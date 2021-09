Maria Pappa und Toni Thoma streiten über Stadt-Land-Graben

Interview «Wer die Städter beschimpft, verkennt die Situation»: Stadtpräsidentin Maria Pappa und Gemeindepräsident Toni Thoma streiten über Stadt-Land-Graben Haben sich Stadt und Land auseinandergelebt? Wie fremd sind sie sich tatsächlich? Maria Pappa, SP-Stadtpräsidentin von St.Gallen, und Toni Thoma, SVP-Gemeindepräsident von Andwil, über das Verhältnis von Stadt und Land, über Zentrumslasten und Luxusprojekte, über Beschuldigungen und Neid. Interview: Michael Genova und Regula Weik Jetzt kommentieren 11.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa und der Andwiler Gemeindepräsident Toni Thoma im Streitgespräch. Bild: Andri Vöhringer

Toni Thoma, wie sind Sie zum Interview angereist?

Toni Thoma: Mit dem Auto.

Und Sie, Maria Pappa?

Maria Pappa: Mit dem Velo, in der Stadt ist das Velo am praktischsten.

Die SVP wirft den Städtern vor, sie hätten der Landbevölkerung das CO2-Gesetz aufzwingen wollen. Was haben Sie gegen Klimaschutz?

Thoma: Gar nichts, aber man muss es vernünftig angehen.

Das CO2-Gesetz war unvernünftig?

Thoma: Es war überzogen. Da zeigt sich die unterschiedliche Wahrnehmung von Stadt und Land. Das Klima ist nur ein Beispiel, wo dies deutlich wird.

Wo sonst?

Thoma: Etwa beim Jagdgesetz. Auch da hatte die Stadt eine völlig andere Haltung als die Landgemeinden. Die Stadt findet es in Ordnung, dass im Taminatal Raubtierrudel auf Nutztiere losgehen. Das Verständnis der Stadt für die Landbevölkerung ist generell gering. Das beschäftigt mich schon lange.

Woran machen Sie das fest?

Thoma: Vor 30 oder 40 Jahren hatte jeder Städter noch einen Bezug zum Land, sei es, dass die Grosseltern Bauern waren. Das ging verloren. Heute leben viele Menschen seit mehreren Generationen in der Stadt und sehen nur noch diese Welt.

Daran ist die Stadt schuld?

Thoma: Die Stadt lebt in einer Glocke. Sie sieht die Realitäten rundherum nicht mehr.

Maria Pappa, leben Sie realitätsfremd?

Pappa: Die Städte haben andere Realitäten als das Land. Die Stadtbevölkerung erlebt auch die Klimaveränderung anders als die Bevölkerung auf dem Land. Sie bekommt die Erwärmung eins zu eins mit. Sie erlebt, was es heisst, in einem Quartier ohne Grün zu leben, wenn die Hitze nachts in den Strassenzügen stehen bleibt und es sich nicht mehr schlafen lässt.

Streitgespräch Stadt-Land Verstehen sich Städter und Land­bevölkerung nicht mehr? Wie fremd sind sie sich tatsächlich? Sind die Städter allesamt abgehoben und arrogant? Wollen sie der Land­bevölkerung vorschreiben, wie sie zu leben hat, wie die SVP schimpft? Diese Fragen haben die politische Debatte dieses Sommers geprägt. Auslöser: Das unterschiedliche Abstimmungsverhalten von Stadt und Land in der CO 2 -Abstimmung. Diese Woche stellte die SVP einen Massnahmenkatalog vor, mit dem sie die Städte entmachten will. Wir haben eine Vertreterin der Stadt und einen Vertreter des Landes zum Streitgespräch geladen: Maria Pappa, Stadtpräsidentin von St.Gallen, und Toni Thoma, Gemeindepräsident von Andwil. Die Sozialdemokratin und der SVP-Politiker, beide auch Mitglieder des Kantonsparlaments, diskutieren über den Graben zwischen Stadt und Land, über unterschiedliche Wahrnehmungen, die Verteilung der Finanzen und die Rolle der Hauptstadt. (rw, mge)

Ist die Folge eine verstärkte Stadtflucht?

Pappa: Die Mehrheit der Menschen lebt in Städten. Es wäre katastrophal, wenn all diese Menschen aufs Land ziehen würden. Dann hätten wir eine gewaltige Zersiedelung. Das will niemand. Wer nun einfach die Städter beschimpft, verkennt die Situation.

Was schlagen Sie vor, damit sich Stadt und Land besser verstehen?

Pappa: Gräben aufreissen und Beschuldigungen bringen nichts. Wir müssen zusammen arbeiten. Wenn uns das nicht gelingt, dann verliert die Ostschweiz als Region insgesamt. Denn während wir uns streiten, entwickeln sich die andern – und wir werden abgehängt.

