Interview «Unser Traum ist es, ein eigenes Restaurant in Frauenfeld zu eröffnen»: Foodbloggerin Shahinaz Bilal aus Syrien möchte in der Schweiz bleiben Shahinaz Bilal hat auf Instagram 48'000 Follower und ist seit fünfeinhalb Jahren in der Schweiz. Alle ihre Freunde seien Schweizer, sie fühle sich hier zu Hause. Ihre Aufenthaltsbewilligung ist aber noch immer provisorisch, die Zukunft ungewiss. Alain Rutishauser 29.05.2021, 12.00 Uhr

Shahinaz Bilal in ihrer Küche in Wigoltingen, wo sie ihre Gerichte kocht und für ihren Instagram-Kanal fotografiert. Bild: Donato Caspari

Wie kam die Entscheidung, in die Schweiz zu kommen?

In Syrien herrschte Krieg. Zuerst sind wir in den Irak geflüchtet, wo wir drei Jahre geblieben sind. Wir haben gehofft, dass der Krieg bald fertig sein würde. Vielleicht heute. Vielleicht morgen. Aber der Krieg wurde nur noch schlimmer. Also hat mein Mann entschieden, dass wir versuchen müssen, hierherzukommen. Er war viermal in der Schweiz, hat Kurse gemacht wegen seiner Arbeit als Zahnarzt. Mittlerweile sind wir fünfeinhalb Jahre hier. Aber einen permanenten Aufenthalt zu bekommen, ist schwierig. Es herrscht eine grosse Ungewissheit.

Dann ist das Ziel, dass Sie permanent hierbleiben wollen?

Ja natürlich, wir wollen hierbleiben. Nach Syrien zurück ist nicht möglich. Dort gibt es kein Leben. Der Krieg ist zwar vorbei, aber es gibt kein Licht, kein Wasser, kein Brot. Die Leute, die wir damals gekannt haben, sind alle geflüchtet. Wir kennen niemanden mehr. Unsere Familie ist in der ganzen Welt verteilt, ein Sohn ist im Irak, eine Tochter ist in Dubai. Ein weiterer Sohn ist in Syrien. Er ist gelernter Zahnarzt, aber hat keine Arbeit. Alles ist geschlossen. Er kann nicht hierherkommen. Wir können ihn nicht sehen.

Seit zwei Monaten weine ich. Warum kann mein Sohn nicht herkommen?

Hat man Ihnen gesagt, wann Sie eine permanente Aufenthaltsbewilligung bekommen können?

Wir haben alle nötigen Unterlagen ausgefüllt und erfüllen auch alle Anforderungen. Vor neun Monaten haben wir den Antrag gestellt. Seitdem warten wir. Wir wissen nicht, ob wir hierbleiben dürfen oder nicht. Wir haben permanent Stress deswegen. Wir wissen nicht, weshalb wir keine Antwort bekommen. Wir sprechen gut Deutsch, nicht perfekt, aber man versteht uns.

Fühlen Sie sich hier wohl?

Ja, natürlich. Alle Leute sind nett. Wir haben viele Schweizer kennen gelernt, alle sind nett zu uns. Wir feiern die Schweizerischen Feste zusammen. Silvester, Weihnachten, 1. August. Alle unsere Freunde sind Schweizer. Vor vier Jahren hat meine Tochter in Weinfelden geheiratet. Alle geladenen Gäste waren Schweizer. Danach haben wir hier in unserer Wohnung in Wigoltingen gefeiert und ich habe gekocht.

Was unternehmen Sie mit Ihren Freunden hier in der Schweiz?

Wir sind sehr spontan. Wir gehen zu ihnen oder sie kommen zu uns, manchmal auch unangekündigt. Dann koche ich schnell etwas für sie. Oder wir machen einen Ausflug, ein Picknick. Letzten Sommer waren wir oft am Bodensee und haben grilliert oder Tischtennis gespielt. Mit unserer Deutschgruppe haben wir ausserdem einen Ausflug nach Luzern unternommen und sind mit dem Schiff auf dem Vierwaldstättersee gefahren.

Was bedeutet das Kochen für Sie?

Kochen bedeutet für mich Leben.

Man soll das Essen schätzen und geniessen. Es macht mir Freude, meine Familie zu bekochen und zu sehen, dass es ihnen schmeckt.

