Nur bin ich davon überzeugt, dass die Stille im Stadion den Espen mehr zusetzt als den übrigen Superligisten. Andererseits ist mir während dieser Saison aufgefallen, dass wir immer wieder schwächeln, sobald wir in Führung gehen.

Für Aufruhr sorgte vor allem das Foul an Felix Mambimbi und der anschliessende Penalty gegen den FC St.Gallen. Was ging Ihnen da durch den Kopf?

Der strittigen Szene ging ein Einwurf für YB voraus, der zirka 15 Meter zu weit vorne ausgeführt wurde. Der FC St.Gallen war in der Folge völlig überrumpelt, die Abwehr im Nu ausgehebelt. Und dann kam das vermeintliche Foul - meines Erachtens alles andere als eine klare Angelegenheit. Sei's drum: Der VAR hat den Strafstoss schliesslich bestätigt. Was mich daran irritiert hat, war die Handhabung der Videoüberprüfung. Die strittige Szene hätte sich der Schiedsrichter meiner Meinung nach persönlich am Bildschirm ansehen sollen.

Und als der Penalty wiederholt werden musste?

Die Regel ist eindeutig, nur müsste sie auch konsequent durchgesetzt werden.

Peter Zeidler hat sich nach dem Spiel nicht polemisch zum mutmasslichen Fehlentscheid geäussert.

Das ist auch gut so. Zeidler macht das sehr geschickt. Während des Spiels ist er hochemotional. Das sieht man. Doch nach dem Spiel fängt das Aufarbeiten an. Die Mannschaft muss aufgebaut werden. Er weiss das und thematisiert deshalb auch nach einem bedauerlichen Resultat immer das Positive. Letzten Endes geht nämlich jedem Gegentor ein eigener Fehler voraus. Daran kann und muss eine Mannschaft arbeiten, wenn sie vorne mitspielen will.

Können denn die Espen noch vorne mitspielen?

Die Super League ist unberechenbar. Nur sechs Punkte trennen derzeit den Achtplatzierten vom Tabellenzweiten. Wir stehen dazwischen und haben gerade eine holprige Phase hinter uns. Elf Spiele müssen noch ausgetragen werden, jede Mannschaft wird noch Punkte liegen lassen. Wenn wir jetzt anziehen und den Schlussspurt wagen, werden wir noch viel Freude haben an dieser Mannschaft. Natürlich braucht es auch immer eine Portion Glück, auch was die Verfügbarkeit des Kaders angeht.

Da Sie den Kader ansprechen: Nach Cedric Itten und Silvan Hefti steht nun ein weiterer schwerer Verlust bevor. Wie stehen Sie zum Abgang von Jordi Quintillà?

Aus Sicht eines Fans ist der Abgang natürlich bedauerlich. Man muss aber ebenso ein gewisses Verständnis für Quintillàs Entscheidung aufbringen können. Immerhin hat ein Fussballer auch immer Interesse daran, das Maximum aus seiner begrenzten Zeit als Profi rauszuholen, sowohl aus finanzieller als auch aus sportlicher Sicht. Seine Entscheidung ist daher nachvollziehbar. Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass unsere Vereinsführung alles daran setzen wird, einen geeigneten Ersatz zu finden.