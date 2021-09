Hermann Hess: Der Thurgau verkauft sich schlecht

INTERVIEW Unternehmer Hermann Hess: «Statt als Boomregion Bodensee verkaufen wir uns als Apfelkanton - ein schwerwiegender Fehler» Der Thurgau und die Ostschweiz stellen sich falsch dar, sagt der Amriswiler Investor Hermann Hess. Äpfel und Landwirtschaft statt Industrie, Gewerbe und Vernetzung. Er fordert die Region auf, sich neu zu definieren. Stefan Schmid 20.09.2021, 05.00 Uhr

Hermann Hess: «Wir sind viel mehr als ein Apfelkanton». Michel Canonica

Hermann Hess, Ihre Heimat, der Thurgau, verkauft sich als Apfelkanton. Warum ärgert Sie das?

Mit dem Verkauf von Äpfeln erwirtschaften wir nicht einmal 1 Prozent des Bruttoinlandprodukts. Wir sind viel mehr als ein Apfelkanton.

Mostindien, das klingt doch sympatisch.

Die Landwirtschaft stellt bei uns 15 Prozent der Grossräte, bei einer Erwerbsbevölkerung von nur 6 Prozent, die gemeinsam weniger als 1 Prozent des Steueraufkommens generieren. Nichts gegen die Landwirtschaft, aber da gibt es ein Missverhältnis.

Ist die Macht der Landwirtschaft zu gross?

Bei einem Budget von zwei Milliarden investiert der Thurgau aus Bundesmitteln jährlich 110 Millionen in seine Bauern. Bei der Denkmalpflege oder der Kinderbetreuung wird jeder Rappen zweimal umgedreht, bevor er ausgegeben wird. Doch das Geld für die Bauern ist heilig, obwohl wir mit der Landwirtschaft unbestreitbare Probleme haben.

Was meinen Sie damit?

Zu viele Tiere, zu viel Dünger, zu viele Pestizide, Luftbelastung. Das alles gefördert mit massiven Subventionen und am Ende resultiert ein äusserst kleiner Beitrag zur kantonalen Wertschöpfung.

Was schlagen Sie denn vor? Ein High-Tech-Kanton ist der Thurgau nun mal nicht.

Zum Teil ist er das durchaus. Und wir könnten weiter umdenken. Nehmen Sie das Thurgauer Lied. Da kommen gar keine Menschen vor. Nur Landschaften. Der Weinstock, Wiesen und Fluren. Dabei gibt es so viele intelligente Menschen im Thurgau.

Worauf wollen Sie hinaus?

Wir haben unsere Untertanenexistenz noch nicht richtig abgelegt.

Das müssen Sie erklären.

Die Eidgenossen haben den Thurgau benutzt, um hier Geld abzusahnen. Aber an der Entwicklung des Thurgaus waren sie nicht interessiert. Wir waren 350 Jahre lang eine gemeine Herrschaft und sind erst seit 200 Jahren ein freier Kanton. Das hat die Mentalitäten stark geprägt. Es fehlt ein Zentrum. Das Selbstbewusstsein ist mangelhaft.

Der Thurgau tritt doch mittlerweile selbstbewusst auf.

Nehmen Sie das Schloss Frauenfeld. Ein Zeichen der Trauer. Ein Zeichen jahrhundertelanger Fremdherrschaft. Was ist der Unterschied zwischen einem Thurgauer und einem Franzosen?

Sagen Sie es uns.

Die Franzosen haben 1789 die Bastille gestürmt und eine Freiheitssäule errichtet. Die Thurgauer hingegen kauften dieses historische Gebäude, das nicht an die Souveränität der Thurgauer erinnert, sondern an ihre Knechtschaft. Ich würde die Abbruchkosten übernehmen und den Bau einer Freiheitsterrasse finanzieren.

Das fehlende Zentrum hingegen können Sie nicht finanzieren.

Nein, aber wir können aus dieser historisch bedingten Tatsache, dass wir ein Kanton ohne klare Hauptstadt sind, etwas entwickeln.

Wie konkret?