Toni Thoma, können Sie sich vorstellen, was es heisst in einer engen Stadtwohnung in einem dicht besiedelten Quartier zu leben?

Toni Thoma: «Wir spüren den Druck der Städter aufs Land.» Bild: Andri Vöhringer

Thoma: Wir spüren den Druck zur Verdichtung auch, etwa über die Raumplanung. Und wir spüren den Druck der Städter aufs Land. Doch die Städter gehen diese Probleme völlig anders an. Sie glauben, diese mit dem CO2-Gesetz lösen zu können. Diese Haltung haben wir nicht.

Wenn das Land per se anders tickt: Weshalb der grosse Aufschrei?

Thoma: Wir driften zunehmend auseinander. Das macht mir Sorge.

Pappa: Der Stadt-Land-Graben ist gar nicht so gross, wie ihn die SVP darstellt. Wir suchen Probleme, wo es keine gibt. Auch der ewige Vorwurf, die Städte seien allesamt links-grün-dominiert. Es gab Zeiten, da die Linke in der St.Galler Stadtregierung gar nicht vertreten war. So realitätsfremd, wie die SVP immer behauptet, agiert die Linke nicht. Auch Bürgerliche fordern heute ein Mobilitätskonzept. Immer mehr Autos, immer mehr Parkplätze – das funktioniert nicht mehr.

Thoma: Stopp. Die Stadt glaubt, das Mobilitätsproblem zu lösen, indem man den ÖV ausbaut, und sie zwingt diese Lösung dem Land auf. Das ist Bevormundung! Ich bin aufs Auto angewiesen.

Sie wollen mitten in die Stadt und vor jedes Geschäft fahren können?

Thoma: Ich will in die Stadt fahren können, ja. Die Stadt argumentiert: Wir heben Parkplätze auf, so können die Besucher schön in den Gassen flanieren. Mit welchen Folgen? Das Gewerbe geht kaputt, die Läden gehen zu, die Stadt ist tot.

Ignorieren Sie die Bedürfnisse der Landbevölkerung, Maria Pappa?

Maria Pappa: «Es hat genügend Plätze in den verschiedenen Parkhäusern.» Bild: Andri Vöhringer

Pappa: Die Stadt ist belebt und hat genügend Plätze in den verschiedenen Parkhäusern. Die Gründe, weshalb gewisse Geschäfte Mühe haben, sind vielfältig. Das Einkaufsverhalten hat sich verändert, heute wird online eingekauft – oder auch im nahen Ausland.

Toni Thoma, setzt die Stadt die falschen Prioritäten?

Thoma: Definitiv. Die Stadt bewirtschaftet Probleme, worüber wir nur staunen. Und sie setzt das Geld falsch ein. Sie hat eine ansehnliche Steuerkraft pro Kopf, wo bleibt das Geld?

Pappa: Ich glaube, Sie sehen nicht, welche Infrastrukturen wir haben und aufrechterhalten – nicht nur für uns. Auch die Einwohnerinnen und Einwohner aus den Nachbargemeinden, sei es Mörschwil, Teufen, Tübach oder auch Andwil profitieren davon. Ihre Steuern zahlen sie aber in den Gemeinden. Ich würde gerne einmal die Ausgaben der Stadt mit ihnen durchgehen und dann hören, wo wir über die Stränge hauen. Wenn es darum geht, die Olma zu retten, soll die Stadt einspringen. Wenn es um Kulturinstitutionen geht, soll die Stadt zahlen...

Thoma: ...Moment, der Kanton übernahm das Theater, er leistet Coronahilfe für die Olma und wenn es darum geht, auch der Stiftsbibliothek zu helfen, dann drückt sich die Stadt.

Pappa: Der Kanton, aber nicht die Gemeinden! Die Stadt unterstützt als einzige jährlich die Stiftsbibliothek und sie hat viel mehr Coronahilfen geleistet als andere Gemeinden.

Wo konkret, Toni Thoma, setzt die Stadt das Geld falsch ein?

Thoma: Ich muss in der Gemeinde dieselben Aufgaben lösen und erledigen wie die Stadt. Aber die Stadt legt immer noch eines obendrauf. Ein Beispiel dafür ist die flächendeckende, ausserschulische Kinderbetreuung. Ich habe nichts dagegen. Aber das sollen die Leute selber bezahlen. Das ist keine Kernaufgabe einer Stadt.