Shahinaz Bilal stellt eines ihrer Gerichte her, mit Fleisch gefüllte Auberginen. Bild: Donato Caspari

Zur Person Shahinaz Bilal ist 57 Jahre alt und stammt aus Syrien. Wegen des Krieges ist sie erst in den Irak geflüchtet. Seit über fünf Jahren lebt sie nun mit ihrem Mann Mustafa und zwei Söhnen in Wigoltingen im Thurgau. Sie ist Mutter von sechs Kindern. Die restlichen vier Kinder hat sie teils seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Durch ihre provisorische Aufenthaltsbewilligung dürfen Shahinaz und Mustafa Bilal nicht reisen. Sie üben derzeit Deutsch, damit sie eine permanente Bewilligung bekommen und in der Schweiz bleiben dürfen. Seit zweieinhalb Jahren betreibt Bilal einen Kanal auf Instagram, auf dem sie ihre Gerichte postet. Sie hat mittlerweile über 48'000 Abonnenten. (alr)

Was ist Ihr Lieblingsessen?

Es gibt verschiedene Gerichte, die ich sehr gerne habe. Unsere Kultur kocht oft mit Weizen. Ich liebe Auberginen und Zucchini und Olivenöl. Ein typisches Gericht ist Makluba, was mit «umgekehrt» übersetzt wird. Das Gericht wird mit Reis, Rind- und Lammfleisch und Auberginen zugerichtet und dann von der Pfanne auf einen Teller gekippt, sodass es einen Kuchen gibt. Danach wird das Makluba mit Nüssen verziert.

Haben Sie schon immer gekocht?

Ja, schon in Syrien, aber nur für meine Familie. Und ich koche auch weiterhin meistens für die Familie. Vor zwei Jahren haben wir auch für das Sommerfest in Frauenfeld gekocht. Dort haben wir viele neue Leute kennen gelernt. Wir haben Teller organisiert und syrische Gerichte zubereitet. Die Hälfte haben wir verkauft, vieles haben wir unseren Freunden geschenkt.

Die Schweizer haben sich sogar gewehrt und gesagt: «Ihr könnt doch nicht alles verschenken!» Aber das ist unsere Kultur, wir geben gerne.

Welche Bedeutung haben syrische Gerichte für Sie?

Es ist schön, alte Rezepte zu kochen, weil damit auch Erinnerungen verknüpft sind. Aber meine Kinder haben viele Gerichte von damals nicht so gern. Ich koche sehr vielseitig. Auch Pizza, Pasta oder Hamburger. Wenn die Kinder einen Wunsch haben, dann probiere ich das aus.

Wie kam die Idee, Ihre Gerichte auf Instagram zu teilen?

Ich habe auf Instagram gesehen, dass alle ihre Hobbys fotografieren und mit der Welt teilen, da habe ich mir gedacht, warum nicht auch meine Gerichte fotografieren und auf Instagram stellen. Für mich ist das Kochen ein Hobby, das ich auf Instagram mit der Welt teilen kann. Nun poste ich bereits seit zweieinhalb Jahren meine Gerichte auf Instagram und habe fast 48'000 Follower.

Wie kamen die vielen Follower?

Ich habe viel gelernt auf Instagram von anderen Kochkanälen. Am Anfang waren meine Fotos nicht sehr gut, aber täglich wurde ich besser und meine Fotos wurden professioneller. Es ist schön zu sehen, wenn es den Leuten gefällt, aber es geht mir hauptsächlich um den Spass und darum, meine Rezepte zu teilen.

Wie sind die Rückmeldungen der Leute, die Ihren Gerichten folgen?

Ich bekomme Nachrichten aus der ganzen Welt. Ich bekomme Kommentare auf Englisch, Deutsch, Arabisch, Kurdisch. Ich beantworte alle Kommentare. Sie sagen «looks amazing» oder «beautiful», oder sie kommentieren auf Deutsch, dass die Gerichte lecker aussehen.

Was haben Sie sonst gemacht während Corona?

Ich habe viel Deutsch gelernt in den Kursen. Und ich habe dieses Jahr die Theorieprüfung für den Führerschein gemacht und bestanden. Ich hatte nur einen Fehler.

Wie geht es weiter mit Ihrem Kanal und dem Kochen?

Wenn wir hier in der Schweiz bleiben dürfen, ist unser Traum, ein eigenes Restaurant in Frauenfeld zu eröffnen. Einmal wollte ein Betreiber sein Restaurant vermieten. Wir sind dort mit unserem Deutschlehrer vorbei, um uns das Lokal anzuschauen.

Als die Frau des Vermieters mein Kopftuch sah, sagte sie sofort «Nein!». Wir waren sehr überrascht und enttäuscht über diese Reaktion.

War dieser Vorfall das einzige Mal, dass Sie wegen ihrer Herkunft unfair behandelt wurden?

Ja, wir sind sonst nur netten Menschen begegnet. Unsere Lehrerin, unser Lehrer, die anderen Menschen im Kurs, unsere Freunde. Alle sind sehr nett zu uns, haben uns mit offenen Armen empfangen und leiden mit uns, dass wir so lange auf unsere definitive Aufenthaltsbewilligung warten müssen. Das ist unser Wunsch, dass wir für immer hierbleiben dürfen.