Leider trägt der Thurgau selber viel dazu bei, in Bern nicht ernst genommen zu werden. Man verkauft sich statt als Teil der boomenden Wirtschaftsregion Bodensee als «Apfelkanton», was angesichts der geringen Wertschöpfung der Landwirtschaft ein schwerwiegender Fehler ist. Der Thurgau ist ein herausragender Industrie- und Gewerbekanton mit einer interessanten suburbanen Rolle gegenüber den Zentren Zürich-Winterthur, Konstanz, St. Gallen und Wil mit drei Universitäten. Alle diese Städte sind jedoch mehrfach grösser als die grösste Thurgauer Stadt Frauenfeld. Wir sind ein erfolgreicher Vernetzungskanton.

Vernetzung - das ist doch einfach ein neues Schlagwort?

Nein, das ist die thurgauische Realität. Wir sind stark in Gewerbe und Industrie, Kultur und Bildung. Und wir sind Teil des Bodenseeraums.

Der Bodensee ist schön, aber als Boomregion nimmt man ihn jetzt nicht wahr.

Dabei wimmelt es rund um den See nur so an innovativen Unternehmen. Doch leider kommen unsere Politiker nur zum Apéro zusammen, Zählbares bringen sie über den See hinaus nicht zustande. Wir schaffen es zum Beispiel nicht einmal, eine Regelung betreffend Mehrwertsteuer-freiem Einkaufstourismus Schweiz-Deutschland zu finden. Für den Schweizer Detailhandel entsteht aus dieser Kaufkraftabwanderung ein enormer Schaden.

Auch im Tourismus schauen Schweizer, Deutsche, Österreicher primär für sich.

Als Schweizerische Bodensee-Schifffahrt AG versuchen wir seit über 10 Jahren, mit unseren deutschen und österreichischen Kollegen eine auf dem ganzen See gültige Tageskarte einzuführen. Das scheitert jedoch an deren Widerstand. Am Bodensee herrscht nicht alemannische Eintracht, sondern eher ein gewisses Misstrauen.

Steht sich die Region ein Stück weit selber im Weg?

Die Verkehrserschliessung ist katastrophal. Es gibt um den Bodensee herum keine durchgehende Schnellstrasse, welche Voraussetzung für ein besseres Zusammenwachsen der Wirtschaftsregion wäre. Der Strassenabschnitt Konstanz-Singen wird im Schneckentempo gebaut. Auf der deutschen Seite des Bodensees gibt es nur überlastete Landstrassen. Auf der Schweizer Seite wird seit über 40 Jahren über einen Schnellstrassenabschnitt Weinfelden-Arbon diskutiert und es ist keine Besserung in Sicht, weil der Thurgau und der Bodensee weit hinten auf der Prioritätenliste des Bundes stehen. Dabei hat der Thurgau heute so viele Einwohner wie Graubünden und Jura zusammen! Auch eine S-Bahn um den See herum gibt es nicht.

Sie haben recht, doch der Thurgau ist daran nicht alleine schuld. Wo sind die Ostschweizer Nachbarn?

Welche Ostschweiz meinen Sie? Die Ostschweiz ist eine sehr undeutliche Idee. Eine Ostschweiz, zu der man geografisch auch Graubünden, Glarus, Teile von Zürich sowie Schaffhausen zählen müsste, hat keinen Zusammenhalt beweisen können. Für gewisse politische Diskussionen gibt es zwar immer wieder Trittbrettfahrer, die auch noch aufspringen möchten, aber meistens wieder abspringen, sobald es auch etwas kostet.

Dann braucht es eben doch einen Kanton Säntis - ein Zusammenschluss des Thurgaus mit St.Gallen und beiden Appenzell.

Was darstellbar ist und auch einen gewissen inneren, wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenhalt aufweist, ist die Region «Nordostschweiz» mit St. Gallen, Thurgau und beiden Appenzell. Napoleon wollte zu Zeiten der Helvetik hier den «Kanton Säntis» einrichten. Man könnte die Region auch als «Region Bodensee-Säntis» bezeichnen. Ich würde mich darin wohlfühlen und gleichwohl Thurgauer bleiben.