Pappa: Das ist kein linkes, das ist ein gesellschaftliches Anliegen. Die Angebote sind breit abgestützt, auch von CVP und FDP. Wissen Sie, woher der Druck dafür kommt? Von der Wirtschaft. Und wissen Sie auch, welche Gebiete die Wirtschaftsmotoren der Schweiz sind? Das sind die Städte. Ihre Gemeinde organisiert nicht einmal einen Mittagstisch.

Thoma: Wir haben eine ausserschulische Kinderbetreuung eingeführt. Ich sage nicht, dass es sie nicht braucht. Ich sage einzig: Wir können nicht alles realisieren, was wir gerne hätten. Die Stadt muss lernen, wieder auf ihre Kernaufgaben zu fokussieren und auf Luxusprojekte zu verzichten.

Ist die geplante neue Bibliothek auch ein solches Luxusprojekt?

Thoma: Sicher, aber das zahlt ja nicht die Stadt, das zahlt der Kanton.

Und damit ist es okay?

Thoma: Nein, für mich nicht. Aber ich bekämpfe es nicht. Es besteht ein breiter politischer Konsens darüber, dass es den Bau geben soll. Die Bibliothek ist, übrigens wie auch das Theater, ein gutes Beispiel dafür, dass die finanzielle Last keineswegs alleine die Stadt trägt. Sie wird verteilt.

Pappa: Die Stadt zahlt auch einen Anteil an die Bibliothek. Die finanzielle Last ist insgesamt noch nicht fair verteilt. Dabei würden alle von einer starken Hauptstadt profitieren. Manchmal denke ich, Sie wollen die Stadt gezielt klein halten. Am liebsten wäre Ihnen wohl, in der ganzen Ostschweiz gäbe es nur Dörfer.

Thoma: Das ist eine Unterstellung. Ich sehe die Lasten der Stadt sehr wohl. Deshalb erhält sie ja auch jedes Jahr zusätzlich 16 Millionen aus dem speziellen, städtischen Sonderlastenausgleich.

Pappa: Dass dieser Antrag im Kantonsparlament durchkam, zeigt doch: Es gibt Gründe, weshalb die Stadt weitergehend unterstützt werden muss. Die Mehrheit des bürgerlich dominierten Parlaments sah es jedenfalls so.

Ist der Finanzausgleich zwischen Stadt und Land so gestört, wie Toni Thoma sagt?

Maria Pappa: «Das Land bezahlt die Städte nicht.» Bild: Andri Vöhringer

Pappa: Das Land bezahlt die Städte nicht. Es wird auch nicht wahrer, wenn es die SVP und ihr nationaler Parteipräsident immer wieder behauptet. Die Landgemeinden werden auch unterstützt. Das ist auch recht so. Sie brauchen diese Hilfe, wenn wir lebendige Regionen wollen.

Thoma: Ich kritisiere den Finanzausgleich nicht grundsätzlich. Doch es sollen alle Gemeinden in diesem Kanton gleich behandelt werden. Und das ist nicht der Fall. Es gibt einen speziellen Sonderlastenausgleich nur für die Stadt St.Gallen. Dieser ist nicht notwendig.

Sie wollen ihn streichen?

Thoma: Sicher. Es wird dazu von mir oder der Fraktion einen Vorstoss geben, wenn wir über das Finanzausgleichsgesetz diskutieren.

Pappa: Mit dem Ziel, die Stadt zu schwächen...

Thoma: ...Darum geht es nicht. Das Land ist der Stadt nicht feindlich gesinnt. Es bezweifelt nicht, dass die Stadt unterstützt werden muss. Aber Sie tun so, als ob nur die Stadt Probleme hätte. Dem ist nicht so. Die Stadt sieht die Probleme des Landes nicht – oder will sie nicht sehen.

Von welchen Problemen reden Sie?

Thoma: Die Stadt bewirtschaftet Luxusprobleme und lässt sich diese vom Sonderlastenausgleich finanzieren.

Klingt da Neid mit? Nochmals: Welche Probleme des Landes sieht die Stadt nicht?

Thoma: Von Neid kann keine Rede sein. Wir gehen anders mit unseren Ressourcen um...

Pappa: ...Haben Sie wirklich den Eindruck, die Stadt erfülle jedem Städter jeden Wunsch und biete dem Land überhaupt nichts? Wer bietet die Infrastruktur für die Arbeitsplätze? Wo stehen weiterführende Schulen? Glauben Sie tatsächlich, Mörschwil würde noch existieren, wenn es die Stadt nicht mehr gäbe? Die Leute ziehen dorthin wegen des Baulands, des Steuerfusses, aber auch, weil sie die Stadt in der Nähe haben. Gäbe es die Stadt St.Gallen nicht, würden sie nach Zürich, Bern oder Berlin gehen.

Ist ein starkes Zentrum nicht auch in Ihrem Interesse, Toni Thoma?

Toni Thoma: «Wir unterstützen die Stadt ja auch.» Bild: Andri Vöhringer

Thoma: Absolut. Deshalb unterstützen wir die Stadt ja auch, arbeiten in vielen regionalen Organisationen mit und bieten Hand für regionale Lösungen.

Weshalb dann Ihre Vorbehalte gegenüber der Stadt? Verabscheuen Sie St.Gallen?

Thoma: Ganz und gar nicht. Aber ich stehe dazu: Ich habe Mühe mit ihrer Politik. Sie lässt ihren Bürgerinnen und Bürgern keine Freiheiten.

Das müssen Sie erklären.

Thoma: Sie nimmt ihnen Parkplätze weg und zwingt ihnen Tempo-30-Zonen in allen Quartieren auf.

Maria Pappa: «Weshalb glauben Sie, prüfen auch andere Tempo-30-Zonen?» Bild: Andri Vöhringer

Pappa: Weshalb glauben Sie, prüfen auch andere, grössere Gemeinden wie Rorschach Tempo-30-Zonen? Weil es derart falsch ist? Nein, weil sie sehen, Lärm und Sicherheit beschäftigen die Anwohnerinnen und Anwohner. Diese wünschen sich darüber hinaus sogar Begegnungszonen.

Die SVP hat die Abstimmung gewonnen und trotzdem stellt Sie nun die Städte an den Pranger...

Pappa: ...Genau, eigentlich ist es eine Frechheit. Weil die Städte wegen ihrer Probleme anders abgestimmt haben, müssen sie nun als Sündenbock herhalten.

Thoma: Das Land tut nicht nichts fürs Klima. Auch wir fördern Solaranlagen. Aber ich will nicht mehr fürs Benzin zahlen. Die Diskussionen auf dem Land und in der Stadt laufen in unterschiedliche Richtungen. Deshalb thematisiert die SVP den Graben.

Pappa: Deshalb pöbelt sie uns an und beschimpft uns? Mir macht Sorge, dass Sie nicht sehen, dass wir in derselben Region leben und voneinander abhängig sind.

Nochmals zurück zur Frage: Wie gross sind die Unterschiede zwischen ländlicher und städtischer Bevölkerung tatsächlich?

Pappa: Es gibt keinen Graben. Er wird herbeigeredet.

Thoma: Er zeigt sich heute nicht bei jeder Abstimmung. Künftig wird es jedoch häufiger der Fall sein. Denn in den nächsten Jahren werden die Agglomerationen und Städte noch stärker zusammenwachsen. Das Land wird tendenziell an Gewicht verlieren.

Ist es da schlau, sich derart auf die Städte einzuschiessen?

Thoma: Wir haben Überzeugungen, wir sind nicht opportunistisch unterwegs.

Pappa: Ihr seid sehr wohl opportunistisch unterwegs. Ihr nutzt die CO 2 -Abstimmung, um einen Graben zwischen Stadt und Land zu kreieren, von dem ihr künftig zu profitieren hofft.

Toni Thoma: «Ich bin definitiv nicht opportunistisch unterwegs.» Bild: Andri Vöhringer

Thoma: Selbst, wenn mich alle umliegenden Gemeinden wählen, bin ich als Kantonsrat im Wahlkreis St.Gallen auf Stimmen aus der Stadt angewiesen. Ich bin definitiv nicht opportunistisch unterwegs.

Gibt die SVP die Städte als politisches Terrain auf?

Thoma: Überhaupt nicht. Wir stellen einfach fest: Die Städte entscheiden komplett anders, als es unserem politischen Gedankengut entspricht.

Pappa: Vielleicht, weil Sie ihre Probleme nicht sehen.

Wie will die SVP urbane Wählerinnen und Wähler erreichen?

Thoma: Indem wir ihnen reinen Wein einschenken und ihnen aufzeigen, was die heutige linke Politik in der Stadt für Konsequenzen hat. Wenn alle Gemeinden im Kanton nur annähernd so leben würden wie die Stadt, wären wir ein Armenhaus.

Pappa: Sie behaupten einfach irgendetwas, ohne es belegen zu können.

Was wünschen Sie sich vom Land, Maria Pappa?

Pappa: Meine Erwartung ist, dass wir gemeinsam Probleme lösen, weil wir voneinander abhängig sind. Nur so profitieren alle davon.

Und was empfehlen Sie der Stadt, Toni Thoma?

Thoma: Wie gesagt: Mittelentzug. So muss die Stadt genauer überlegen, wofür sie ihr Geld ausgibt. Nur so kommt sie auf einen grünen Zweig. Das schafft nur eine solide, bürgerliche Stadtregierung.